AIストーム、“令和の虎”稲葉信氏を迎え“SNSを事業に変える”特別セミナーを開催

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、2026年4月16日（木）、新規事業推進拠点We Work（渋谷スクランブルスクエア39F）にて、「AIストーム特別セミナー “令和の虎”が語る SNSを“事業に変える”投資家視点とは！」を開催いたしました。

ゲスト講演には、ビジネス番組「令和の虎」に投資家として出演する株式会社ネルプ代表取締役・稲葉信氏が登壇。

「仕組み化しないとInstagramは伸びない」をキーメッセージに、SNSを事業として機能させるための設計思想と、投資家視点から見た事業成長の条件が語られました。

◆ 講演ハイライト

―「仕組み化しないとInstagramは伸びない」

稲葉氏はまず、SNS運用の現場で直面してきた3つの共通課題を提示しました。

- DM対応や導線設計における人的リソースの限界- 質の高い投稿を継続的に生み出す難しさ- 競合増加による差別化の困難さ

その上で「仕組み化しないとInstagramは伸びない」と強調。

米国で広がっていた公式APIを活用した自動DM施策と日本市場のギャップに着目し、徹底した市場調査と顧客ヒアリングを重ねて事業の方向性を磨いた経緯が紹介されました。

こうして立ち上げたInstagram運用ツール「iステップ」は、「令和の虎」への志願者出演を機にプロダクトの成長と自身のブランディングを同時に加速させ、現在は国内シェアNo.1規模に拡大。現在はSNSにとどまらず、AIO（AI Optimization）やMEO（Map Engine Optimization）にも領域を広げています。

講演後の質疑応答では、以下のテーマが取り上げられました。

◆ AIストームがセミナーに込めた意味

- AIエージェントを活用したSNS運用と、Instagram運用ツールを用いたSNS活用の違い- Meta公式認定までのプロセス- 「令和の虎」出演がなかった場合の拡大戦略- SNS研究の方法

AIストームは、AI教育プログラム「Storm Academy」、四木教育との戦略的パートナーシップによる国際AI人材育成、2026年3月に提供を開始したクラウド完結型AIエージェントサービス「ISEAI」を通じ、教育・人材・プロダクトの三層でAI事業を展開しています。教育で土台を育て、人材で実装を担い、プロダクトで実務を動かす――この循環を成立させるには、事業当事者が抱えるリアルな課題を起点にする必要があります。

本セミナーは、その起点を稲葉氏という事業当事者から受け取る場として開催しました。稲葉氏が示した"仕組み化"という事業設計思想は、人的リソースの限界をAIで超え、事業を自律的に動かす仕組みへ転換するという点で、AIストームの事業実装の方向性と共通するテーマです。「AIを学ぶ」から「AIが働く」へ――事業当事者の実践知と投資家の視点を交わすことで、AIの社会実装は加速します。

こうした事業と実践の循環を積み重ねた先に、当社が掲げる時価総額500億円の達成を"必ず成し遂げる"未来として描いています。人材の成長と事業の拡大を両輪に、AIストームは今後も着実かつ力強く前進してまいります。

◆ 会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

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報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

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