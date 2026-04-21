【採択スタートアップ発表】「AI Boost Program」、ソフトバンクとNVIDIAの支援の下、5社が始動

STATION Ai株式会社

日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」を運営するSTATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆、以下「STATION Ai」）は、日本のAIスタートアップに特化したアクセラレーションプログラム「AI Boost Program」（以下「本プログラム」）において、5社のスタートアップの採択を決定し、2026年4月6日にキックオフを実施しました。

本プログラムは、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）およびNVIDIAの支援の下、世界水準のAIインフラや技術知見、事業創出の機会を提供する取り組みとして、2025年12月に募集を開始しました。このたび、多数の応募の中から選考を経て、5社のスタートアップの採択を決定しましたのでお知らせします。

採択スタートアップ一覧 （※五十音順／敬称略）

・株式会社Ollo

事業概要：製造業での人の作業の見える化や異常検知を行うOllo Factoryの提供・開発

URL：https://ollo.jp

・カラクリ株式会社

事業概要：国産LLMの研究開発をメインに、コンタクトセンター領域のAI開発/ホワイトカラー業務の工業化/フィジカルAI・AI for Science領域での社会実装に取り組む

URL：https://karakuri.ai/

・株式会社クロスメディスン

事業概要：産後うつ予防と発達支援を目的とした、乳幼児の啼泣理由を理解する音声AIの開発及び育児支援アプリ「あわベビ」の提供

URL：https://awababy.tech/

・Final Aim, Inc.

事業概要：デザイン・クリエイティブ・製造業を中心に、生成AI活用時の知財リスク最小化プラットフォーム「Final Design」を提供

URL：https://www.final-aim.com/jp

・株式会社Playbox

事業概要：AIによる映像解析技術を活用し、「人の動きを計算可能にする」ことをビジョンに掲げる筑波大・名大発スタートアップ。

URL：https://playbox.co.jp/

2026年4月6日に、STATION Aiでキックオフを実施しました。

当日は、採択されたスタートアップの5社に加えて、NVIDIAやSTATION Aiの関係者が一堂に会し、各社の事業紹介や今後の開発・事業連携に向けたディスカッションが行われました。

冒頭では、STATION Ai 代表取締役社長 兼 CEOの佐橋が挨拶し、本プログラムが開業前から準備を重ねてきた取り組みであることに触れるとともに、キックオフを迎えられたことへの期待を述べました。また、採択されたスタートアップに対し、本プログラムで提供するソフトバンクのGPUシステムの無償提供や、NVIDIAのエンジニアによる技術支援などの積極的な活用を呼びかけました。

その後、プログラム全体のスケジュールや運営体制、コミュニケーション方法、週次での進捗確認の進め方などが共有され、参加企業間の交流も行われました。

交流の場では、顧客開拓支援の具体的な進め方やGPUリソースの活用に関する開発課題について活発な意見交換が行われるなど、本プログラムへの期待の高さがうかがえるキックオフとなりました。

「AI Boost Program」について

「AI Boost Program」は、日本のAIスタートアップの成長加速を目的に、ソフトバンクおよびNVIDIAの支援の下、開発環境の提供と事業創出支援を行うアクセラレーションプログラムです。世界水準のAIインフラと技術支援、そして事業機会の創出を通して、日本発のAIスタートアップのグローバル展開を後押しします。

「AI Boost Program」を通して、採択された5社のスタートアップに以下の支援を行います。

・ソフトバンクが提供するスタートアップ企業向けプログラム「AI Foundation for Startups」を活用し、GPUシステムを最大4カ月間無償提供

・実践型ワークショップの開催におけるNVIDIAのエンジニアの技術支援

・STATION Aiによる事業共創および案件創出支援（PoCや商談機会の提供）

採択スタートアップコメント

・株式会社Ollo／川合 健斗

「今の弊社のニーズに合致したプログラムだと感じております。日本の製造業の未来のためにも全力で取り組ませていただきます。」

・カラクリ株式会社／小田 志門

「自社LLMの実装を加速させる上で、本プログラムは最適な環境だと確信しております。強力なインフラ支援を最大限に活かし、AIエージェントによる業務変革を全力で推進してまいります。」

・株式会社クロスメディスン／中井 洸我

「この創業まもないフェーズでサポートをしてくださる御恩は一生忘れません。この機会を活かして、ユーザーも研究者も認めるAIを全力で開発していきます。」

・Final Aim, Inc.／朝倉 雅文

「本プログラムを活かしてGPUを活用し、弊社知財リスク最小化プラットフォーム「Final Design」による、生成AI活用時の2D・3Dをはじめとした『創る』と『守る』の技術開発を推進させてまいります。」

・株式会社Playbox／スコット アトム（代表取締役CEO）

「STATION Ai AI Boost Programを通して、事業成長に向けた壁打ちやネットワーク形成、GPU活用によるAI開発を進め、当社の映像処理技術の社会実装を加速させたいと考えています。」

今後の展開

本プログラムでは今後、開発支援および事業共創を通して、PoCの創出や実証、商用化に向けた取り組みを推進していきます。

また、2026年7月10日（金）には、STATION Aiにて本プログラムの成果を発表する「Demo Day」イベントの開催を予定しています。

「Demo Day」では、採択企業各社より、開発・事業の2領域におけるプログラムを通した成果を発表いただき、講評メンバーからのフィードバックを通して、今後のさらなる成長につなげていただく場とします。

さらに、イベント内では交流会の時間も設け、採択企業各社の事業領域と親和性の高い企業の皆さまにもオーディエンスとしてご参加いただくことで、ビジネスマッチングの機会創出を目指します。

STATION Aiについて

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に様々な支援サービスを提供しています。1000社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等が参画し新規事業創出に取り組んでいます。働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、スタートアップ同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しております。スタートアップが抱える様々な課題を解決するプログラムを用意しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

公式ホームページ：https://stationai.co.jp/

商標について

● SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

● その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

お問い合わせ

プログラムに関するご質問：STATION Ai株式会社（担当：三島、高間）

メール：ext-oi-development@stationai.co.jp

取材・報道のお申し込み：STATION Ai株式会社 広報（担当：大谷）

お問い合わせフォーム ＞問合せ種別：取材・広報のお問い合わせ