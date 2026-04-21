日本の社会課題を解決する、いま注目のスタートアップを紹介するビジネストレンド番組「BooSTAR-スタートアップ応援します-」３年目に突入し、リニューアル！

株式会社テレビ朝日

日本の社会課題を解決する、いま注目のスタートアップを紹介するビジネストレンド番組「BooSTAR-スタートアップ応援します-」。放送開始3年目を迎えるにあたり、番組デザインをリニューアル！放送時間も日曜のあさから金曜深夜にお引っ越ししてお届けしていきます。

リニューアル後 最初の放送は、『教育』にフォーカス！解説の早稲田大学ビジネススクール・入山教授と、進行をつとめる弘中綾香アナウンサーが、年々増加する“不登校”という課題を解決し、新しい教育を提供するスタートアップ企業の代表を招き、熱い思いやこれからの展望を深掘りしていきます！

■5月1日(金)放送テーマ

急成長するオルタナティブスクール～不登校は逃げではない

ようこそ！新しい学び場へ～

5月と言えばゴールデンウィーク。日本中が楽しい雰囲気に包まれる中、連休明けに増加する社会問題がある。

それは、「不登校」。日本の不登校問題は年々深刻化している。文部科学省の令和6年度調査によると、小・中学校における不登校児童生徒数は35万人を超え、12年連続で増加し過去最多を更新。こうした状況の中で、学校外の学びの場やICTを活用した教育機会の重要性が高まっている。



今回取り上げる「NIJINアカデミー」は、不登校や学校不適応の小・中学生を主な対象とした、オンラインとリアル教室を併用したオルタナティブスクール型の教育スタートアップである。開校して2年半で入学者数は700名を超え、リアル教室も30教室以上を展開。従来型の教育の枠に捉われない授業内容に加えて、元々通っていた学校と連携し学習記録を通じて出席認定に繋がる仕組みも整備。その出席認定率は97％という高い数字を獲得しているという。しかも教師の採用倍率も５０倍という人気ぶりだ。



番組では実際に不登校になり、現在はNIJINアカデミーに通う小学生を取材しメタバースでの授業やリアル教室の様子に密着。スタジオにはNIJIN代表取締役・星野達郎氏を招き、公教育の在り方やこれからの展望、急成長の要因について深掘りする。

放送概要

左から解説・入山章栄氏（早稲田大学ビジネススクール教授）、ゲスト・星野達郎氏（NIJIN代表）、司会進行・弘中綾香アナ

■番組タイトル BooSTAR -スタートアップ応援します-

■放送日時 5月1日(金) 深夜１時30分～2時（毎月1回放送、イレギュラーの場合あり）

■放送局 テレビ朝日 （関東ローカル）

■出演者 ゲスト：星野達郎 （NIJIN代表）

解説：入山章栄 （早稲田大学ビジネススクール教授）

司会：弘中綾香 （テレビ朝日アナウンサー）

■番組公式HP https://www.tv-asahi.co.jp/boostar/

■番組公式X https://x.com/BooSTAR_2024

■番組公式Instagram https://www.instagram.com/boostar_2024/

■番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@boostar.startup

■番組公式YouTube https://www.youtube.com/@BooSTAR-2024

配信概要

「BooSTAR -スタートアップ応援します-」は地上波放送終了後、下記の各プラットフォームで見逃し配信を行います。放送を見逃した方、もう一度見たい方はこちらもお楽しみください。

■TVer https://tver.jp/series/srvuvxmwtz

■TELASA https://www.telasa.jp/series/14510

■ABEMA https://abema.tv/video/title/87-1902

■テレ朝動画 https://douga.tv-asahi.co.jp/program/47906-47905