『僕の心のヤバイやつ』グッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社






キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が『僕の心のヤバイやつ』グッズの予約販売を下記サイトにて4月21日（火）から開始いたします。




『僕の心のヤバイやつ』より大人気描き起こしシリーズ「ちぽっけ」のグッズが登場！


ジャージメイド姿がかわいい市川と山田にご注目♪




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2026年4月21日（火）12:00 ～ 2026年5月12日（火）23:59


■発売予定日：2026年7月中旬予定




～～商品ラインナップご紹介～～






(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！





＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル 8階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部



＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売