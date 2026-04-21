『僕の心のヤバイやつ』グッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が『僕の心のヤバイやつ』グッズの予約販売を下記サイトにて4月21日（火）から開始いたします。
『僕の心のヤバイやつ』より大人気描き起こしシリーズ「ちぽっけ」のグッズが登場！
ジャージメイド姿がかわいい市川と山田にご注目♪
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2026年4月21日（火）12:00 ～ 2026年5月12日（火）23:59
■発売予定日：2026年7月中旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売