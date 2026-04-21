【IDOL CHAMP】抽選で10名様に「第35回ソウル歌謡大賞」授賞式観覧チケットが当たる！「giftee(R)」連動プレゼントキャンペーンを4月21日より開催

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドルファンダムアプリ「IDOL CHAMP」は、eギフトプラットフォーム事業を展開する株式会社ギフティが運営するeギフト販売サービス「giftee(R)」において、「第35回ソウル歌謡大賞」の授賞式観覧チケットが抽選で10名様に当たるプレゼントキャンペーンを、2026年4月21日（火）より開始いたします。

■ キャンペーン概要

本キャンペーンは、「giftee(R)」にて販売中の「IDOL CHAMP CHAMSIM ボーナスクーポン」をご購入いただいた方を対象とした特別なプレゼント企画です。

期間中に同クーポンを合計3,000円以上ご購入いただき、専用フォームからご応募いただいた方の中から抽選で10名様に、2026年6月20日に韓国・仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催予定の「第35回ソウル歌謡大賞」授賞式観覧チケットをプレゼントいたします。

「IDOL CHAMP CHAMSIM ボーナスクーポン」は、「IDOL CHAMP」アプリ内での応援投票に利用できる「CHAMSIM」をお得に購入できるプランです。この機会にぜひ推しアーティストを応援し、韓国最高権威の音楽授賞式の熱気を現地で体感してください。

■ キャンペーン詳細

●キャンペーン名：「第35回ソウル歌謡大賞」授賞式観覧チケットが当たる！プレゼントキャンペーン

●キャンペーン期間：2026年4月21日（火）12:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59

●賞品内容：「第35回ソウル歌謡大賞」授賞式観覧チケット（抽選で10名様）

◦開催日：2026年6月20日（土）

◦会場：韓国・仁川（インチョン）インスパイアアリーナ

※会場までの渡航費、および宿泊費等はお客様のご負担となります。

●参加条件：キャンペーン期間中に「giftee(R)」にて「IDOL CHAMP CHAMSIMボーナスクーポン」を合計3,000円以上ご購入いただいた方

●購入ページ： https://giftee.com/announcements/700

●応募方法：

◦対象期間内に「IDOL CHAMP CHAMSIMボーナスクーポン」を合計3,000円以上購入。

（3,000円購入で1口応募となります。お1人様何口でもご応募可能です）

◦指定の応募フォームに、「giftee(R)」に登録しているメールアドレスを記入して送信。

（複数口数でご応募いただいた場合も、フォームへの入力は1回で問題ございません）

●当選発表：

◦抽選日：2026年5月上旬予定

◦当選連絡：2026年5月下旬予定

※厳正な抽選の上、当選者の方には「giftee(R)」登録のメールアドレス宛にご連絡いたします。

■ 「第35回ソウル歌謡大賞」について

1990年の第1回を皮切りに、韓国の大衆歌謡の活躍ぶりをありのままに記録してきた国内最高権威の音楽授賞式です。歴代の大賞受賞者には当代最高のアーティストたちが名を連ねており、K-POPの生きた歴史として評価されています。今回の第35回は、韓国・仁川の「インスパイアアリーナ」での開催が予定されています。

■ 「IDOL CHAMP」について

K-POPアイドルファンダムアプリ「IDOL CHAMP」では、「第35回ソウル歌謡大賞」の公式ファン投票を独占で実施いたします。投票は本賞、人気賞など計12個の部門で構成され、各部門の候補にはトップクラスのアーティストたちがノミネートされています。