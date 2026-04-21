1万人データからわかる『カスタマーハラスメント被害の実態』～7割が声を上げても、解決はわずか14.8％

株式会社アスマーク

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田正一）が展開する、従業員総活躍サービス「Humap（ヒューマップ）」は、全国の有職者10,000人を対象に実施した「カスタマーハラスメント（カスハラ）被害の実態調査」のレポートを4月10日（金）に公開いたしました。

※調査日は2026年1月22日（木）～1月28日（水）です。

調査結果

本調査は、企業のコンプライアンス・ハラスメント対策パッケージ「CHeck（チェック）」のベンチマークデータとして毎年実施しているものです。

近年、社会問題化している「カスタマーハラスメント」。

2026年現在、言葉の認知は広がりましたが、現場での解決状況や従業員の心理的影響については、依然として課題が多く残されています。

アスマークでは、1万人規模の調査結果を基に、カスハラの発生率、具体的な被害内容、そして被害後の心境変化を深掘りしました。

トピックス

- 「カスハラ」認知率は84.1%に達するも、解決率はわずか14.8%- カスハラを受けた後、7割が上司や窓口に相談等、声を上げている- 4人に1人が職場でカスハラを目撃。被害率はパワハラと同水準の10.3%- 被害者の約3割が「会社を辞めたい」と吐露。深刻な人材流出リスクに

調査結果のダウンロードはこちら :https://humap.asmarq.co.jp/whitepaper/customer_harassment2026/

ピックアップ

■カスハラ認知率と解決状況

NQ1．あなたはカスタマーハラスメント（カスハラ）という「言葉」とその「具体的な内容」を知っていましたか。（１つ選択）

「カスタマーハラスメント」の言葉・内容を知っている人は

全体で84.1%に達しており言葉自体は「常識」に。

性年代別で見ると性別では大きな差はないが

年齢が高くなるにつれて、認知率が高い傾向にあり

内容まで知っている層は20代と50代で18ポイントの差が生まれている。



また、言葉としては認知率が高い状況だが

実際にカスハラ被害を受けた方へ解決状況を聞くと

解決率は14.8％と2割にも満たない状況が判明。

知っていることと、会社が解決に向けて対応することは別問題であることが浮き彫りに。

「カスタマーハラスメント」認知率カスハラ認知率と解決状況

■カスハラの見聞き

NQ2．この6カ月の間に職場で、カスハラを見聞きしたことがありますか。（１つ選択）

※自社の社員が取引先や顧客からハラスメントを受けている場合を指します。

職場におけるカスハラの見聞きは「ある」「らしきものはある」合わせて

23.9％と4人に1人が見聞きしている。



性年代で見ても、大きな差はなく

どの性別・年代でも同じようにカスハラを見聞きしている。

半年以内にカスハラを見聞きした経験

調査結果のダウンロードはこちら :https://humap.asmarq.co.jp/whitepaper/customer_harassment2026/

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18991/table/644_1_c433398442023468ec3e7ce2aad49a9a.jpg?v=202604210151 ]

割付

図 割付

株式会社アスマーク Humap（ヒューマップ）

■Humapの従業員総活躍サービスについて

Humap（ヒューマップ）は、マーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスに持つアスマークならではの「リサーチ技術・分析力」を活かし、組織課題の可視化と解決をサポートするHRテックサービスの総称です。

「あなたの組織の従業員総活躍をサポートしたい」を理念に、課題に合わせたサービスで企業の働きやすい環境づくりに貢献いたします。

https://humap.asmarq.co.jp/



▼Humapの主なHRテックサービス

・在席管理・フリーアドレス管理ツール「せきなび」

・従業員満足度調査（ES調査）「ASQ」

・ハラスメント＆コンプラ対策「CHeck」

・オンラインサンクスカード「Smileボーナス」



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社アスマーク Humap事業部

mail：humap_inquiry@asmarq.co.jp

お問い合わせフォーム：https://humap.asmarq.co.jp/contact/



【会社概要】

業界最大規模のモニター基盤を活かしたマーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスとして展開しています。 企業のマーケティング活動を支援する傍ら、そこで培った20年以上にわたるリサーチ技術と分析ノウハウを応用し、HR Tech事業「Humap」では組織課題の解決を支援。「従業員満足度調査（ASQ）」「ハラスメント実態調査（CHeckリサーチ）」等の調査サービスに加え、現代の働き方に即した「座席管理ツール（せきなび）」や「オンラインサンクスカード（Smileボーナス）」などのSaaS型サービスを提供し、クライアントのビジネス成功と組織の成長に貢献します。



会社名：株式会社アスマーク（東証スタンダード 証券コード：4197）

代表者：代表取締役 町田 正一

設立：2001年12月

本社：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

事業内容：

（１）マーケティング・リサーチ事業（ネットリサーチ、グループインタビュー等）

（２）HR Techサービス（Humap）

（３）労働者派遣事業（許可番号：派13-311841）

会社ホームページ：https://www.asmarq.co.jp/

お役立ち資料：https://humap.asmarq.co.jp/whitepaper/