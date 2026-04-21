いちごと抹茶の甘美なマリアージュに心躍る！新緑の季節を楽しむスイーツコレクション『初夏のいちごと抹茶アフタヌーンティー』全国4都市で期間限定販売

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト‐アニバーサリー（本社 ：東京都港区、代表取締役：塚田健斗）がMC契約にて運営受託している「ザ ストリングス 博多」と株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する全国4都市5会場のホテル・結婚式場にて、2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）の期間中に、甘酸っぱいいちごと濃厚な抹茶のハーモニーを楽しむ『初夏のいちごと抹茶アフタヌーンティー』を販売いたします。

※開催都市： 博多／東京／名古屋／大阪

※「ザ ストリングス 博多」のみ株式会社ベスト‐アニバーサリーが運営

■HP： https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/strawberry_matcha2026

▲（写真左）アフタヌーンティー＋スペシャルデザート＋スペシャルドリンク※会場により提供スタイルが異なります（写真右上・右下）スイーツ ※画像は全てイメージ

■甘酸っぱいいちごと濃厚な抹茶のハーモニーを楽しむスイーツ

いちごのソースにいちごとシャンパンのジュレを重ね抹茶が香るフォームで仕上げたヴェリーヌ、抹茶のクリームとフレッシュいちごで仕上げた色彩豊かなタルト、さっぱりとしたライムのジュレを忍ばせたいちごのムース、抹茶のガナッシュとミルクチョコレートの層が美しいオペラ、抹茶のジュレと爽やかな柑橘香るホワイトチョコのムース、抹茶のマカロンなどいちごと抹茶のハーモニーを楽しめるスイーツ6種をご用意。

■スイーツの箸休めに嬉しいシェフ特製のセイボリー

西洋ごぼうを使用したコクのあるクリームスープ、サクッとした食感と味わいが楽しめる生ハムとモッツァレラチーズのフリット、サーモンとアボカドのクロスティーニ、3種を提供。

■新緑の季節に抹茶尽くしのスペシャルデザート

抹茶のジュレ、宇治抹茶の香り高いアイス、三色団子など和と洋をミックスした新緑の息吹を感じられるいちごと抹茶のミルフィーユパフェ。

■名店からセレクトしたこだわりの紅茶

お飲み物は、スイーツとスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶やフレーバードティーを何杯でも楽しめる「ティーセレクションプラン」よりお選びいただけます。

アフタヌーンティー販売概要

■商品名：「初夏のいちごと抹茶アフタヌーンティー」

■販売期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火） ※会場により特定日開催

■販売場所：ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」（博多）／青山 セントグレース大聖堂「St.GRACE Lounge＆Dining」（東京）／白金迎賓館 アートグレイスクラブ（東京）／ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」・「グラマシースイート」（名古屋） ／セントグレース ヴィラ（大阪）

■販売時間：店舗により異なります。※店舗概要参照

■料金：おひとり様5,800円～（消費税・サービス料15%込）

■MENU：

Food & Dessert

＜デザート＞

・いちごと抹茶のヴェリーヌ

・いちごと抹茶のタルト

・いちごのムース

・抹茶のマカロン

・抹茶とレモンのオペラ

・抹茶のジュレとホワイトチョコライムのムース

＜セイボリー＞

・サルシフィーのスープ

・生ハムとモッツァレラチーズのフリット

・サーモンとアボカド グリーンオリーブのクロスティーニ

＜スコーン＆コンディメント＞

・スコーン（ミルク／いちご）

・コンディメント（クロテッドクリーム／はちみつ）

Free Drink

＜スタンダードプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」1杯＋紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど

数種類が飲み放題

＜ティーセレクションプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のティーセレクション＋スタンダードプランの

ドリンクが飲み放題

Option MENU ※価格は消費税・サービス料15%込

＜スペシャルドリンク＞1,200円

シトラススプリング

＜スペシャルデザート＞ 1,800 円

いちごと抹茶のミルフィーユパフェ

※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。

※店舗によりメニューの内容が多少異なります。

店舗概要

▲アフタヌーンティーイメージ（2名分）▲スイーツイメージ左：いちごと抹茶のヴェリーヌ右：いちごのムース▲スイーツイメージ左：抹茶のマカロン右：いちごと抹茶のタルト▲スイーツイメージ左：抹茶のジュレとホワイトチョコライムムース右：抹茶とレモンのオペラ▲セイボリーイメージ▲スコーンイメージスペシャルデザートイメージ（オプション）▲スペシャルドリンクイメージ（オプション）

◆ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」

【販売日】2026年5月1日（金）・6日（水・祝）・7日（木）・8日（金）・11日（月）・13日（水）

・14日（木）・15日（金）・18日（月）・20日（水）・21日（木）・22日（金）・25日（月）

・27日（水）・28日（木）・29日（金）／6月1日（月）・3日（水）・4日（木）・5日（金）・7日（日）

・8日（月）・10日（水）・11日（木）・12日（金）・15日（月）・17日（水）・18日（木）・19日（金）

・21日（日）・22日（月）・24日（水）・25日（木）・26日（金）・28日（日）・29日（月）

※特定日開催

【販売時間】1部12：00～14：00 2部15：00～17：00

【料金】※すべて消費税・サービス料15％込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日 5,800円～／土日祝 6,300円～

ティーセレクションプラン 1名 平日 6,300円～／土日祝6,800円～

【住所】〒812‐0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE 博多 11 階

【アクセス】JR各線博多駅 博多口直結

【電話番号】092-600-8852 ※定休日：火曜・土日祝日

【ホームページ】https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/strawberry_matcha2026

【株式会社ベスト‐アニバーサリー 会社概要】

■本社所在地：東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー12階

■代表者： 代表取締役社長 塚田健斗

■公式ホームページ： https://www.best-anniversary.co.jp/

■事業内容：

1. 婚礼衣裳、フォーマルウェア、装身具、衣料雑貨品の企画、製作、卸及び販売及びレンタル

2. 挙式、宴会、パーティ、イベントの企画、立案、演出及び運営

3. 海外挙式・披露パーティ及びそれに付随する商品の企画、製作及び販売

4. 美容室及びエステティックサロンの運営及びコンサルタント

5. 化粧品の卸及び販売

6. 写真の撮影、現像、加工及び焼付並びに写真及び写真関連商品の販売

7. 映像の企画、撮影、制作、編集、加工及び上映並びに制作物の販売

8. 写真スタジオの経営

9. オリジナル挙式の制作。牧師・聖歌隊の手配

10. 介添えサービスの提供

11. 婚礼、パーティ及びイベントの司会業

12. 音響照明及び舞台装飾の企画、制作及び演出

13. 生花、造花及びドライフラワー等のデザイン、装飾及び販売

14. 旅行業法に基づく旅行業

【株式会社ベストブライダル 会社概要】

■本社所在地：東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー12階

■代表者： 代表取締役社長 塚田正之

■公式ホームページ： http://www.bestbridal.co.jp/

■事業内容：

1. 国内ゲストハウス・チャペルでの挙式・披露パーティの企画・立案・運営

2. 宴会・立食・パーティー・イベントの企画・立案・運営

3. 海外挙式・披露パーティー及びそれに附随する商品の企画・制作・販売

4. 旅行業法に基づく旅行業

5. 旅館業法に基づくホテル業

◆青山 セントグレース大聖堂 「St.GRACE Lounge＆Dining」

【販売日】2026年5月1日（金）・2日（土）・3日（日）・4日（月・祝）・5日（火・祝）・6日（水・祝）・7日（木）・8日（金）・9日（土）・11日（月）・13日（水）・14日（木）・15日（金）・17日（日）・18日（月）・20日（水）・21日（木）・22日（金）・25日（月）・27日（水）・28日（木）・29日（金）・31日（日）／6月1日（月）・3日（水）・4日（木）・5日（金）・7日（日）・8日（月）・10日（水）・11日（木）・12日（金）・15日（月）・17日（水）・18日（木）・19日（金）・22日（月）・24日（水）・25日（木）・26日（金）・29日（月） ※特定日開催

【販売時間】平日1部12:00～14:00 2部14:30～16:30 ／土日祝1部12:00～14:00 2部15:00～17:00

※受付15分前 ※L.O.30分前

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,800円～／土日祝6,300円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,300円～／土日祝6,800円～

【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14

【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約2分

【電話番号】03-5766-8838 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-19968/

◆白金迎賓館 アートグレイスクラブ

【販売日】2026年5月4日（月・祝）・14日（木）・28日（木）・29日（金）／6月4日（木）・19日（金）

※特定日開催

【販売時間】12:00～14:00

※5月4日（月・祝）のみ1部：12:00～14:00 2部：15:00～17:00

※受付15分前 ※L.O.30分前

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,800円～／土日祝6,300円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,300円～／土日祝6,800円～

【住所】〒141-0021東京都品川区上大崎1-1-9

【アクセス】JR「目黒駅」東口、地下鉄「目黒駅」より徒歩5分

地下鉄「白金台駅」1番出口より徒歩6分

【電話番号】03-5475-3388 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_shirogane/2026event-9/

◆ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」

【販売日】2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火） 毎日開催

【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】※すべて消費税込・サービス料15%別 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,044円～／土日祝5,479円～

ティーセレクションプラン 1名 平日5,479円～／土日祝5,913円～

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15810/

◆ストリングスホテル 名古屋 「グラマシースイート」

【販売日】2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火） 毎日開催

【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】※すべて消費税・サービス料15%別 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,044円～／土日祝5,479円～

ティーセレクションプラン 1名 平日5,479円～／土日祝5,913円～

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15829/

◆セントグレース ヴィラ

【販売日】2026年5月1日（金）・2日（土）・3日（日）・4日（月・祝）・5日（火・祝）・6日（水・祝）・7日（木）・8日（金）・9日（土）・10日（日）・13日（水）・14日（木）・15日（金）・16日（土）・17日（日）・20日（水）・21日（木）・22日（金）・23日（土）・27日（水）・28日（木）・29日（金）・30日（土） ／ 6月3日（水）・4日（木）・5日（金）・6日（土）・7日（日）・10日（水）・11日（木）・12日（金） ※特定日開催

【販売時間】

平日：1部：12:00～14:00 2部：14:30～16:30 ／土日：1部：12:00～14:00 2部：15:00～17:00

※5月3日（日）・15日（金）は1部のみ開催

※5月6日（水）・13日（水）・20日（水）・27日（水）／6月3日（水）・10日（水）は2部のみ開催

※5月9日（土）・10日（日）・30日／ 6月6日（土）は16:30～18:30のみ開催

※受付15分前 ※L.O.30分前

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,800円～／土日祝6,300円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,300円～／土日祝6,800円～

【住所】〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18

【アクセス】地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分、

地下鉄御堂筋線「本町駅」13番・15番出口より徒歩6分

【電話番号】06-7654-8480 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2026event-10/