TVerで異例の配信数を記録した『悪夢の不倫温泉』に続く不倫コメディ第2弾！『悪夢の不倫バスツアー』4月21日（火）よりDMMショートにて独占配信開始！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「DMMショート」にて、「悪夢の不倫バスツアー」を4月21日（火）より独占配信することをお知らせいたします。

夫・妻・不倫相手の3人が同じバスに乗り込み、たどり着いた目的地と結論は…？

DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて、4月21日（火）正午より「悪夢の不倫バスツアー」の独占配信が開始。

本作はTVerで初のタテ型ショートドラマ配信ながらも、TOP10にランクインするなど、異例の配信数を記録した「悪夢の不倫温泉―監視対象はあなたです―」に続く、「悪夢不倫シリーズ」の第2弾。前作同様、夫・妻・不倫相手が一堂に会する「絶望の鉢合わせ」から始まる、ドタバタ不倫コメディだ。

結婚して10年になる妻・さつき（松井愛莉）との結婚生活に、「話がつまらない」と不満を感じていたコピーライターの渡辺博（和田正人）は、話が上手く退屈することがない佐伯レイナ（岸明日香）と絶賛不倫中。

ある日、さつきに誘われてしぶしぶ日帰りバスツアーに参加することになった博だったが、それはさつきがハマっているスピリチュアル系のオンラインサロンだった。しかもサロンの「先生」として登場したピンキー・レイナが不倫相手のレイナで…博は大混乱！

ピンキー・レイナの「大切な人を振り向かせるピンキー流会話術」という無料講座を受講したことがきっかけで、レイナ信者の一人となり、今回のラブスポット巡るカップル限定バスツアーで博との関係改善を目論んでいたさつき。バスツアー中、そんなさつきのとんでもない秘密も明らかになり、さらにカオスな状態に…!?

名バイプレーヤーとして、テレビや映画、舞台などで幅広く活躍中の和田正人と、グラビア界のレジェンドで、タレント、女優としても注目されている岸明日香が前作から引き続き、本作でも不倫カップルを熱演。さらに本作では妻役として、人気ファッションモデルであり、女優としても活躍している松井愛莉が新たに参戦。少し天然な一面があるも、なんとか夫との関係を改善したいと願う健気な妻の姿は、思わず応援したくなってしまう。

逃げ場のないバスで、愛人と妻に挟まれ、絶体絶命の博、ピンキー・レイナを引退し、博との結婚を夢見るレイナ、そしてそんなレイナを神のように崇めるさつき。3人が同じバスに乗り込み、たどり着いた目的地と結論は？縦型ショートドラマ「悪夢の不倫バスツアー」はDMMショートで4月21日（火）正午より全30話一挙に独占配信がスタート！

「悪夢の不倫シリーズ」第1弾もDMMショートにて大好評配信中！

「悪夢の不倫温泉―監視対象はあなたです―」

視聴URL：https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=k8zhhqjxt4citnr87fkj9onzo

初めての不倫温泉旅行。半年かけて準備した美女との一夜。胸の高鳴りを抱えロビーを不倫相手と腕を組み歩く中山拓弥。そこで目にしたのは、妻の莉子の姿だった…！一体なぜ妻が？逃げ場のない温泉旅館で、愛人と妻に挟まれた絶対にバレてはいけない一夜！そして、専業主婦の妻には夫に言えない裏の顔が…公安、拳銃、暗殺事件…「103万の壁」政治家の不倫スキャンダル？不倫温泉に来ただけなのに…悪夢の一夜は湯河原始まって以来のカオスに発展する！

■作品概要

【タイトル】悪夢の不倫バスツアー

【配信スケジュール】

2026年4月21日(火)正午よりDMMショートで全話独占配信スタート！

【視聴URL】https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=jjcua9d1jvw0sq3mn00xgsw4j

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

【出演】和田正人 松井愛莉 岸明日香

長田成哉 井上陽向大 緒方ありさ 中村公隆 高岡優 行平あい佳

【監督・脚本】汐口武史

【プロデューサー】高石明彦（The icon） 汐口武史

【制作プロダクション】The icon

【製作著作】ｙｔｖメディアデザイン

【コピーライト】(C)︎ｙｔｖメディアデザイン

※写真使用の際はコピーライトの表記をお願いいたします。

■あらすじ

「妻の話がつまらない…」

渡辺博は結婚して10年になる妻・さつきとの夫婦生活に不満を持ち、

話が上手く退屈することがない佐伯レイナと絶賛不倫中だ。

休日にさつきに誘われてしぶしぶバスツアーに参加することになった博。

しかしそれはさつきがハマっているスピリチュアル系のオンラインサロンだった。

しかもサロンの「先生」が不倫相手のレイナで…博は大混乱！

逃げ場のないバスで、愛人と妻に挟まれた絶対にバレてはいけないバスツアーが始まる…。

洗脳されてレイナを神のように崇めるさつきとツアー参加者たちだったが

博にずっと言えなかった、さつきのとんでもない秘密が明らかになり、バスツアーはカオス状態に…！？

--------------------------------------------------------------------------

＜作品クレジット＞

作品タイトル：「悪夢の不倫バスツアー」

配信表記：2026年4月21日(火)よりDMMショートで独占配信スタート！

作品URL：https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=jjcua9d1jvw0sq3mn00xgsw4j

コピーライト：(C)ｙｔｖメディアデザイン

--------------------------------------------------------------------------

■「DMM TV」とは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,600作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年4月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

■DMMショートについて

DMMショートは、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービスです。月額550円（税込※）のDMMプレミアム会員に登録することで、ショートドラマを見放題でお楽しみいただけます。毎週新作が追加され、年間ではオリジナルの約40作品を含む約100作品・3,000話（予定）のショートドラマコンテンツを配信予定です。また、DMM TVで配信するアニメやドラマ、バラエティなどの見放題対象コンテンツも同様にご視聴いただけます。

※ App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

【「DMMショート」公式SNS】

公式X：https://x.com/dmmshort_pr

公式YouTube：https://www.youtube.com/@DMM-short

公式Instagram：https://www.instagram.com/dmmshort_pr/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmshort_pr

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■報道関係者用 本件に関するお問い合わせ

合同会社DMM.com 「DMM TV」PRチーム

E-MAIL：pr-dmmtv@dmm.com