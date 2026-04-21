人気作品の「ホロモデル」がヨドバシカメラにて販売開始第一弾ラインナップに初音ミク・ラブライブ！サンシャイン!!など

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2026年4月より、ヨドバシカメラ5店舗（秋葉原・梅田・新宿西口・京都・横浜）にて、撮って飾れるデジタルフィギュア「ホロモデル」の販売を開始いたしました。

この販売開始を記念し、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba2026年4月26日（日）にて実演販売、お試しカード無料配布などのイベントを実施いたします。



今回の販売は第一弾ラインナップとして、人気作品のホロモデル本体および拡張アニメーションを展開いたします。今後もヨドバシカメラ店舗にて、順次ラインナップを拡充してまいります。



■商品ラインナップ

本ラインナップでは、人気キャラクターのホロモデル本体に加え、歌やダンス、日常モーションなどを楽しめる拡張アニメーションもご用意しております。イベント衣装モデルから定番ビジュアルまで、幅広いバリエーションを店頭でお選びいただけます。

≪販売商品≫

初音ミク ／ 逭音海斗 ／ すとぷり ／ ラブライブ！サンシャイン!!

■イベント情報

2026年4月26日（日）12：00よりヨドバシカメラ マルチメディアAkibaのデジタルフィギュア販売エリア付近にて、「ラブライブ！サンシャイン!! 」デジタルフィギュア「ホロモデル」お試しカード無料配布！キャンペーンを開催いたします。

本イベントでは、ホロモデルの実演販売に加え、体験カードの配布を実施いたします。

体験カードは『ラブライブ！サンシャイン!!』に登場する高海千歌のホロモデルを、2026年5月17日まで体験いただけます。

なお、体験カードは専用アプリをインストールいただいたお客様を対象に配布いたします。実際にアプリ上でホロモデルを操作しながら、キャラクターを“撮って飾る”新しい体験をお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/325_1_71d0a12854e93956a93b997af1800402.jpg?v=202604210151 ]



※配布数には限りがございます。

※他のお取り扱い店舗では無人配布となっております。

※体験カードはアプリインストール済みの方にのみ配布予定です。

■ホロモデルとは

ホロモデルは、スマートフォン上で楽しめるデジタルフィギュアで、表情やポーズ、サイズを自由にカスタマイズすることが可能です。ユーザーはお気に入りのキャラクターを自由に飾り、外出先やイベントなどで撮影を楽しむことができます。

ヨドバシカメラでの店舗販売では、カード形式で販売いたします。カード裏面のシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体（デジタルフィギュア）と交換することが可能です。

■Xマーケット：https://xr-marketplace.com/

■シリアルコード引き換え方法はこちら：https://xr-marketplace.com/holomodels/serial-code

■アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download

■販売店舗

・ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

・ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

・ヨドバシカメラ 新宿西口本店

・ヨドバシカメラ マルチメディア京都

・ヨドバシカメラ マルチメディア横浜

店舗一覧：https://www.yodobashi.com/ec/print/store/

※実演販売、お試しカード無料配布などのイベントに関しては「ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba」のみ実施しております。他のお取り扱い店舗では無人配布となっております。

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/