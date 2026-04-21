【シャノン活用事例】NECグループからの独立に伴う「サイト基盤消失」から独自の「会員サイト」立ち上げまで。専門知識不要のCMSで実現した迅速な運営とセキュアな情報共有の仕組み化

株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976 以下シャノン）は、ステアリテール株式会社 （本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長：真船 厚、以下ステアリテール）における、「SHANON vibit CMS cloud」と「SHANON MARKETING PLATFORM」の活用事例を発表いたします。

ステアリテール株式会社は、2025年8月にNECグループから独立して誕生した、小売・外食・サービスステーション業界特化のITソリューション企業です。POSシステムやセルフオーダー、クラウド型店舗管理システムなどを通じ、フードサービスや専門店、サービスステーションのDXを支援しています。

長年培った現場知見と最新技術を融合させ、運営効率化と顧客満足度の向上を両立するソリューションを提供し、リテールの未来を創造しています。

■製品導入の目的

■製品導入の効果

■事例インタビュー

- NECグループからの独立に伴う、独自の公式サイトおよびマーケティング基盤の構築- 専門知識のない少人数体制でも、属人化せず迅速にサイト運用ができる体制の構築- 「産直便（会員サイト）」による特定顧客へのセキュアな情報発信- 制約のない自由な情報発信と、自社独自のマーケティング基盤確立を実現- 直感的な操作で、スピーディーなテストページの作成が可能に- 会員サイトでの取引先への確実な情報提供を実現

NECグループからの独立に伴う「サイト基盤消失」から独自の「会員サイト」立ち上げまで。

専門知識不要のCMSで実現した迅速な運営とセキュアな情報共有の仕組み化

https://www.shanon.co.jp/case/manufacturing/steeretail/

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp