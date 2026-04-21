小嶋陽菜がプロデュースする「Her lip to BEAUTY」で人気の香りがボディミストになって全国のファミリーマートに登場！

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、2026年4月24日(金)より、全国約8,500店舗のファミリーマートにてブランドで人気の香りを気軽に纏える「ボディミスト」を順次発売開始いたします。

＜ファミリーマートと初のコラボレーションアイテムが登場＞

ブランドを代表するオードパルファムで人気の香り3種（NUDE PEARL / ROSE BLANCHE / EARLY MORNING）が、ボディミストになって新登場。全国約8,500店舗のファミリーマートにて、気軽に香りを楽しめるアイテムとして数量限定で発売いたします。加水分解シルクやヒアルロン酸などの美容成分を配合し、香りを楽しみながら保湿ケアも叶えるボディミスト。ライトな香り立ちと持ち運びしやすいサイズ感で、外出先やリフレッシュしたいシーンなど、日常のさまざまなシーンで気軽に香りをお楽しみいただけます。

NUDE PEARL

シグネーチャーの香り

可憐なティーローズやキャラメルの甘さにスパイスやハーブをプラスした奥行きのあるフローラルアンバーの香り。

ROSE BLANCHE

3種のローズの華やかで芳醇な甘さにラベンダーの瑞々しさが混じり合うフローラルムスクの香り。

EARLY MORNING

ホワイトミュゲとカシュメランの優雅な印象をフレッシュなサボンがクリーンに包み込むホワイトフローラルの香り。

＜商品概要＞

3種の美容成分(加水分解シルク、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na)配合で、香りを楽しみながら保湿ケアも叶えるボディミスト。香りはブランドで人気のフレグランス3種をラインナップ。エレガントな香りに包まれ、しっとりと艶めく肌へ。

商品名：BODY MIST

容量：45ml

価格：1,550円(税抜) 1,705円(税込)

発売日：2026年4月24日(金)より順次

※画像はイメージです。

※地域により商品の発売日が異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない場合がございます。

■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは

Self Care＝Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/





■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式X：https://x.com/Herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press

ROSIER by Her lip to

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/





■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・X・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。





■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation Her lip to BEAUTY PR担当：小沢

メールアドレス：press@heartrelation.co.jp





■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io （返信にお時間がかかることがございます。）

営業時間11:00-17:00

定休日：土日祝日