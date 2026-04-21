総テキスト量30,000字越え『Algorithm Prescription』無料体験版日本時間 2026年4月28日18時より配信開始！ボイス入り新作トレーラーも到着！

松竹株式会社

松竹株式会社イノベーション推進部ゲーム事業室は、PC向け新作ビジュアルノベルゲーム『Algorithm Prescription』（アルゴリズム プレスクリプション）を日本時間2026年4月28日18時に無料体験版を配信することを決定した。

本作は松竹初のオリジナル恋愛ビジュアルノベルPCゲームとなっており、無料体験版では本編とは異なる視点でユーザーである主人公・心と攻略対象たちの日常を描きます。

■ 2026年4月28日18時より無料体験版配信開始！

『Algorithm Prescription』は「恋愛×サスペンス」をコンセプトにしたPC向けのビジュアルノベルゲームです。2026年4月28日18時より無料体験版を配信いたします。

ストアページ(https://store.steampowered.com/app/3227510/Algorithm_Prescription/ ）

今回の無料体験版では、本製品版とは異なり、第三者視点で物語が展開されます。

主人公（＝ユーザー）と彼らの関係性や空気感を客観的に見つめることで、本製品版において主人公の立場になった際、「誰を、何を選択するのか」をより考えるきっかけになってほしいという想いから、このような形式になっております。ぜひ、お楽しみに！

■ 新作トレーラー到着！

配信日決定に伴い、本作の新作トレーラー( https://youtu.be/buf1YZTqMkY )を公開いたしました。動画を作成したのは 人気クリエイターのえむめろ(https://x.com/emumelo )です。今回のトレーラーには物語のキーワードの説明やキャラクターの日本語ボイスが実装されており、世界観がより伝わるものとなっています。

■ 上海・FEVERCON インディーゲーム同人オンリー2.0 出展決定！

『Algorithm Prescription』は2026年4月25日開催の「上海・FEVERCON インディーゲーム同人オンリー2.0」に出展することが決定しました。ブースではパネル展示やプレゼントキャンペーンを実施予定です。

イベント概要

イベント名：上海・FEVERCON インディーゲーム同人オンリー2.0

（中国語表記：上海・FEVERCON独立游戏同人ONLY2.0）

会場 ：中国・上海市静安国際イノベーションコミュニティ・雲置ビル旧工場棟

（中国語表記：中国・上海静安国际科创社区・云置大厦老厂房）

開催日時 ：2026年4月25日（金）9:30～17:30

ブース番号：F-02

◇Algorithm Prescription とは？◇

世界観

『Xenoria(ゼノリア)』は世界初の完全AI管理都市として栄えている街。AIによって管理されることで、自分に合った最高の環境で生活できることから近年人気の都市になってきている。



◇無料体験版あらすじ◇

病院の広報に異動してきたばかりの【コウ】は、いきなり次号の担当者になってしまう。

本作の主人公【心】の協力で取材は順調に進むものの、コウは過去のトラウマのせいでプレッシャーを感じていた。そのことを察した心は――



主人公(心)ではなく第三者視点(コウ)で彼らとの関係を垣間見る物語です。

本製品版への伏線が多く含まれた体験版をぜひお楽しみに！

無料体験版はコウ視点で物語が展開

本製品版主人公

攻略対象

サブキャラクター

作品概要

タイトル：『Algorithm Prescription』 無料体験版

ジャンル：ビジュアルノベル

サブジャンル：沼系恋愛サスペンス

発売日：2026年4月28日18時

音声：日本語フルボイス

字幕：日本語、簡体字、繁体字、英語

プラットフォーム：Steam

推奨ハッシュタグ 『＃アルプレ』

(C)ALPr

【Staff】

原案

松竹株式会社・Leona Software・GameBridge

開発・販売

松竹ゲームズ

シナリオ

松竹株式会社 合同会社Re,AER

イラストレーター

白皙

動画

えむめろ