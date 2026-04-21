長野県の学生と企業をつなぐ「UNIBOOST」が始動　誰もが挑戦できる「仕組み」で、信州の採用を変える！

株式会社スポンサーズブースト

株式会社スポンサーズブースト（本社：東京都渋谷区、以下当社）は、株式会社長野放送（本社：長野県長野市、以下NBS）と連携し、長野県内の学生団体と企業をスポンサーという形でつなぐプラットフォーム「UNIBOOST」を開始します。

本プログラムは、一定の条件を満たせば誰もが参加できる仕組みとし、学生には活動資金とキャリア機会を、企業にはこれまで接点のなかった学生層との新たな採用機会を提供します。従来の採用手法に依存しない新たな出会いを創出することで、長野県内の新卒採用を変えていきます。

「挑戦する学生」を募集する特設サイトは4月20日（月）より、オープンしています。

挑戦する学生と長野県内の企業をつなぐ「UNIBOOST」

「UNIBOOST」は、長野県の企業が学生団体（クラブ・サークル等）の活動をスポンサーとして支援し、その過程で関係性を構築するプログラムです。

参加企業（最大50社）は月額50,000円を拠出し、その資金をプールして学生団体へ分配。さらに、プログラム内のイベントでの評価に応じて追加支援（ボーナス）も提供されます。

【学生側メリット】

・参加するだけで活動資金の支援が受けられる

・年2回の企業向けプレゼン機会で追加支援のチャンス

・企業との継続的な接点により、将来の就職活動にも活用可能

【企業側メリット】

・採用サイトでは出会えない学生との新たな接点を創出

・活動を通じて学生の人柄・主体性を把握し、採用ミスマッチを低減

・早期に関係性を構築し、認知向上とブランディングを強化

特設サイトを公開し、学生団体の募集を開始

「UNIBOOST」の仕組み

長野県内の学生団体を対象に、「UNIBOOST」へのエントリーを特設サイトで受付開始。本プログラムは、一定の条件を満たせば誰もが参加可能。伝統工芸のPR、SNS運用、IT技術研究、スポーツ、子ども食堂、起業準備など、活動のジャンルや実績は問わず、「挑戦したい！」という想いだけで、どんな団体も参加できます。

特設サイト

【 プログラムの特長】

１. 参加するだけで活動資金を獲得

企業からのスポンサー費用をプールし、その一部を参加団 体へ分配。部活動・サークルの運営費として活用できます。

２. 企業向けプレゼンのイベント（年2回開催）

企業に直接プレゼンできる機会を提供。評価に応じて追加のスポンサー支援（ボーナス）を受けることができます。

３. テレビ放映によるPR機会

活動内容やピッチの様子をテレビで紹介。認知度向上や新入生の加入促進にもつながります。

※ 番組の構成上、全ての団体を紹介できません。

■ 募集対象：長野県内の大学・短大・専門学校に通う学生団体（5名以上・団体規約あり）

■ 定 員：最大50団体（応募多数の場合は選考あり）

■ 募集期間：2026年4月20日（月）～6月30日(火)

■ エントリー：https://www.nbs-tv.co.jp/program/uniboost/

＜参考資料＞

地方企業の採用難と若者流出

【首都圏への若者の集中】

総務省の住民基本台帳人口移動報告(2025年結果)によると、東京圏は11万2738人の転入超過で、年齢別にみると20～24歳が最も多く（８万443人）、次いで25～29歳（２万3546人）で、若者の首都圏への流出が顕著となっています。

【長野県で加速する若者の県外流出】

長野県の毎月人口異動調査によると、2025年度中の長野県の人口は200万人を割り込み、年間で1万6,235人減少、しかも24年連続の減少を記録しました。また、2023年度の社会増減を年代別にみると、就職期である 20～24 歳の転出超過が最も大きく、男女合わせて約2600人の減となっています。特に女性の転出超過が男性の約2倍と深刻な状況です。

【地方企業の採用難】

地方の企業の多くは、「企業の知名度不足」や「学生との接点不足」などを背景に、採用活動の母集団形成が難しい状況が続いています。学生の都市部志向が強いことにより、地域企業の魅力や就職機会が十分に理解されていないことが、地方での就職の機会損失につながっています。

SPONSORS BOOSTの実績

当社は、企業が大学の部活に対して、小口でスポンサー出資ができるサービス「SPONSORS BOOST」を展開しています。 「SPONSORS BOOST」は、企業が応援したい部活に対して小口支援することで、企業が部活の学生と早期接点が持つことが出来、採用にも活用できるサービスです。部活動支援を通じて企業ブランディングと学生接点を創出する新しい採用モデルとして、全国で導入が進んでいます。

サービスのイメージ

登録大学：100大学

登録部活：600団体

契約企業：95社

スポンサー契約成立：68部活 (2026年3月末現在)

今後の展望

当社とNBSは、学生団体の募集と併せて協賛企業の参画も順次拡大していきます。

また、本プログラムの中核となる、学生と企業が直接つながる「ミートアップイベント」の第1回を、本年8月4日（火）に長野市内にて開催する予定です。

■日時：2026年8月4日(火)13:00～19:00（懇親会付き）

■場所：シャトレーゼホテル（長野県長野市七瀬１-１）

今後は本プログラムを基盤とし、大学生にとどまらず、長野県内に通学する高校生の採用支援にも領域を拡張する予定です。

学生の挑戦機会を広げることが、地域企業との新たな出会いを生み、結果として地元における人材循環と採用の活性化につながる──その仕組みを長野から創出していきます。

株式会社長野放送について

設立： 1968年3月

代表： 代表取締役社長 須垣 有司

本社： 長野市大字中御所字岡田131番地7

資本金：300,000,000円

従業員数： 76人

キーステーション： 企株式会社フジテレビジョン 系列28社

URL： https://www.nbs-tv.co.jp

株式会社スポンサーズブーストについて

設立： 2023年8月

代表： 代表取締役 西里 将志

本社： 東京都渋谷区恵比寿南２丁目1-6 鳥居ビル５F

資本金：45,000,000円

従業員数： 20人

事業内容： 企業が大学部活に小口スポンサー出資できるプラットフォームを開発・販売

URL： https://SPONSORS BOOST.com

※文中の金額は全て税抜です。