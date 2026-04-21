雑穀の播種期に広がる地域振興の動き ― 実務として進む活性化の取り組み ―
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
初夏にかけて全国各地で雑穀の播種期を迎える中、
近年の市場環境の変化を背景に、
雑穀の生産および地域での取り組みに新たな動きが見られていることから、その動向をお知らせいたします。
近年、食生活の多様化や食品市場の変化に伴い、
雑穀の活用は商品開発や中食・外食分野を中心に広がりを見せており、
その動きは生産や地域にも波及し始めています。
■ 播種期に見る雑穀生産の動向
雑穀は、春から初夏にかけて播種が行われる作物であり、現在まさに各地で作付けが進む時期を迎えています。
昨今のコメの買い取り価格高騰の影響により、
一時的に雑穀の作付けが減少する動きも見られましたが、
その状況が落ち着きを示す中で、
生産現場においても雑穀の価値や役割が見直されつつあります。
当協会が把握している動向として、
以下のような取り組みが見られています。
・雑穀の栽培を地域資源として位置づけた取り組み
・小規模農業や多品目栽培との組み合わせによる導入
・耕作放棄地の活用を目的とした作付け
・地産地消や加工品開発と連動した生産
雑穀は環境適応力が高く、
地域特性を活かした農業としても注目されています。
■ 市場の変化が生産に波及
食品業界では、
食感や栄養価、満足感といった要素を付加価値とした商品設計が進み、
雑穀を活用した商品やメニューの展開が広がっています。
こうした需要の拡大が、
生産現場の取り組みにも影響を与えていると考えられます。
■ 実務として進む地域振興の取り組み
日本雑穀協会では、雑穀を活用した地域振興の実践を支援するため、
「雑穀と地域振興」をテーマとしたセミナーおよび解説コンテンツの提供を行っています。
本内容では、
地域資源としての活用、商品開発、販路開拓の考え方などを体系的に整理し、
実務に活かせる形で提示しています。
【セミナー：雑穀による地域振興の進め方（実務解説）】
https://ecsite.zakkoku.jp/items/130439336
■ 地域振興としての可能性
雑穀の生産は、
地域ブランドの構築や商品開発、観光との連携など、
地域振興の観点からも多様な可能性を有しています。
また、在来品種を含む地域の遺伝資源としての側面もあり、
その保存と活用の重要性が高まっています。
当協会には行政からの相談や依頼も寄せられており、
全国の関係者との連携の動きも広がっています。
■ 今後の展望
今後も雑穀は、
生産・流通・消費が連動する中で、
地域と市場をつなぐ重要な役割を担っていくと考えられます。
日本雑穀協会では、こうした動向を踏まえ、
雑穀の価値を地域振興の観点から社会に広げるとともに、
持続的な活用と市場の発展に向けた取り組みを、引き続き推進してまいります。
■ 関連情報
【雑穀エキスパート講座】
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
【日本雑穀アワード】
https://zakkokuaward.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347475/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
初夏にかけて全国各地で雑穀の播種期を迎える中、
近年の市場環境の変化を背景に、
雑穀の生産および地域での取り組みに新たな動きが見られていることから、その動向をお知らせいたします。
近年、食生活の多様化や食品市場の変化に伴い、
雑穀の活用は商品開発や中食・外食分野を中心に広がりを見せており、
その動きは生産や地域にも波及し始めています。
■ 播種期に見る雑穀生産の動向
雑穀は、春から初夏にかけて播種が行われる作物であり、現在まさに各地で作付けが進む時期を迎えています。
昨今のコメの買い取り価格高騰の影響により、
一時的に雑穀の作付けが減少する動きも見られましたが、
その状況が落ち着きを示す中で、
生産現場においても雑穀の価値や役割が見直されつつあります。
当協会が把握している動向として、
以下のような取り組みが見られています。
・雑穀の栽培を地域資源として位置づけた取り組み
・小規模農業や多品目栽培との組み合わせによる導入
・耕作放棄地の活用を目的とした作付け
・地産地消や加工品開発と連動した生産
雑穀は環境適応力が高く、
地域特性を活かした農業としても注目されています。
■ 市場の変化が生産に波及
食品業界では、
食感や栄養価、満足感といった要素を付加価値とした商品設計が進み、
雑穀を活用した商品やメニューの展開が広がっています。
こうした需要の拡大が、
生産現場の取り組みにも影響を与えていると考えられます。
■ 実務として進む地域振興の取り組み
日本雑穀協会では、雑穀を活用した地域振興の実践を支援するため、
「雑穀と地域振興」をテーマとしたセミナーおよび解説コンテンツの提供を行っています。
本内容では、
地域資源としての活用、商品開発、販路開拓の考え方などを体系的に整理し、
実務に活かせる形で提示しています。
【セミナー：雑穀による地域振興の進め方（実務解説）】
https://ecsite.zakkoku.jp/items/130439336
■ 地域振興としての可能性
雑穀の生産は、
地域ブランドの構築や商品開発、観光との連携など、
地域振興の観点からも多様な可能性を有しています。
また、在来品種を含む地域の遺伝資源としての側面もあり、
その保存と活用の重要性が高まっています。
当協会には行政からの相談や依頼も寄せられており、
全国の関係者との連携の動きも広がっています。
■ 今後の展望
今後も雑穀は、
生産・流通・消費が連動する中で、
地域と市場をつなぐ重要な役割を担っていくと考えられます。
日本雑穀協会では、こうした動向を踏まえ、
雑穀の価値を地域振興の観点から社会に広げるとともに、
持続的な活用と市場の発展に向けた取り組みを、引き続き推進してまいります。
■ 関連情報
【雑穀エキスパート講座】
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
【日本雑穀アワード】
https://zakkokuaward.jp/
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
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