株式会社DREAM ON(本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：赤塚 元気)は2026年4月24日(金)、ベーカリービストロ「flour＋water」の新店舗となる「flour＋water 下北沢」を、東京・下北沢「ミドキタ」1階にオープンいたします。





「flour＋water」は、中目黒・横浜で多くのお客様にご好評いただいているベーカリービストロ。下北沢店では、そのflour＋waterの夜の魅力をさらに磨き、自家製パンとビストロ料理を合わせて楽しむディナータイムをご提案。こだわりの料理とナチュールワインを中心としたラインナップを通して、仕事帰りの食事、デート、女子会など、さまざまなシーンに寄り添う新たな一軒を目指します。





「flour＋water 下北沢」2026年4月24日オープン









■下北沢店の夜は、自家製パンとビストロ料理を合わせて楽しむ

「flour＋water 下北沢」のディナーでは、パンそのもののおいしさを楽しむだけでなく、料理と合わせることで広がる魅力を体験していただけるメニューをご用意。





しっとりとした旨みが広がる24ヶ月熟成の生ハムは、自家製トーストとホイップバターを合わせることで、シンプルながらも印象に残る一皿に。

また、紅ズワイ蟹のフレンチトースト 蟹味噌アメリケーヌは、パン業態ならではの発想を生かしながら、濃厚なソースでビストロらしい満足感を加えた一品です。





さらに、国産牛フィレとフォアグラのパイ包み焼き“マリアカラス”、牛レアカツ 山椒と赤ワインソース、牛ラグーとチーズクリームの土鍋ボロネーゼなど、しっかりと食事を楽しみたい方にもご満足いただけるメニューを取りそろえました。





パンを主役にしてきたflour＋waterだからこそ提案できる、パンとビストロを掛け合わせた夜の楽しみ方を下北沢で展開いたします。









【主なディナーメニュー】

・24ヶ月熟成の生ハムと自家製トーストとホイップバター

・紅ズワイ蟹のフレンチトースト 蟹味噌アメリケーヌ

・国産牛フィレとフォアグラのパイ包み焼き“マリアカラス”

・牛レアカツ 山椒と赤ワインソース

・牛ラグーとチーズクリームの土鍋ボロネーゼ





ディナーイメージ

牛レアカツ 山椒と赤ワインソース

国産牛フィレとフォアグラのパイ包み焼き“マリアカラス”









■ナチュールワインを中心に、料理との組み合わせを楽しめるラインナップ

ディナータイムには、料理に寄り添うナチュールワインを中心としたこだわりのラインナップをご用意。





既存店でも、自然派ワインや料理とのペアリングが夜の魅力のひとつとして受け止められており、下北沢店でもパンとビストロ料理に合うワインを揃えることで、料理単体ではなく、食卓全体として楽しめる体験を目指します。





軽くグラスを傾けながら前菜を楽しむ時間にも、しっかりとメインを味わうディナーにも。

flour＋waterらしい、カジュアルでありながら満足感のある夜をお届けします。





さまざまなナチュールワインをご用意









■昼・夜で異なる表情を楽しめる「flour＋water 下北沢」

昼は選べるパンが主役のブランチ、そして夜はビストロとして、シーンに合わせて使い分けていただけるのが「flour＋water 下北沢」の魅力です。





ゆっくり会話を楽しみたいブランチに。

仕事帰りや友人との食事を楽しむディナーに。





日常のさまざまな時間に寄り添う一軒として、新たなflour＋waterを提案してまいります。





店内イメージ

店舗外観イメージ









■店舗情報

店舗名 ： flour＋water 下北沢

所在地 ： 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目34-3ミドキタ 1F A区画

営業時間 ： ブランチ 10:00～15:30(L.O.14:00)

ディナー 16:00～23:00(L.O.22:00)

※営業時間、販売時間は変更になる可能性がございます

情報はInstagramにて随時ご案内いたします

定休日 ： 不定休

Instagram： https://www.instagram.com/flour_water.shimokita/









■会社概要

企業名： 株式会社DREAM ON

代表者： 代表取締役社長 赤塚 元気

所在地： ＜愛知オフィス＞

〒491-0903 愛知県一宮市八幡2-7-1 プレジデント八幡101

＜東京オフィス＞

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-19 サーティー宇田川3階

設立 ： 1963年6月

URL ： https://dream-on-company.com/