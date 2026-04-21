六甲ケーブルでは、2期2年にわたり実施してきた車両リニューアル工事および運転制御装置更新工事が完了し2026年4月11日から運転を再開しました。今般、これを記念して、2026年4月25日（土）・26日（日）の両日を中心に、5月10日（日）までのゴールデンウイーク期間中、「六甲ケーブル運転再開記念イベント」を開催します。

六甲ケーブルは、1932年の開業以来、長年にわたり六甲山へのアクセスを担ってまいりました。このたび、開業以来100年近く使用してきた手動式の運転制御装置を、最新の自動運転制御装置へ更新するなど、これまで培ってきた安全運行の実績を受け継ぎながら、さらなる安全性の向上を図っています。

イベントでは、運転再開を祝う出発式をはじめ、旧運転制御装置の実物展示や映像展示、新装置に関連する見学企画などを通じて、六甲ケーブルの歩みとこれからを発信します。これまで支えてくださったお客様への感謝をお伝えするとともに、六甲山へのアクセスを担う交通機関として、次の100年へ向けた新たな一歩を踏み出します。





1．イベント概要

イベント名：六甲ケーブル運転再開記念イベント

開催期間：2026年4月25日（土）～5月10日（日）

開催場所：六甲山上駅、六甲ケーブル下駅





2．主な実施内容 ※一部実施内容が変更となる可能性があります

（1）出発式（六甲ケーブル下駅）

更新工事の終了と運転再開を記念し、六甲ケーブル下駅にて出発式を実施します。あわせて、記念ヘッドマークを掲出した列車を運行し、運転再開を演出します。

実施日：

2026年4月25日（土）

代表者挨拶及び出発式 9：50～10：00（10：00発列車にて駅長による出発式）

内容

・駅長による出発式

・記念ヘッドマークの掲出（4月25日（土）～5月10日（日）の間）





（2）展示・装飾（六甲ケーブル下駅・六甲山上駅）

上下駅および車両に装飾を施すとともに各種展示を行い、イベント期間中の雰囲気を演出します。また、今回の更新工事の象徴でもある運転制御装置について、「これまで」と「これから」が伝わる展示を行います。（見学自由）

実施日：2026年4月25日（土）～5月10日（日）

内容

・六甲山上駅：

旧運転制御装置（1932年より使用）の実物展示

各種のケーブルカー部品の展示

動くケーブルカー模型の展示

・六甲ケーブル下駅：

旧運転制御装置の運転動画映像をテレビモニターで放映

全国のケーブルカー各社のポスター等の紹介展示





（3）巻上場見学（六甲山上駅〈巻上場内〉）

巻上場内にて、今回更新した新運転制御装置や巻上装置に関する見学企画を実施します。普段は間近で見る機会の少ないケーブルカーの運行設備を通じて、六甲ケーブルの安全運行を支える仕組みをご紹介します。

実施日：

2026年4月25日（土）、26日（日） ※両日とも2回開催

第1回11：00～11：30、第2回11：30～12：00（各回定員20名、両日計80名）

内容

・新運転制御装置の紹介（制御装置、電動機等）

・その他巻上装置（直径4mの大型滑車等）の見学

参加方法

六甲ケーブル下駅窓口で9：00～10：30の間に六甲ケーブルの乗車券（六甲ケーブル片道券・往復券、東六甲周遊券、六甲有馬越片道きっぷ）をご購入いただいたお客様のうち、お申し出のあったお客様に参加券（先着順で各日40名）をお渡しします。





（4）その他関連イベント

・飲食ブースの出店（六甲山上駅）

六甲山上駅前に飲食ブース（唐揚げ・みたらしだんご他を予定）を出店します。

日時：2026年4月25日（土）、26日（日） 両日とも10：00～17：00（荒天中止）

・お楽しみ抽選会の実施（六甲山上駅）

六甲山上駅コンコース内にて、お楽しみ抽選会を実施します。山上5施設（アスレチックパークGREENIA、六甲高山植物園、ROKKO森の音ミュージアム、六甲枝垂れ、六甲山牧場）の入場券1枚につき1回、抽選にご参加いただけます。

※賞品：市内観光施設の入場券、他社ケーブルカーのノベルティグッズ等

※賞品がなくなり次第終了します。

日時：2026年4月25日（土）、26日（日） 両日とも14：00～





・山上バス撮影会及び車内見学会（六甲山上駅〈駅前〉）

六甲山上バスの車内に、バス備品を展示、あわせて過去に撮影したバス写真を車内広告スペースに掲出し、運転席での写真撮影会も実施します。なお、写真撮影に使用できる子ども用制服風ジャケットを用意します。（参加自由）

日時：2026年5月9日（土）、10日（日） 両日とも10：00～15：00





3．お問い合わせ先

神戸六甲鉄道株式会社 運輸部営業課（9時～18時）

（電話）078-861-5288









神戸六甲鉄道株式会社 https://www.rokkocable.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/9e64b2101a1f680d8ed4dbae22a7a4364b38a360.pdf





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