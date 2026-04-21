株式会社貴瞬（本社：東京都台東区、代表：辻瞬、以下「貴瞬」）は、2026年4月16日（木）、北海道比布町の中学生による企業見学を受け入れました。本プログラムでは、当社が掲げる「リフレーミング（視点の切り替え）」を軸に、宝石を通じて「価値は見方によって変わる」という考え方を体感できるワークショップを実施しました。

企業見学の実施背景

貴瞬は、「リフレーミングカンパニー」という基本方針を掲げ、既存の価値観や前提にとらわれず、多角的に物事を見ることで新たな価値を見出してきました。宝石事業をはじめとする様々な領域においても、「価値は固定されたものではなく、見方によって変わる」という考え方を大切にしており、当社は、この価値の見方や仕事の面白さを次世代にも届けていきたいと考えています。 一方で、宝石・リユース業界の仕事は、日常生活の中で触れる機会が少なく、子どもたちにとって認知されにくい職業の一つでもあります。 こうした状況の中で、実際に触れ、体験する機会を通じて初めて、その仕事の存在や魅力が伝わり、将来の選択肢の幅を広げることにつながると考え、今回の中学生による企業見学の受け入れを実施しました。

実施内容

宝石格付けチェック

参加者は、天然石・合成石・模造石など複数の宝石を提示し、自身の基準で順位付けしました。 この体験は、「先入観が本来の価値を見えにくくしている可能性がある」という気づきを得るとともに、視点を変えることで価値の捉え方が変わることを体感する機会となりました。

宝石の研磨体験

当社の自社工房「Kishun Cutting Studio」にて、宝石の研磨を体験いただきました。 今ある宝石にさらに磨きがかかる過程を体感することで、「価値は固定されたものではなく、創り出すことができる」という理解を深めました。

プログラムの最後には、参加した中学生が自ら選んだお気に入りの宝石が記念品として贈呈されました。

代表コメント

当社は、「リフレーミングカンパニー」として、既存の価値観や前提を問い直し、新たな価値を見出す視点を大切にしております。 今回の取り組みは、その考え方を単なる理念として伝えるのではなく、実体験として届けることに意味があると考え、実施いたしました。現場で宝石に触れ、自らの感覚で価値を判断し、さらに手を加えることで価値が変化していく過程を体験することで、「価値は与えられるものではなく、自ら見出し、創り出せるものだ」という感覚を持っていただけたのではないかと思います。 これからの時代においては、正解をなぞる力だけでなく、自ら問いを立て、物事の見方を変えながら新たな価値を生み出していく力がより重要になると考えています。今回の経験が、参加された皆さまにとって、自身の可能性を見つめなおし、選択肢が広がるきっかけになれば幸いです。 今後も当社は、事業活動を通じて培ってきた「価値の再定義」という視点を社会に還元し、次世代の育成に寄与してまいります。

企業情報

会社名 ：株式会社貴瞬（KISHUN.Inc） 代表者 ：代表取締役 辻 瞬 設立 ：2015年7月7日 資本金 ：10,000,000円 従業員数：262人（2025年6月現在） 事業内容：色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入 所在地 ： 【東京本社】 〒110-0016 東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町8～10F 【KISHUN ジュエリー工房】 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MHビル1F 【香港支社】 Unit C, 17/F, OfficePlus＠MongKok, 998 Canton Road, Mong Kok, Kowloon 【台湾支社】 台北市大同區南京西路 62 號 15 樓 【G.E.lab】 〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 Mビル3F 【KISHUN SHOP】 〒110-0005 東京都台東区上野 4-4-4 日清堂ビル1F～3F 【POCKET BY KISHUN】 〒110-0016 東京都台東区台東4-9-3 徒ビル3F