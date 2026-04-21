株式会社SEQUENCE（代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司）が運営する「エピカ・沖縄」（所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F）は2026年5月1日(金) に開催される人気パーティーDRIPにPINK DANCERS の出演が決定いたしました。

【開催概要】

大阪に2店舗、京都、東京に1店舗と日本各地に新しいカルチャーを発信し続けている進化系CLUB、THE PINK所属のPINK DANCERSから、毎週金曜日に開催されているDJ DANBOプロデュースの人気パーティー「DRIP」にGUEST DANCERとしてPINK DANCERSを迎えます。 DJ DANBOのプレイと華やかなPINK DANCERSの組み合わせは沖縄で過ごす、ゴールデンウィークの思い出になる事間違いなし！ ◇DRIP◇ -毎週金曜日開催- MUSIC BY：DJ DANBO DIRECTED BY：DJ TASK DJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q GUEST DANCER : PINK DANCERS 日程：2026年5月1日 金曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

＜ALI プロフィール＞

・名前 ALI ・出身 北海道 ・ピンクダンサー歴 8ヶ月 ・アピールポイント Barbie girl made in Japan🎀 Japanese🆗English🆗 R&B girl forever ♡ ・皆様に一言 Let’s make tonight unforgettable✨ 忘れられない夜にしましょう🥂 Instagram：https://www.instagram.com/ali__thepink

＜YUMI プロフィール＞

・名前 YUMI ・出身 和歌山県 ・ピンクダンサー歴 10ヶ月 ・アピールポイント 誰にでも明るく話しかけます🥹 何事も思っきり楽しむ🔥⟡.· ・皆様に一言 沖縄nightかまします♡♡ 飲んで踊って楽しみましょう💕 Instagram：https://www.instagram.com/yumi_thepink

＜SELA プロフィール＞

・名前 SELA ・出身 山形県 ・ピンクダンサー歴 1年11ヶ月 ・アピールポイント ちょいギャル、おしり振る🍑✨ シャンパンとウォッカめちゃ飲みます🥂 ・皆様に一言 いっぱい楽しんで最高な日になりますよーにっ！！！！！！！ Instagram：https://www.instagram.com/sela_thepink

＜RION プロフィール＞

・名前 RION ・出身 茨城県 ・ピンクダンサー歴 1年10ヶ月 ・アピールポイント 高身長ダイナマイトボディ お酒いっぱい飲めます♡ ・皆様に一言 いっぱい乾杯して最高の夜にしましょう！♡ Instagram：https://www.instagram.com/rion_thepink

【エピカ沖縄 公式SNSサイト】

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【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

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【epica OKINAWA】

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