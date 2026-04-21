一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会（事務局：株式会社トータルヘルスコンサルティング 東京都千代田区東神田）は、12月7日（日）に東京大学 伊藤国際学術研究センター（伊藤謝恩ホール）にて開催された「第8回 日本スウェーデン歯科学会 学術大会」をWEBアーカイブ受講として受付を4月21日（火）から開始しました。

スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」

歯科医療の先端国といわれているスウェーデンレベルの治療と予防、クリニックの設備やインプラント治療のプロトコルなど、スウェーデンの歯科ガイドラインのアップデートをいち早く紹介し、スウェーデン式の歯科治療を提唱する「一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会」が2025年12月7日（日）に東京大学 伊藤国際学術研究センター（伊藤謝恩ホール）において、スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」と題する認定講習会が開催されました。その内容を収録してWEBで視聴できるようにしました。

▼WEB受講のお申込みはこちら https://thcjapan.com/jsda/20251207web/ws11/

講演内容

■ピーター・リングストロム教授（日本スウェーデン歯科学会会長）

AI・スマート材料で実現する次世代医療

■レントゲン写真や口腔内画像を分析するためのAI搭載ソフトウェアに関して ■遠隔歯科治療とAI - う蝕治療における未来のツールに関して ■う蝕予防や歯の硬組織の再石灰化に使用される、スマート歯科材料-生体活性材料に関して

■ステファン・レンバート教授（日本スウェーデン歯科学会副会長）

AIは歯周病治療にどう役立つのか

■歯周病予防における、AI搭載マルチモーダルセンシング歯ブラシ・ｍヘルス治療介入のような革新的な技術を用いた統合的アプローチに関して ■AIは歯周病治療にどう役立つのか ■従来の治療法にとって代わるインプラント周囲疾患のレーザー治療に関して

■Kim Hyun Jeong 教授（ハーバード大学医学部 麻酔科学 博士後期研究員）

AIとIOT口腔洗浄器の臨床的効果

■AIと IoT 基盤のカスタマイズされた密閉型多チャンネル口腔洗浄機の臨床的効果

■中原 維浩 先生（日本スウェーデン歯科学会 理事）

AIが変える患者セルフケア最前線

■スウェーデン・ナショナルガイドラインを臨床と経営にどう活かすか

■谷口 善成 先生（日本スウェーデン歯科学会 理事）

再生医療×インプラント

■インプラント治療の新たな臨床的意義：抗加齢（アンチエイジング）の観点からの症例報告と考察 ■インプラント骨造成における幹細胞培養上清の臨床応用とISQ値・埋入トルク値による定量的評価 ■再生医療における多血小板血漿、血小板濃縮材料と幹細胞培養上清の比較

▼WEB受講のお申込みはこちら https://thcjapan.com/jsda/20251207web/ws11/

WEB受講された方で、認定証をご希望の方には発行いたします。

WEB受講された方で、認定証をご希望の方には、オプション申込みとして「スウェデンティスト認定証」「イエテボリ大学日本スクーリングディプロマ」「カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証」「キャップシステム修了証」を発行いたします。

■スウェデンティスト 認定証 スウェデンティストとは スウェーデンスタイルの 治療と予防を理解し、 積極的に取り組む 歯科医療従事者の称号です。 ■イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ スウェデンティスト認定講習会に参加し、最新の知見を取得した歯科従事者であることの証明です。 ■カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証 受講された歯科医師・歯科衛生士には「認定証」その他受講者には「修了証」が授与されます。 ■キャップシステム修了証 受講された歯科医師・歯科衛生士には「修了証」が授与されます。

【特典】WEB受講された方でご希望の方に書籍プレゼント！ （先着30名様まで）

●WEB受講詳細

申込期間：2026年4月21日(火)～9月30日（水） 参加費： 【学会員価格】歯科医師：10,000円 歯科衛生士・その他：5,000円 【非会員価格】歯科医師：20,000円 歯科衛生士・その他：15,000円 オプション：認定証発行：10,000円 DVD購入：10,000円 講演者：ピーター・リングストロム教授、ステファン・レンバート教授、Kim Hyun Jeong 教授、中原 維浩 先生、谷口 善成 先生、西尾 秀俊 社長、小野 芳司、小林 孝至 主催：日本スウェーデン歯科学会 ▼WEB受講のお申込みはこちら https://thcjapan.com/jsda/20251207web/ws11/ ▼一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会 https://swedentis.com/

■会社概要（一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会 事務局 運営） 商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング 代表者：森重一雄 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立：平成14年5月2日 事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業 WEB事業、出版事業、広告代理店事業 URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会 TEL：03-3526-5840