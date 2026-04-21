株式会社BrickWall（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河東誠）は、「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトに、物壊し・斧投げ・落書きといった非日常体験を展開する新感覚アミューズメント施設「REEAST ROOM」にて、紙に書いた“壊したい言葉”をそのまま粉砕する新感覚ストレス発散コンテンツ「PAPER SMASH（ペーパースマッシュ）」の提供を開始することをお知らせいたします。 🔻REEAST ROOM 公式ページ https://reeastroom.com/

■サービス概要

「PAPER SMASH」は、日常生活で感じるストレスやモヤモヤを“言葉として可視化”し、 それをそのまま紙ごと破壊することで解放する体験型コンテンツです。 参加者は紙に、 ・モヤモヤした一言 ・理不尽だと感じた言葉 ・自分へのダメ出し ・口に出せなかった本音 などを書き出し、その紙をそのまま叩き壊すことで、 感情ごと粉砕するような強い解放感を得ることができます。

■開発背景

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=DCtwQUfPe18

現代社会では、 ・言いたいことを我慢する ・感情を内に溜め込む ・ストレスを適切に発散できない といった課題が多くの人に共通しています。 REEAST ROOMではこれまで「物を壊す」という体験を提供してきましたが、 本サービスではさらに踏み込み、 👉 “感情そのものを壊す”体験 を実現することを目的に開発されました。

■「PAPER SMASH」の特徴

① 書くことで感情を可視化 頭の中のモヤモヤを言葉にすることで、感情が整理されます。 ② 紙ごと破壊することで強い解放感 単なるストレス発散ではなく、「終わらせる」感覚を体験できます。 ③ 誰にも見られない安心設計 書いた内容はその場で粉砕されるため、プライバシーも確保されています。

■こんな方におすすめ

・ストレスを感じている方 ・モヤモヤを抱えている方 ・感情をスッキリさせたい方 ・非日常体験を楽しみたい方

■今後の展開

今後は「PAPER SMASH」を軸に、 ・カップル向け体験 ・企業研修・チームビルディング ・イベント・キャンペーン連動 など、さまざまなシーンへの展開を予定しています。

REEAST ROOMの紹介

🔻概要 「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトにした新感覚のアミューズメント施設です。 「日常ではやってはいけないこと」をエンタメコンテンツとして提供していくことで、誰でも一度は思ったことがある「やってはいけないことがしたい」という本能的欲求を、"楽しく、FUNNUYに"、満たすことが許される唯一の空間を創造し続けます。 REEAST ROOMは、東京・池袋/新宿で体験できるストレス発散型アクティビティとして、多くの来店者に支持されています。 店舗名：REEAST ROOM 池袋店 住所：東京都豊島区東池袋1-44-17 アクセス：JR池袋駅から徒歩5分程度 店舗名：REEAST ROOM 西新宿店 住所：東京都新宿区西新宿1-15-9 VINTAGE1 地下一階 アクセス：JR新宿駅から徒歩5分程度 🔻公式サイト https://reeastroom.com/

会社概要

https://reeastroom.com/

株式会社BrickWallは「ワクワクで、人類をつなぐ。」をMISSIONに掲げたスタートアップ企業です。 会社名：株式会社BrickWall 設立：2019年1月25日 代表取締役社長兼CEO： 河東 誠 所在地：東京都新宿区西新宿1-15-9 地下一階 事業内容：アミューズメント事業、飲食事業