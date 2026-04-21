プレスリリース

2026年4月21日(日本語版)

ロンドンに本社を置く脱炭素海事技術企業、シルバーストリーム・テクノロジーズは、同社の空気潤滑技術を通じて世界の海運業界におけるスケーラブルな脱炭素化ソリューションの推進に貢献したことが評価され、BloombergNEF(BNEF)の「Pioneers 2026」コンペティションの受賞企業に選出されました。

シルバーストリームはこのたび、「海運および大型輸送の脱炭素化」部門において選出されました。ブルームバーグNEFは600件以上の応募を審査し、世界各国から29社のファイナリストを選出した上で、本年の受賞企業を決定しました。ブルームバーグNEFパイオニアーズ・プログラムは、エネルギー転換の加速において商業導入が依然として重要な役割を担う分野において、定量的かつ測定可能なインパクトをもたらす気候技術に焦点を当てています。

Silverstream®システムは、船体下部に微細気泡の層(エアレイヤー)を形成することで、船体と海水との間の摩擦抵抗を低減します。これにより、クルーズ船、Ro-Ro船、PCTC(自動車専用船)、コンテナ船、LNG運搬船など、幅広い船種および運航条件において燃費性能の向上と温室効果ガス排出の削減を実現します。シルバーストリームの技術は、主要船級協会、HSVA、カーニバル、シェル、サウサンプトン大学などの独立した第三者機関により検証されており、燃料消費量および排出削減に関する実証済みの効果を有しています。

エア潤滑技術分野における市場リーダーであるシルバーストリームは、現在250基以上のシステムを受注し、150隻以上の船舶で稼働しています。これは、既存船へのレトロフィットおよび新造船双方のプログラムにおいて、同技術の採用が着実に拡大していることを示しています。

シルバーストリームの創業者兼CEOであるノア・シルバースミット氏は次のように述べています。「ブルームバーグNEFよりこのような評価をいただき、大変光栄に存じます。本受賞は、当社の成長、顧客への卓越した価値提供、そしてSilverstream®システムへの信頼構築に向けて尽力してきた全社員の継続的な努力、技術的専門性、そして献身の賜物です。」

「近年ますます明確になっているのは、船主が複雑化する規制要件の下で、燃料効率、炭素強度、資産価値の競争力の最適なバランスを追求しているという点です。船舶設計の初期段階からエネルギー効率化技術を組み込むことは、船隊の将来価値を確保する有効な手段であり、当社の特許取得済みSilverstream®システムのような燃料非依存型の実績あるソリューションは、海運業界の脱炭素化を推進する実用的な選択肢となります。」

今回のブルームバーグNEFによる評価は、シルバーストリームが国際的に拡大し続ける事業成長を裏付けるものであり、海運業界における運用エネルギー効率化ソリューションの主要プロバイダーとしての地位をさらに強固なものとしています。

シルバーストリームの成功と、海運の効率化および脱炭素化に向けたイノベーション推進への取り組みは、英国国内においても高く評価されています。同社は、英国の海事技術および輸出の発展への貢献が認められ、国際貿易およびイノベーション分野において2つのキングス・アワード・フォー・エンタープライズを受賞しています。

[了]

編集者の方々へ:

英国におけるメディアお問い合わせ先:

Pressiana Naydenova 携帯電話:+44 7763 51093 pressiana.naydenova@silverstream-tech.com

吉田麻貴(日本語)

電話:080-3398-3726

maki@starmarinepr.com

Silverstreamについて

2010年に設立されたSilverstream Technologiesは、商船向け船体空気潤滑技術を専門とする海事クリーンテクノロジー分野のリーディングカンパニーです。本社はロンドンにあり、サウサンプトン(グローバル・オペレーションセンター)および上海に拠点を有しています。

Silverstream®システムは、海水と船体表面との間の摩擦抵抗を低減し、純燃料消費量およびそれに伴う排出ガスを大幅に削減します。同システムの効果は、船級協会、学術機関、ならびに海運業界の主要企業を含む独立した第三者機関により実証されています。 https://www.silverstream-tech.com/