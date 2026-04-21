グッドフェローズ、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）における入場券販売関連サービスのシステム基盤を支えた技術力に対し、協会から感謝状を授与

株式会社グッドフェローズ

入場券システムおよび施設予約基盤の開発・運営を担う株式会社グッドフェローズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：磯部 昌美、以下「当社」）は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の閉幕に際し、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会より、その多大なる貢献を称えられ、感謝状の授与を受けたことをお知らせいたします。

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 十倉雅和会長からの感謝状を持つ、磯部昌美（当社代表取締役社長）と、授与者の児玉利光氏（同協会 広報・プロモーション局 入場券チーム）

■授与の経緯

当社は2022年3月に、ぴあ株式会社、株式会社JTBコミュニケーションデザイン（JCD）、株式会社グッドフェローズの共同事業体として、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の「入場券販売関連サービス」を受注しました。

来場者の体験向上と大規模なデータ利活用が同時に求められるミッションクリティカルな環境において、事前に来場日時を予約してから来場する仕組みを構築・運用し、会期を通じてシステムダウンゼロを達成。技術面から大阪・関西万博の円滑な運営を支えました。

こうした功績に対し、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 十倉雅和会長より、万博開催および運営への多大なる貢献に対する感謝状をいただきました。

公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 広報・プロモーション局 入場券チーム 増永匡浩様よりコメント

「グッドフェローズ社が提供した入場券システムや『チケットHUB』、『WEB de Monitor』等のサブシステムにより、パビリオン予約や精緻な集計業務が円滑に進行しました。特にリアルタイムでの入場者管理により、不具合を1秒でも早く検知し、迅速なリカバリーにつなげることができました。システムをダウンさせることなく、来場者の皆様に楽しんでいただける環境を支えていただいた、その確かな技術力と真摯な人柄に深く感謝しています」（2026年3月24日 本社授与式にて）

■今後の展望

今回の万博運営で培った「大規模高負荷環境下でのリアルタイムデータ利活用」および「ミッションクリティカルなシステム運用」の知見を活かし、今後も持続可能なスマート社会の実現に貢献してまいります。

■ 株式会社グッドフェローズについて

チケット施設（レジャー施設、ミュージアム、スキー場など）のチケッティング業務を中心に、各種ICTプロダクト・サービスで現場を支援しています。さらにチケット流通プラットフォーマーとして販売支援も行っています。今後はチケット施設とより密接な関係を築き、培ってきた経験を活かしながらICTによるマーケティング支援を推進してまいります。

公式HP：https://goodf.co.jp(https://goodf.co.jp)



