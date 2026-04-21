1stアルバム 『I.K.T』 リリース記念！生田 絵梨花がリアルタイムで登場するリスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年4月22日(水) 20:00～21:00にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、生田 絵梨花がリアルタイムで登場するリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、自身初の1stアルバム『I.K.T』のリリースを記念して開催されるもので、新曲はもちろん、今までの生田 絵梨花の楽曲を一挙オンエアいたします。本イベントには生田 絵梨花本人が音声配信でリアルタイムで登場し、オンエアされる楽曲へのコメントなどを予定しております。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、チャットでのアーティストとの交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、生田 絵梨花が登場するリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。

【本人登場】生田 絵梨花 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

開催日時：2026年4月22日 (水) 20:00～21:00

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_erikaikuta_0422_pr

■生田 絵梨花

歌とピアノで日常に寄り添う音楽を紡ぐソロアーティスト、生田絵梨花。ミュージカルやドラマ、映画など幅広く活躍し、2023年にはディズニー100周年記念作『ウィッシュ』日本版で主人公アーシャ役を務めた。2024年にソロアーティストとしてのデビュー作となる1st EP「capriccioso」をリリース。2025年に2nd EP「bitter candy」をリリースし全国ツアーを開催、同年9月にデジタルシングル「ピリオド」をリリース。2026年4月、自身初の1stアルバム「I.K.T」をリリース。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm