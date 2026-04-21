Ｓｋｙ株式会社がキャリタス就活「就職希望企業ランキング2027」で総合5位に選出　業種別では1位に

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、就職情報サイト「キャリタス就活」などを運営する株式会社キャリタスが、2027年3月卒業予定の就活生を対象に調査を行った「就職希望企業ランキング2027」（調査期間：2025年10月1日～2026年3月12日、有効回答数：8,566名）において、総合ランキング5位に選出されました※1。また、業種別ランキング＜通信・情報サービス＞では1位に選ばれました。

このほか、本社所在地エリア別ランキング＜近畿＞で1位、総合ランキング・女子3位、男子7位、インターンシップ・キャリアランキング※2で4位に選出されるなど、多くの部門で上位にランクインすることができました。

優秀な人財の獲得を目指して採用活動に注力するなか、現在就職活動に取り組まれている多くの皆さまにご評価いただけましたことに、心より御礼申し上げます。

引き続き、社員一同企業価値の向上に努め、より魅力ある企業へと成長できるよう努力してまいります。今後ともご支援とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※1 調査対象：就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学3年生および修士1年生

※2 調査対象：就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学1～3年生および修士1年生

キャリタス就活「就職希望企業ランキング2027」

https://job.career-tasu.jp/special/ranking/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

Ｓｋｙ株式会社 新卒採用 Webサイト

https://www.sky-recruit.jp/

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