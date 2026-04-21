【西表島ホテル】国内初の星空保護区に認定された西表島の星空を仰ぐ1日1組限定の「ティンガーラディナークルーズ」今年も開催

星野リゾート360度星空に囲まれた船上で食後酒とともに星空を観賞する様子

世界自然遺産に登録された西表島(いりおもてじま)で、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指

す「西表島ホテル by 星野リゾート」は、2026年6月20日～9月26日の期間、国内初の星空保護区に認定された西表島の星空を仰ぐ1日1組限定の「ティンガーラ（＊1）ディナークルーズ」を開催します。本ツアーでは、周囲を遮るものがない船上で、茜色に染まる夕景から満天の星へと時間とともに移ろう自然美を独占できます。島の風味を閉じ込めたアペリティフに始まり、メインには西表島の豊かな恵みを贅沢に盛り込んだシーフードプラッターを広大な星空の下で楽しみます。食後には、船首に設えた特別な空間にて、西表島の芳醇な香りに包まれるディジェスティフを楽しみます。プライベートな空間で五感を満たすクルーズ体験です。

＊1 沖縄の方言で「天の川」という意味

背景

西表島は、国内で初めてダークスカイ・インターナショナル（＊2）による「星空保護区(R)」（＊3）の

認定を受けた西表石垣国立公園に位置しています。夜には21個ある1等星の全てと88のうち84もの星座

を見ることができます。夏は天の川が最も濃く見られる時期であり（＊4）、海況も安定するため、ク

ルーズで天の川を観測するには最適な季節です。視界を遮るものがない船上で、水平線まで星空が広が

る絶景をゆったりと楽しんでもらいたく、プライベートクルーズの開催に至りました。

＊2 ダークスカイ・インターナショナル(https://darksky.org/)

＊3 星空保護区(https://hoshizorahogoku.org/2019/12/28/post-69/)

＊4 国立天文台「天の川全国調査」キャンペーン(https://www.nao.ac.jp/phenomena/20050800/index.html)

「ティンガーラディナークルーズ」の特徴

1 夕日から星空まで360度の絶景を独占する貸切りクルーズ

1組限定の貸切りクルーズ

貸切りクルーズに乗り込み、夕暮れ時に港を出発します。ゆったりとくつろげるソファや、オープンエアのデッキを備えた船内で、特別なひとときを過ごせます。茜色に染まる空と海の絶景を眺め、日が落ちた後は周りを遮るものがない海上で、水平線まで広がる天の川を楽しみます。心地よい潮風と波の音に包まれながら、移ろいゆく空の美しさをプライベートな空間で堪能できる体験です。

２ 島の風味香るサンセットアペリティフ

ドリンクを傾けながら夕景を楽しむ伝統的な木造船「サバニ」をイメージしたアペリティフ

乾杯の時間は、島の恵みを五感で味わう体験型のアペリティフで始まります。ヤギのタルタルや島らっきょうのコンフィなど滋味豊かな香りをまとった一品や、ポーポー（＊5）や黒糖など西表島でも親しまれている食材を使用したフィンガーフードを提供します。刻一刻と変わる夕景を眺めながら、島の風味香る至福のひとときを過ごせます。

＊5 小麦粉の生地を薄く焼いた沖縄の伝統菓子

3 夜空に広がる天の川の下で味わうティンガーラディナー

メインディッシュ「シーフードプラッター」

体験のメインとなるディナーでは、西表島の豊かな恵みを贅沢に盛り込んだシーフードプラッターを用意します。車エビやテナガエビなど島で親しまれている魚介をはじめ、海鮮をちりばめたパフェちらし寿司など見た目にも鮮やかなメインディッシュです。心地よい波の音を聞き、夏の夜空を彩る壮大な天の川を眺めながら味わうディナーは優雅なひとときです。

4 360度星空に囲まれた空間でディジェスティフを優雅に楽しむ【NEW】

360度星空に囲まれた空間ディナー後のディジェスティフ

ディナー後は満天の星のもと、船首に設えられたソファベッドで寛ぐ贅沢なディジェスティフを堪能します。食後酒には、芳醇な燻製の香りをまとった泡盛やウイスキーを用意し、デザートには、マンゴーソースやパッションフルーツのホイップクリームを添えたフォンダンショコラを提供します。南国のフルーツと中からとろけ出す濃厚なショコラの風味と香りが、夜の静寂の中で一層際立ちます。島の文化と夜の自然が調和した豊かな味覚がクルーズ体験を締めくくります。

「ティンガーラディナークルーズ」概要

期間 ：2026年6月20日～9月26日（土曜日限定開催）

料金 ：1組2名 120,000円（税・サービス料込） ＊追加1名につき25,000円

含まれるもの ：クルーザーチャーター、アペリティフ、ディナー、ディジェスティフ

場所 ：上原港から出港

時間 ：18:00～22:00

定員 ：1日1組4名まで

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/iriomote/）にて1ヶ月前18時までに予約

備考 ：天候によって中止または内容が変更になる可能性があります

天候不良時はプライベートディナークルーズとして出港します

西表島ホテル by 星野リゾート

西表島ホテルは日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指し、マイボトルの貸し出しやロードキル防

止活動など環境に配慮しながら、世界遺産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを、一

年を通して提案します。

西表島ホテル外観

所在地 ：〒907-1541 沖縄県八重山郡竹富町上原2-2

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：139室・チェックイン：15:00/チェックアウト：11:00

料金 ：2泊 24,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込）

アクセス：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーにて約45分、上原港から車で10分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/iriomote/