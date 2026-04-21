フォーシス アンド カンパニー、パリコレのランウェイでシャンパーニュ「LEGENDE」を初披露― ドレスと融合した新たなラグジュアリー演出 ―

株式会社フォーシスアンドカンパニー

株式会社フォーシス アンド カンパニー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三輪 泰央）は、「ピノ・ムニエ」を主体とした自然派シャンパーニュシリーズ「LEGENDE（ラジェンド）」を、2026年3月にフランス・パリのシャングリ・ラ ホテル パリにて開催された「Fashion Week Studio」主催のショーにて初披露いたしました。

本ショーでは、当社が展開するドレスコレクションとともに、「LEGENDE」のボトルをモデルが手に取りランウェイに登場。ファッションとシャンパーニュが融合した新たなラグジュアリー表現として、来場者に強い印象を残しました。

ブラック、レッド、シルバー、オレンジ、ピンク、ホワイトといった多彩なラインナップは、それぞれ異なる個性と世界観を持ち、まるでアートピースのようにランウェイを彩りました。

■お問い合わせ

フォーシス アンド カンパニー サイト：http://www.foursis-co.com/

会社名 ：株式会社 フォーシス アンド カンパニー

代表者 ：代表取締役社長 三輪 泰央

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号 渋谷サクラステージSAKURAタワー12階

事業内容：ホテル、結婚式場向け商品の総合卸、シャンパン・ワインの総合卸

設立 ：1995年4月