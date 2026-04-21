フォーシス アンド カンパニー、再びパリコレのランウェイへ――新作ドレスコレクションを発表

株式会社フォーシスアンドカンパニー

株式会社フォーシス アンド カンパニー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三輪 泰央）は、2025年に引き続き、2026年3月にフランス・パリのシャングリ・ラ ホテル パリにて開催された「Fashion Week Studio」主催のショーに参加いたしました。

本ショーでは、当社が展開する3つのオリジナルブランド「FOURSIS BRIDE（フォーシスブライド）」「Ameris（アメリス）」「AshuPine（アシュパイン）」の最新コレクションを披露。全26着におよぶ華やかなドレスがランウェイを彩り、多様な美の表現を発信しました。

AIモデルを起用した革新的なランウェイ演出

本ショーの幕開けでは、AIによって生成されたモデルを起用した映像を上映。その後、映像内に登場したモデルを実際のランウェイに登場させるという演出を行いました。最先端テクノロジーとファッションを融合させることで、進化し続けるブランドの姿勢と新たな可能性を表現しています。

AshuPine（アシュパイン）

AshuPineは、パリファッションウィークのために特別に迎えたデザイナーによって創り上げられた新コレクションです。従来のウェディングドレスが重視してきたカバーリングの概念から一歩踏み出し、花嫁のしなやかなボディラインをより美しく引き立てることをコンセプトとしています。

立体的かつ構築的なデザインにより、360度どの角度から見ても異なる表情を見せる、革新的なウェディングドレスを提案します。

■デザイナーのご紹介

AshuPine（アシュパイン） プロフィール

東京を拠点にアーティスト、デザイナー、モデル、経営者として国際的に活動。絵画、空間デザイン、建築、インテリア、ファッションなど、あらゆる領域で独自の技法やセンスを活かした活動を展開している。繊細かつ明瞭な描画技法、既成のデザインの概念に囚われずに、今までに無いものを生み続ける創作スタイルは、多彩な側面を持つ存在として“AshuPine”を確立し、ノン・カテゴリを超えた唯一無⼆のカテゴライズに挑んでいる。

FOURSIS BRIDE（フォーシスブライド）

多様化する現代の花嫁一人ひとりの理想や個性に寄り添い、トレンドを取り入れながらも、ボディラインを最大限美しく見せる繊細なカッティングが特徴です。

さらに、日本人女性の身長や体型に合わせたオリジナルパターンを採用することで、着心地とフィット感を追求。妥協のない一着を提供しています。

Ameris（アメリス）

Amerisは、タレントのGENKING.さんとの共同プロデュースにより誕生したウェディングブランドです。性別・国籍・体型・年齢にとらわれることなく、すべての人が自由にスタイルを選択できることをコンセプトとしています。

パンツスタイルドレスやセパレートタイプなど、枠にとらわれないアイテムを展開し、ジェンダーレスなウェディングスタイルを提案。

最新コレクションでは、フェイクレザーやフェザー、ニットなど多彩な素材を取り入れ、従来の概念を超えた自由なウェディングの在り方を表現しています。

■お問い合わせ

フォーシス アンド カンパニー サイト：http://www.foursis-co.com/

会社名 ：株式会社 フォーシス アンド カンパニー

代表者 ：代表取締役社長 三輪 泰央

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号 渋谷サクラステージSAKURAタワー12階

事業内容：ホテル、結婚式場向け商品の総合卸

設立 ：1995年4月

■Instagramアカウント

＜FOUR SIS & CO.＞

アカウントID ：@foursis_weddingdress

アカウントURL：https://www.instagram.com/foursis_weddingdress/

＜Ameris＞

アカウントID ：@ameris_wedding

アカウントURL：https://www.instagram.com/ameris_wedding/