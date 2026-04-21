【Medical Asia 2025＜しわ・若返り整形部門＞大賞受賞！】「TJ美容外科クリニック」ミンフォ特別ルートによる無料オンライン相談を開始

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韓国美容医療・韓国旅行情報サイト「minfor（ミンフォ）」を運営する株式会社ミンフォ（本社：韓国ソウル市江南区）は、提携するTJ美容外科クリニック（院長：ジャン・テクジン）が【Medical Asia 2025＜しわ・若返り整形部門＞】にて大賞を受賞したことを記念して、同クリニックの無料オンライン相談をミンフォ特別ルートとして案内開始したことをお知らせします。

無料オンライン相談キャンペーンはこちら :https://minfor.jp/beauty/17279/

■ミンフォ特別ルートとして「無料オンライン相談」の案内を開始

ジャン・テクジン院長

TJ美容外科クリニックの無料オンライン相談

美容医療を検討する際には、

・施術内容が自分に合っているのか

・渡航前に相談できるのか

・どのようなカウンセリングが行われるのか

といった不安を感じるケースも少なくありません。

今回の取り組みでは、LINEを通じてオンライン相談の案内を行うことで、事前に情報を確認した上で検討できる機会を提供します。

TJ美容外科クリニックについて

TJ美容外科クリニックは韓国で診療を行う美容外科クリニックで、Medical Asia 2025において＜しわ・若返り整形部門＞大賞を受賞しました。

院長のジャン・テクジン医師は、患者ごとの状態に応じた診療を重視し、カウンセリングを通じて施術方針を検討する姿勢を大切にしています。

【クリニック概要】

クリニック名：TJ美容外科

院長：ジャン・テクジン

所在地：ソウル特別市江南区ノヒョンドン１ サムズビル４階

アクセス：地下鉄３号線 新沙駅３番出口すぐ

営業時間：平日10時～19時/土曜10時～16時

TJ美容外科 クリニック詳細 :https://minfor.jp/clinic/4023/予約・お問合せ :https://fitrize.link-lc.com/adoptin/28/?AD_CODE=0016_00014

■Medical Asia受賞クリニックの診療姿勢を解説する特集記事公開

ミンフォでは、上記キャンペーンと合わせて、韓国美容医療を検討する日本人に向けて、クリニックの特徴や診療方針を解説する特集記事を公開しています。

今回公開された特集では、Medical Asia 2025で＜しわ・若返り整形部門＞大賞を受賞したTJ美容外科クリニックについて、院長の診療姿勢やクリニックの考え方などを紹介しています。

URL：https://minfor.jp/beauty/17279/

【医師監修】信頼できる韓国美容クリニック :https://minfor.jp/beauty/17279/

情報発信の透明性を重視した取り組み

ミンフォでは、韓国美容医療に関する情報を紹介する際、広告的な情報だけではなく、診療方針や背景情報を含めた形で整理することを重視しています。

今回の特集公開およびオンライン相談案内も、受賞実績を単に紹介するのではなく、診療姿勢や考え方を理解した上で検討できる情報環境を整えることを目的としています。

こうした情報提供を通じて、美容医療を検討する方がより納得感のある意思決定を行える環境づくりに貢献していきます。

韓国情報サイト「minfor ミンフォ」

韓国の最新美容医療情報を発信する「minfor（ミンフォ）」は、美容施術に関心のある日本人向けに、信頼できる韓国の専門クリニックとの提携情報や施術ガイドをわかりやすく提供しています。 提携するクリニックは、技術力・症例実績・日本人対応の安心感を重視し、独自の基準で厳選しています。 またミンフォの公式LINEを通じて、気になる施術について無料で相談可能。提携中の複数のクリニックへのお見積りも受付中です。 現在、ミンフォでは韓国の人気クリニックはもちろん、日本国内の美容クリニックとの提携も積極的に拡大中。 「日本人患者の集客を強化したい」「韓国との比較情報に自院を掲載したい」とお考えの美容クリニック様からのお問い合わせも歓迎しています。

会社概要

会社名：株式会社ミンフォ

所在地：ソウル特別市江南区江南通り94道284，410号

代表：永田丈也

設立：2024年9月

事業内容：外国人患者誘致事業・デジタルマーケティング業、EC・EC支援事業

WEBサイト：https://minfor.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/minforcl

LINE：https://lin.ee/4UAYOou