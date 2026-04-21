AI翻訳サービス「BLUE ONE」、画像翻訳機能を正式リリース

株式会社イエローブルー

株式会社イエローブルー（本社：東京都世田谷区、代表取締役：黒田 励）は、AI翻訳サービス「BLUE ONE」において、画像内のテキストを自動で検出・翻訳し、元のデザインを維持したまま翻訳済み画像を生成する 「画像翻訳」 機能を正式リリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、単体の画像ファイル（PNG / JPEG / WebP）に加え、PowerPoint（.pptx）・Word（.docx）・Excel（.xlsx）・PDFファイル内に埋め込まれた画像 も対象です。資料翻訳時に「テキストは訳せるが画像内の文字は原文のまま」という従来の課題を解消し、ドキュメント全体をワンストップで多言語化できます。

開発背景

グローバル展開を進める企業にとって、プレゼン資料・バナー・SNS投稿画像・マニュアルなどに含まれるテキストの翻訳は、従来デザイナーによる手作業が不可欠でした。テキスト抽出→翻訳→再デザインという工程に時間とコストがかかり、スピーディな多言語展開のボトルネックとなっていました。

BLUE ONEの画像翻訳機能は、この課題をAIで解決します。

機能概要

画像やPDF、PowerPointをアップロードするだけで、翻訳済み画像を自動生成。

独自開発のDeepContext AIが、以下の4ステップを自動で実行します：

テキスト検出 - 画像内のテキストを自動認識し、文脈を考慮してグルーピング

翻訳 - 画像やファイルのコンテクスト情報を反映して翻訳

品質改善 - ターゲット言語でより自然な表現にリファイン

画像レンダリング - フォント・色・レイアウトを維持したまま、翻訳テキストを元画像に合成

特長

■ デザイン維持

元画像のレイアウト・配色・タイポグラフィを忠実に再現。

■ 文脈理解型翻訳

DeepContext AIが画像の内容・用途を分析し、文脈に即した翻訳を実現。

■ パーソナライズ

用語集・翻訳ルール・業界専門用語を反映。企業ごとのトーン＆マナーを維持。

■ 対応フォーマット

・ 画像単体: PNG / JPEG / WebP

・ 文書内の埋め込み画像: PowerPoint（.pptx）・Word（.docx）・Excel（.xlsx）・PDF

■ ソース言語自動検出

原文の言語を自動判定。言語設定不要で即座に翻訳開始。

活用シーン：ユーザーの声

マーケティング｜SNS・広告クリエイティブ担当

「週次で出すキャンペーンバナーの英語版・中国語版、毎回デザイナーにPSDの文字差し替えを依頼して2～3日かかっていました。BLUE ONEにPNGを投げると数分で翻訳版が返ってくるので、キャンペーン公開のリードタイムが数日から数分に縮まりました。」

海外IR・経営企画｜投資家向けピッチ担当

「海外VC向けの英語ピッチデック、スライド本文は訳せても、グラフのラベルや図解の中の日本語だけ残ってしまうのが課題でした。.pptxをそのままアップロードすれば画像内の文字まで一括で訳されるので、PPTを開き直して画像を作り直す手戻りから解放されました。」

製造・物流｜海外拠点向けマニュアル担当

「現場写真と日本語の注意書きが混在したWord製のオペレーションマニュアルを、海外拠点向けに英語化するのに翻訳会社で2週間かかっていました。.docxを丸ごと投げるだけで、画像内の注意書きまでそのまま訳されるので、社内レビューだけで完結するようになりました。」

EC・小売｜越境EC担当

「Excelで管理している商品仕様書に、商品画像上のスペック記載（成分・サイズなど）が焼き込まれていて、海外向けには1点ずつ画像を作り直していました。.xlsxを丸ごと渡せる今は、数百SKUの多言語展開が一晩で終わります。」

今後の展開

BLUE ONEは、テキスト・ドキュメント翻訳に加え、画像翻訳の正式リリースにより、あらゆるコンテンツ形式をカバーするAI翻訳プラットフォームへと進化しています。今後も対応フォーマットの拡充と翻訳品質の向上を継続してまいります。

BLUE ONEについて

BLUE ONEは、独自開発のDeepContext AIを搭載したAI翻訳サービスです。文書の文脈を深く理解し、用語集・翻訳ルール・業界知識を反映した高品質な翻訳を提供します。PowerPoint・Word・Excelなどのビジネス文書から画像まで、多様なフォーマットに対応しています。

サービスURL: https://blue1.app/

株式会社イエローブルーについて

代表取締役 黒田 励

設立 2025年

事業内容 AI翻訳サービス「BLUE ONE」の開発・運営

コーポレートサイト https://yellowblue1.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イエローブルー 広報担当

Email: blue1_support@yellowblue1.com