優れた断熱・防犯・耐久性！置き配用多機能クーラーボックス「LOGOS 置き配用クーラーボックス」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、保冷力と耐久性に優れ、防犯面にも配慮した置き配用クーラーボックス「LOGOS 置き配用クーラーボックス」を、2026年4月より新発売いたしました。

【 LOGOS置き配用クーラーボックス 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11623

本アイテムは、優れた保冷力と高い耐久性を兼ね備え、ダイヤル式錠とワイヤーによる防犯対策も施した、置き配に最適な多機能クーラーボックスです。

容量約55Lの大容量設計で、保冷力を高める10mm厚の断熱材入りの構造により、置き配でも安心して冷蔵・冷凍品の受け取りに使用できます。内側には、別売りの超強力保冷剤「氷点下パック(R)」や書類が入れられる大型メッシュポケットと、印鑑や小物を収納できる小型メッシュポケットを装備し、夏場でも長時間保冷力を保ちながら、置き配ボックスとして活躍します。

さらに、盗難対策用のダイヤル錠と固定用のワイヤー付きで、防犯面にも配慮しているので、置き配時の心配を軽減するほか、フタ部分や側面には撥水加工を施した生地と、底面には耐水性・耐久性に優れたターポリン生地を採用することで、晴雨関係なく屋外設置に対応します。また、使用しないときはコンパクトに折り畳めるので、保管場所を取らず、収納も簡単です。

優れた保冷力と耐久性を兼ね備え、ダイヤル錠と固定用のワイヤー装備で安心して置き配に対応できるクーラーボックス「LOGOS置き配用クーラーボックス」を、置き配時やキャンプなど、さまざまなシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

本アイテムは、衝撃に強く、保冷もできるほか、ダイヤル式錠とワイヤー付きで防犯面にも配慮した置き配用多機能クーラーボックス。容量約55Lの大容量設計で、保冷力を高める10mm厚の断熱材入りの構造により、置き配でも安心して冷蔵・冷凍品の受け取りに使用できる。

内側には、別売りの超強力保冷剤「氷点下パック(R)」や書類が入れられる大型メッシュポケットと、印鑑や小物を収納できる小型メッシュポケットを装備しているので、夏場でも長時間保冷力を保ちながら、置き配ボックスとしても活躍。

ダイヤル錠固定用のワイヤー撥水加工

盗難対策用のダイヤル錠と固定用のワイヤー付きで、防犯面にも配慮。置き配時の心配を軽減するほか、フタ部分や側面には撥水加工を施した生地と、底面には耐水性・耐久性に優れたターポリン生地を採用することで、晴雨関係なく屋外設置に対応。

使用しないときはコンパクトに折り畳めるので、保管場所を取らず、収納も簡単。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1065_1_627fb8b36294d21a1a3c9adcd14a5eaa.jpg?v=202604211251 ]

【 関連製品 】

・「氷点下パック(R)」 シリーズ

https://www.logos.ne.jp/products/gear/8/37(https://www.logos.ne.jp/products/gear/8/37)

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年2月26日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第7弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1573

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=837(https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=837)

「LOGOS置き配用クーラーボックス」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 LOGOS置き配用クーラーボックス 】 https://www.logos.ne.jp/products/info/11623

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global（グローバルページ）

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［Android版］https://goo.gl/qupA9f

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