【リアルテック集団×デジタルテック集団】岡野バルブ製造、クラウドベンダー「オルターブース」をグループ会社化。日本のモノづくりをアップデートする『新・職人集団』へ

岡野バルブ製造株式会社

岡野バルブ製造株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：岡野武治、以下「岡野バルブ製造」）は3月27日、クラウドコンピューティングを活用したシステム開発などを展開する株式会社オルターブース（本社：福岡県福岡市、代表取締役：小島淳、以下「オルターブース」）の株式を取得し、グループ会社化を完了致しました。今後、岡野バルブ製造が持つ顧客基盤やものづくりの強みとオルタブースによるソフトウエア開発力の強みの融合により、DX関連サービスの開発・提供体制の強化や社内業務のアップデートを進めてまいります。

【共同で進める取り組みについて】

当社はこれまでも設計、生産管理、製造、メンテナンスから調達、バックオフィスに至るまで、バリューチェーン全域にわたるあらゆる業務のDXを進めてきましたが、よりクラウド×AIを活用することで徹底的な自動化・効率化を推進します。そして全ての業務プロセスにおいてこれまで人が行っていたバックオフィス業務を自動化していきます。



この自社改革から生み出された膨大な時間とリソースを人にしかできない業務に当てることで新たな価値を創造していきます。この「リアルテック」と「デジタルテック」が融合した自社での成功モデルを順次プロダクト化し、日本の製造業全体へ提供していきます。



その第一弾として、まずは「調達支援」領域からプロダクト展開をスタートします。自社の調達業務をクラウド×AIによって過去のデータをもとにAIによる定型業務の自動化やサプライヤー管理の最適化を図ります。製造業特有の複雑なサプライチェーン課題を解決するソリューションとして同じ課題を抱える業界全体のアップデートに寄与したいと思っております。

【グループ会社化の背景】

発電用バルブの製造、メンテナンスを軸に展開する岡野バルブ製造とIT、AIソリューション開発のスペシャリスト集団であるオルターブース。今回、両社が1つになることで事業シナジーの枠を超えた強力なエンジンが誕生する形となります。

両社がグループとして一体となるに先立ち、互いの強みを生かして相乗効果を高められる領域についてこれまで協議を重ねてきました。その上で先述の通り、DXプロダクトの開発と社内業務のアップデートを軸とした取り組みを推進するに至っています。

【岡野バルブ製造 代表取締役社長 岡野武治のコメント】

当社はこれまで、AIやITを駆使した製品・サービスの展開や社内システムの構築を外部パートナーの知見を借りながら進めてきました。今回、オルターブースがグループに加わったことは、これまでの取り組みをより加速度的に展開する上で大きな推進力となります。両社が歩んできた領域は異なりますが、物事に対して妥協しない職人集団としての共通の哲学が流れています。今後、岡野バルブ製造が持つリアルテックの強みとオルターブースによるデジタルテックの強みを融合させ、日本のモノづくりのさらなるアップデートに寄与する挑戦を続けてまいります。

【株式会社オルターブース 代表取締役 小島淳のコメント】

このたび岡野バルブ製造のグループに参画できることを大変嬉しく思います。オルターブースは創業以来、クラウド技術を軸としたDX支援を通じて、お客様の事業変革に伴走してまいりました。製造業の現場知見とクラウド・AIの技術力を掛け合わせることで、これまでにない価値を社会に届けられると確信しています。今後はグループの一員として、オルターブースの強みをさらに進化させ、日本の産業DXの加速に貢献してまいります。お客様、パートナーの皆様、そして両社を支えてくださるすべての方々に心より感謝申し上げます。

【株式譲渡の概要、および、両社の会社概要について】

■株式譲渡に関する概要

・契約締結日：2026年3月18日

・株式譲渡日：2026年3月27日

・取得価額：999,658,175円

・所有株式数：1325株（所有割合：92.72％)

▼岡野バルブ製造について

・会社名：岡野バルブ製造株式会社

・代表取締役社長：岡野武治

・本社所在地：福岡県北九州市門司区中町1-14

・創業：1926年11月3日

・事業内容：発電用高温高圧バルブの開発・製造・保守その他工業製品の受託生産

工業プラントにおける各種工事

研究開発の受託

DXの実施・支援

産業振興、地域振興の実施・支援

・ウェブサイト：https://okano-valve.co.jp/

▼オルターブースについて

・会社名：株式会社オルターブース

・代表取締役：小島淳

・本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-9 博多筑紫通りセンタービル 8F

・創業：2015年3月19日

・事業内容：クラウドコンピューティングを活用したシステム企画・開発及び運営

インターネット関連システムの企画・開発及び運用

SaaS、ASPサービス及びIT商品の企画・開発及び運営

・ウェブサイト：https://www.alterbooth.com/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

岡野バルブ製造株式会社 経営企画室

kouhou@okano-valve.co.jp