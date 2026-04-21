史上初処方*！ダメージ特化型シャンプー、高濃度*¹PPTケラチン*²配合で艶再整*³！髪の主成分“ケラチン”で洗う『SECOND IMPACT（セカンドインパクト）』誕生。

ボトルワークス株式会社

ボトルワークス株式会社は、髪の主成分“ケラチン”で洗って補修するダメージ特化型ヘアケアブランド「SECOND IMPACT（以下：セカンドインパクト）」シリーズを新たに発売いたします。

セカンドインパクト公式HP：http://second-impact.jp/

■コンセプト

セルフケアのさらなる高みを目指す。高濃度*¹P P Tケラチン*²配合のダメージ特化型シャンプー。

髪の約80%を構成するタンパク質に着目。日々のダメージによるタンパク質の流出やキューティクルの乱れにアプローチするため、「ケラチン補修 × 艶再整*³ × 美髪フォルム形整」で髪内部から表面まで全方位的にケアする、ダメージ特化型ヘアケアシリーズです。

■開発背景

毎日のダメージから深刻なヘアダメージにも寄り添う、新たなセルフケアへの挑戦。

日々のカラーやパーマ、熱ダメージなど、現代人の髪の悩みは多様化・深刻化しています。

「毎日のシャンプーで、洗いながら髪をいたわることはできないか」と考え、商品開発を行う中で着目したのが、毛髪内部のダメージホールを補修する機能を持つこだわりの成分「ＰＰＴ（ポリペプチド）ケラチン」でした。ＰＰＴ*⁴は髪の構造と類似しているため、毛髪に吸着しやすく、ダメージ部分に潤いを与えながら補修することができる高機能な成分です。研究開発を重ねることで、シャンプーの全成分中2番目に「ＰＰＴケラチン*⁵」を配合することに成功しました。

■商品特長

１. 全成分の2番目に「ＰＰＴケラチン*⁵」を圧倒的*⁶高濃度*¹配合

ＰＰＴとは、ポリペプチドの略でタンパク質を加水分解したもの。髪の構造と類似する成分です。シャンプーの洗浄成分の中でもこだわりのＰＰＴケラチン*⁵を、全成分の2番目に高濃度*¹配合。髪の主成分で洗うから、洗いながら内部まで補修します。毎日のシャンプーで、髪を満たしながら補修する贅沢体験を。

２. ダメージの根本「空洞化*⁷」にアプローチ。美髪フォルムを形整！

ダメージの根本は、パーマ・カラー・熱などのダメージによって生まれる髪の「空洞化*⁷」。タンパク質などが流出すると水分・脂質・タンパク質のバランスが崩れ、髪本来のフォルムも乱れてしまいます。 セカンドインパクトは、髪内部の保水結合をサポートし、キューティクルを補修することで美しい髪フォルムへと導きます。

・髪のまとまりケア：トステア(R)*⁸

・モイストボンドケア：ジマレイン酸*⁹、ヒドロキシプロピルグルコナミド、グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム

・美髪フォルム補修アミノ酸：Ｌ-Ｏ-カフェオイルホモセリン*¹⁰

・ダメージセンサー補修*¹¹：キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド （全て保湿）

３. 史上初処方*！髪の光沢度に着目。

「艶再整*³インパクト」で毛先まで美しい艶髪に

ダメージでキューティクルが傷つくと光がうまく反射せず、髪の毛は艶を失います。髪の光沢度に着目し、ダメージ補修に特化した艶再整*³設計と集中補修ＰＰＴケラチン処方*¹²を採用。髪内部だけでなくキューティクルの表面まで360度全方位的に補修し、毛先までなめらかにまとまる艶髪に仕上げます。

＜集中補修ＰＰＴケラチン処方＞

・生ケラチン*¹³ ・カシミアケラチン*¹⁴（シャンプーのみ） 浸透型ケラチン*¹⁵

・活性ケラチン*¹⁵ ・ヒートアクティブケラチン*¹⁶

４. こだわりのテクスチャーとフレグランスのような奥深い香り

・シャンプー：糸を引くような濃密テクスチャーの泡立つジェル状シャンプー。キメ細やかでもっちりとした泡立ち。

・トリートメント：髪1本1本に密着する濃厚なテクスチャー。ダメージ部分へ浸透し、髪内部まで集中補修。

・香り

魅惑のコントラストが濃密な余韻と共に洗練された印象を醸し出す、洗うたびロマンチックで甘美な「フロリエンタルブーケの香り」。

TOP ：ラズベリー / カシス / ロータス

MIDDLE：ミュゲ / ジャスミン / ローズ

LAST：ベチバー / パチュリ / スエード

■ラインアップ

【商品名】セカンドインパクト プレミアムリペア ケラックス シャンプー

6種のＰＰＴケラチン*¹⁷配合。ジェル状の濃密なテクスチャーでリッチに泡立つプレミアムリペアシャンプー。

【容量・希望小売価格】本体：380mL／ \1,980（税込）、詰め替え：300mL／ \1,430（税込）

【商品名】セカンドインパクト プレミアムリペア ケラックス トリートメント

3種のカチオン化ケラチン*¹⁸など、7種のＰＰＴケラチン*¹⁹配合。髪に密着するこっくり濃厚なプレミアムリペアトリートメント。

【容量・希望小売価格】本体：380mL／ \1,980（税込）、詰め替え：300mL／ \1,430（税込）

セカンドインパクト プレミアムリペア ケラックス 1DAYトライアル

【容量・希望小売価格】12mL＋12mL／ \143（税込）

お試しや旅行にも便利な、シャンプー＆ヘアトリートメントのワンデートライアル。

＊自社内 ＊1 当社従来品のココイル加水分解ケラチンＫ（羊毛）（洗浄）の配合量と比較して ＊2 ＰＰＴとはポリペプチドのこと：【セカンドインパクト プレミアムリペア シャンプー Kの場合】ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ、羊毛）、ケラチン（羊毛）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（全て保湿） ＊3 髪の艶を再び整えること ＊4 ＰＰＴとはポリペプチドのこと ＊5 ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄） ＊6 当社比 ＊7 髪内部のダメージのこと ＊8 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム／「トステア(R)」はオリエンタルケミカル(株)の登録商標です。 ＊9 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム ＊10 クサソテツ葉／茎エキス ＊11 傷んだ髪を選択的に補修すること ＊12 ＰＰＴとはポリペプチドのこと／ケラチン（羊毛）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（全て保湿）／ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄成分）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ、羊毛）（保湿）［セカンドインパクト プレミアムリペア シャンプー Kに配合］／加水分解ケラチン（羊毛）、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）（全て保湿）［セカンドインパクト プレミアムリペア ヘアトリートメント Kに配合］ ＊13 ケラチン（羊毛）（保湿） ＊14 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（保湿） ＊15 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿） ＊16 （ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（保湿） ＊17 ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ、羊毛）、ケラチン（羊毛）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（全て保湿） ＊18 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛)（全て保湿） ＊19 加水分解ケラチン（羊毛）、ケラチン（羊毛）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）（全て保湿）

＜お問い合わせ先＞

社名：ボトルワークス株式会社

TEL：03-5962-5993

URL：http://second-impact.jp/

SNS：https://www.instagram.com/second_impact_official（Instagram）

住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階