現役高校生の5人に1人が“エゴサ”経験あり！その理由とは…

株式会社ワカモノリサーチ

自分の名前を検索窓に打ち込んで、

「検索ボタン」を押すかどうか少し迷った経験…ありませんか？

「どうせ何も出てこない」と思いつつ、

もし昔の黒歴史や知らないところでの悪口が出てきたらと考えると、

なかなか勇気がいる行動かもしれません。

そんな自身を検索する行動「エゴサーチ」を令和の若者はどの程度しているのでしょうか。

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

ワカモノリサーチでは全国の現役高校生（男女）に、

「自分のことをエゴサーチしたことがありますか？」というアンケート調査を実施。

今回は、その結果の一部をご紹介します。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【企業様へ】

本記事のような10代・Z世代調査は、各企業様の商品・サービスでも実施可能です。

・10代・Z世代のリアルな声を商品開発に活かしたい

・PRで使える“話題になるデータ”が欲しい

・メディアに取り上げられる企画を作りたい

ワカモノリサーチでは「調査 → 記事化 → メディア露出」まで一貫して設計可能です。

実際に、調査データを活用したPRにより、メディア掲載・SNS拡散につながった事例もございます。

「話題になる調査」を一緒に設計しませんか？

▶実績・お問い合わせはこちら

contact@wakamono-research.co.jp

▶株式会社ワカモノリサーチHP

https://wakamono-research.co.jp/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【21.8％がエゴサ経験あり 女子は「評価」男子は「漏洩チェック」の傾向】

今回の調査では、

「ある」が21.8％で「ない」が78.2％という結果に。

実に5人に1人が“エゴサ経験”があることがわかりました。

そして、エゴサ経験者の理由を見ていくと男女で少し傾向の違いが見えてきました。

まず、女子高生からは、

「私はどう見られてるか気になるから」

「人の目が気になる」

「自分の評価が気になるから」

「周りの評価が気になるから」

など、人からどう見られているのかを知りたいという気持ちから

エゴサをするという回答が多く寄せられました。

また、

「自分に自信がない」

「自分嫌いだから」

といった回答もあり、自己評価とエゴサが結びついているケースも。

“気になって怖いけれどつい見てしまう”

そんなリアルな感覚がうかがえます。

他には、

「大会とかでの結果でネットに名前が載ってるか調べたかったから」

「部活の大会成績を調べるために」

「テニスの試合で出てたから」

「ピアノのコンクール」

「小さい時に賞をとったから」

「新聞に載ったことがあるから」

など、スポーツ大会やコンクール、新聞掲載など、

自分の記録を確認するためにエゴサーチする女子高生も。

中には、

「小さい頃の受賞歴がサイトに載っている」

といった、思い出の“記録探し”のような感覚で検索する人もたようです。

SNSがきっかけになるケースも。

「YouTubeをしているからしてみたくなったことがある」

「TikTokをやっているから」

「Xで自分のアカウントを検索すると出てくるのかなーって思ったのでやってみました」

と、自分の名前がどこまで届いているのかを確かめるツールとして、

エゴサをしている女子高生もいたようです。

一方、男子高生の回答では「守り」の意識が強く表れていました。

「ネットにどれくらいの情報が広がっているか知るため」

「ネットに自分の情報が漏洩してないか心配だったから」

「晒しスレに乗ってないか見てる」

「炎上したことあるから」

といった“バズっているか”を確認するというより、

“変なところで名前が出ていないか”をチェックする感覚でエゴサをしている回答が目立ちました。

それだけ、男子高生の方がSNSに炎上してしまいそうなことを

ついつい書き込んでしまう傾向にあるのかもしれません。

また、

「楽しいから」

「面白そうだったから」

「なんとなく」

など、友達とのノリで検索したという男子高生の声もありました。

その結果、

「自分の名前を検索してみたら過去の黒歴史が出てきてびっくりしました」

といった経験をした男子高生もいたようです。

【78.2％はエゴサ未経験「有名人じゃない」「興味ない」「意味ない」など】

一方、多数派となった「エゴサをしたことがない」78.2％の高校生からは、

大きく3つのタイプが見えてきました。

まず１つ目は「有名人じゃないから」という一般人アピール。

「エゴサするほど有名じゃない」

「有名人でもないから」

「インフルエンサーでもないから」

「芸能人じゃないから」

「一般人だから」

と、有名人でもない自分自身がSNS上を沸かすこともなければ、

書き込まれることもないと感じているようです。

中には、

「悪口を言われるほど目立ってない」

「ネットの海に存在するわけがないような行動を行っているため」

など、自分の“目立たなさ”をむしろ面白がるような声もありました。

さらに、

「どうせ何も出てこないから」

「絶対なにも出てこないから」

と、検索をしてもなにも出てこないことを前提にしている高校生も多いようです。

２つ目は「興味ない」や「気にならない」という意見。

「ぜんぜん興味ない」

「他人の評価は気にしないから」

「自分に特に興味がないから」

「自分嫌いだから」

など、エゴサーチでの興味のなさもそうですが、

自分自身にもあまり関心がないという事実もこの回答からは垣間見えました。

これらの高校生は、

“自分への自信のなさ”

“ありもしない自分を検索する恥ずかしさ”

といった気持ちも背景にはあるのかもしれません。

３つ目は「意味ない」「きっかけがない」など、なんの意味も持たないスルー派の声。

「する必要性を感じない」

「したところで意味ないと思うから」

「やる意味がないから」

と、淡々とした理由でエゴサをしていない人も多く見られました。

また、

「するきっかけがない」

「しようと思ったことがないから」

という、“特に理由はないけどやっていない”高校生もいたようです。

３つの大きな理由以外で注目なのが、

「エゴサーチが何かよく分からないから」

「エゴサーチという言葉を知らない」

「それはなんですか？」

など、そもそも“エゴサーチ”という言葉を知らないという高校生の回答。

特に１５歳１６歳の高校生から、

「意味がわからない」

という声が寄せられていることから、

高校１年生、２年生あたりに「エゴサしてる？」と聞いたら、

「は？」と言われる可能性はゼロではないようです。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/highschool-ego-search-reasons/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、

既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない

“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。

企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。

以下HP/お電話でお気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。

https://wakamono-research.co.jp/

調査期間 2026.1.30～2026.2.16

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生（男女）

有効回答数 238名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 ワカモノリサーチ

MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

――――――――――――――――――――――――――――――――――