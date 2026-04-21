(株)ラルファシリティーズの子会社が運営している「アジアンタイムリゾート隠れ屋」が夏季限定『常陸牛サーロインの陶板焼き』を5月1日から提供開始！

株式会社LALLヒューマンホールディングス

株式会社LALLヒューマンホールディングス(https://lallgroup.com/)（本社：渋谷区渋谷 代表取締役：原川久司）のグループ会社である株式会社ラルファシリティーズ(https://lall-fclts.com/)（本社：渋谷区渋谷 代表取締役：原川久司）の子会社である有限会社エヌプラン(https://kakure-ya.com/)（本社：茨城県稲敷市 取締役社長：中尾耕太）が、茨城で運営しているアジアンタイムリゾート隠れ屋(https://kakure-ya.com/)は、５月より夏季限定の『常陸牛サーロインの陶板焼き』の提供を開始いたします。

※現在つけだれは1種類となっています。□夏季限定『常陸牛サーロインの陶板焼き』の特徴

メイン：霜降り常陸牛サーロイン150ｇ+ローズポークロース150ｇ

セット内容：肉盛り合わせ+野菜盛り+香の物+ご飯+デザート

価格：1人前5,700円 追加肉1人前3,700円

ご存知の通り「常陸牛」は黒毛和牛の最高級ブランドです。茨城の美しい自然に囲まれた環境で、丹精込めて育てられた常陸牛は、この地方の誇りとなる味わいです。きめ細かい肉質と柔らかい食感、そして豊かな風味をお楽しみください。

□提供概要

・期間：2026年5月1日～9月30日

・場所：アジアンタイムリゾート隠れ屋各客室

・対象：宿泊利用者（宿泊のお客様は、それぞれ別々のメニューを選んで頂く事も可能です）

アジアンタイムリゾート隠れ屋 予約サイト :https://reserve.489ban.net/client/kakure-ya/0/plan?displayHeaderFooter=1部屋の様子□ヴィラの魅力

すべてアジアンリゾートをイメージしたデザインの違う15室のコテージ、全室離れとなっています。

夕食・朝食共に部屋食となっており、ご利用いただけるオプションサービスもすべてお部屋にてサービスいたします。各部屋にはいつでも利用可能な露天風呂と室内ジャグジーを完備。ベッドはシモンズ製を採用しており極上の睡眠をお楽しみいただけます。

チェックイン後はお部屋から出る必要がなく、都会の喧騒を離れアジアンリゾートな大人の空間でゆっくりお寛ぎいただける施設となっています。

こんにちは。アジアンタイムリゾート隠れ屋の社長、中尾です。

私は長年不動産業に携わってまいりましたが、約2年前より宿泊業の分野に挑戦し、ヴィラやホテルの運営を手掛けております。

突然ですが、皆様はご存知でしょうか。当施設がある茨城県稲敷市は、夜になると驚くほど美しい星空が広がる場所です。

この素晴らしい星空をより多くのお客様にお楽しみいただきたいという想いから、現在全室の露天風呂をオーニング型へとリニューアル工事を行っております。

日々の忙しさや疲れを忘れ、満天の星空の下で心ゆくまでおくつろぎいただける空間を目指しています。

オーニングの完成が近づきましたら、また改めてご報告させていただきます。

その際は、ぜひ「隠れ屋」にお立ち寄りいただき、特別なひとときをお過ごしいただければ幸いです。

皆様のご来訪を、心よりお待ち申し上げております。

商号：有限会社 エヌプラン

設立：2005年10月

代表：取締役社長 中尾 耕太

住所：茨城県稲敷市中山字入谷1645番

WEB：アジアンタイムリゾート 隠れ屋(https://kakure-ya.com/)

インスタグラム：アジアンタイムリゾート隠れ屋インスタグラム(https://www.instagram.com/ibaraki.kakureya/)