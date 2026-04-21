JapanTicket 、東南アジア最大級トラベルテックプラットフォーム「Traveloka」とAPI連携

株式会社ジャパンチケットホールディングス

株式会社ジャパンチケットホールディングス（本社：東京都渋谷区、以下、HD）は、グループ会社である株式会社Japanticket（以下、JapanTicket）を通じて、東南アジア最大級のトラベルテックプラットフォーム「Traveloka（トラベロカ）」と、2026年4月よりAPI連携を開始します。

JapanTicketはこれまで、272の海外販売チャネルと接続してきました。今回の連携では、在庫や料金、予約情報に加え、商品名・説明文・画像などの商品情報まで自動で反映できる仕組みを構築します。

これにより、観光・飲食事業者は、JapanTicketが提供する「ジャパチケプラス」へ登録するだけで、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピンの6市場、月間アクティブユーザー4,000万人以上へ同時に情報を届けることが可能になります。

■連携の背景



日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の訪日外客数は初めて4,000万人を突破しました。東南アジアからの訪日も拡大しており、特にマレーシアやインドネシアでは高い伸び率を記録しています。タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピンでは単月の訪日客数が過去最高を更新するなど、東南アジア市場の存在感は一段と高まっています。

一方で、観光・飲食事業者が海外OTAへ商品を掲載する際には、チャネルごとに商品情報の登録・翻訳・更新が必要となり、運用負担が課題となっていました。今回の連携では、登録作業を一度で完結できる仕組みを整え、東南アジアを中心とした顧客への販路拡大を実現します。



また、日本を訪れるイスラム教徒（ムスリム）旅行者の増加に伴い、ハラール対応の飲食店を探すことが難しいという声もあります。東南アジアに多くのムスリムユーザーを持つTravelokaとの連携を通じて、ハラール対応店舗の情報発信や予約導線の整備を進め、日本での食事体験の利便性向上にもつなげていきます。

■ 連携の概要

１. 商品情報まで含む自動API連携で、登録作業を一度で完結

ジャパチケプラスに登録した商品情報は、Traveloka上にも自動で反映されます。個別登録や翻訳作業の手間を軽減し、インバウンド展開をより円滑に進めることが可能となります。(商品掲載には、媒体側で審査あり)

２. 現地語・現地通貨で表示、即時予約に対応

Travelokaを通じて、インドネシア・タイ・ベトナム・マレーシア・シンガポール・フィリピンの6市場、月間アクティブユーザー4,000万人以上へ商品を届けることが可能となります。

使い慣れたアプリ内で日本の体験を見つけられるため、東南アジア市場への接点を大きく広げます。

３. 現地語・現地通貨表示と即時予約--収益機会を最大化

Traveloka上では、日本の飲食コースや観光施設の入場券、文化体験などが現地語・現地通貨で表示され、予約から決済までオンラインで完結します。

事前決済・即時確定により、無断キャンセルの抑制や受付業務の効率化が期待されます。加えて、来店・来場前に予約が確定することで、事業者は安定した売上見込みを立てやすくなります。

■ ジャパンチケットホールディングスならではの強み

ジャパンチケットHDは、インバウンド集客支援システム「ジャパチケプラス」に加え、飲食店向け予約システム「ebica（エビカ）」を運営し、飲食予約の基盤を有しています。来店管理や予約データの活用など、現場運営に根差した支援を通じて、飲食事業者の収益改善を支えてきました。

そのため、単なるチケット流通にとどまらず、飲食予約管理と観光体験を組み合わせた販売設計が可能です。加えて、東南アジア市場で需要拡大が見込まれるハラール対応についても、予約導線の整備や情報発信を含めた戦略的な展開を図る体制を備えています。

また、JapanTicketでは、相撲や忍者体験など訪日旅行者に人気の定番コンテンツに加え、ダルマの絵付け体験や箸づくりなど、日本各地のユニークな文化体験も取り扱っています。東南アジアからの旅行者の間では、日本独自の伝統文化やローカル体験への関心が高く、新たな需要創出が期待されています。

■「ジャパチケプラス」の詳細：https://www.japanticket.com/inbound-tickets/

【「ジャパチケプラス」利用事業者からの声】ハラール認証店(※)「肉亭ふたご肉亭ふたごiki本郷三丁目店」山本様

当店はハラール対応の焼肉店として、インドネシアをはじめ東南アジアからのお客様にも安心して日本の和牛焼肉を楽しんでいただける環境づくりに取り組んできました。

今回の「ジャパチケプラス」とTravelokaの連携により、現地のお客様に当店の情報がより届きやすくなり、新たな来店機会の創出につながることを期待しています。

(※ハラール認証店は、本郷三丁目店のみです。)

▼店舗WEBサイト

https://www.nikutei25.com/hongousanchoume-halal(https://www.nikutei25.com/hongousanchoume-halal)

■「ジャパチケプラス」のマルチマーケット戦略と目指す未来

ハラール認証店「肉亭ふたご」本郷三丁目店

国際情勢や為替動向により訪日市場は常に変動しています。複数市場への販路拡大は、事業者のリスク分散と安定した集客につながります。今回のTraveloka連携もその一環として、ジャパンチケットホールディングスは、今後も日本各地の飲食・観光体験を世界へ届ける基盤を強化してまいります。

■ Traveloka について

トラベロカ（Traveloka）は、東南アジアを代表するオールインワン型のトラベルテックプラットフォームとして、世界中の何百万人ものユーザーに信頼性の高い、世界水準の旅行体験を提供しています。2012年の創業以来、オーストラリア、日本、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムにて事業を展開。アプリのダウンロード数は1億4,000万回を超え、東南アジアで最も人気のある旅行アプリのひとつです。

トラベロカのミッションは、航空券やホテル、各種体験の予約を、よりシームレスかつ直感的に行えるようにすることで、旅行、ライフスタイル産業に革新をもたらすことです。旅行者が簡単に旅を計画し、より豊かな体験を得られるよう、あらゆるサービスを網羅した旅行予約プラットフォームを提供しています。最先端のテクノロジーと顧客中心のアプローチを駆使し、人々の世界とのつながり方を再定義し、より身近で、楽しい旅行体験を実現することを目指しています。

■ Traveloka 会社概要

社名 ：Traveloka (トラベロカ)

事業内容：東南アジア最大級のトラベルテックプラットフォームの開発・運営

URL ：https://www.traveloka.com/

■JapanTicket 会社概要

株式会社Japanticketは、ジャパンチケットホールディングスグループ傘下のトラベルテック企業です。

観光体験や各種サービスをデジタルチケット化し、オンラインで販売・管理できる仕組みを提供することで、訪日観光客の集客と現場運営の効率化を支援しています。

世界中の主要OTA（オンライン旅行代理店）と連携し、日本各地の魅力をグローバルに発信するとともに、高付加価値な体験コンテンツの企画・開発も行っています。

また、シンガポール拠点「Japanticket Asia Pacific Pte. Ltd.」を中心に展開する富裕層向けプレミアムツアー「JapanTicket PRESTIGE」では、札幌市をはじめ自治体やホテル・旅館、航空・交通事業者、観光施設など多様なパートナーと協働し、「UNCOVER JAPAN」をコンセプトに特別な体験価値の創出を進めています。

公式HP：https://japanticket.com/

【株式会社ジャパンチケットホールディングス】

株式会社ジャパンチケットホールディングスは、飲食・観光・体験分野の事業者をテクノロジーで支える企業グループです。飲食店向け予約管理システム「ebica」と、インバウンド向け集客・eチケット事業を展開する

「ジャパチケプラス」を中核に、販売から運営、データ活用までを一体で支援しています。地域資源や文化体験を活かした高付加価値な体験づくりにも取り組み、「人とテクノロジーで事業者のおもてなしを支え、“粋な体験”を世界に拡げる」というミッションのもと、日本各地の価値を持続的な利益へつなげる環境づくりを進めています。

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-20-18 三富ビル新館8F

代表者：代表取締役 田中宏彰

事業内容：

・飲食店向け予約管理システム「ebica」の運営

・インバウンド集客支援サービス「ジャパチケプラス」の運営

・インバウンド富裕層向け体験・ツアー企画支援（JapanTicket PRESTIGE事業）

・飲食・観光・体験事業者向けDX支援

公式HP：https://japanticket-holdings.co.jp/