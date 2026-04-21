【SMART GOLF調査】「インドアか、屋外か」は過去の常識。現代ゴルファーの6割が実践するハイブリッド練習の実態

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ

ITを活用した定額制・完全会員制インドアゴルフ練習場「SMART GOLF（スマートゴルフ）」を運営し、インドアゴルフ業界トップクラスの施設数を誇る株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀優人）は、自社会員を対象とした利用実態調査（有効回答数：2,170名）を実施いたしました。

本調査により、現代のゴルファーが「インドア」と「屋外」を対立構造として捉えるのではなく、それぞれの強みを合理的に使い分ける「ハイブリッド型」の練習をスタンダードとしている実態が明らかになりました。

■ 調査実施の背景

近年、都市部を中心に24時間営業のインドアゴルフ施設が急増し、ゴルフ練習の選択肢が多様化しています。しかし、実際のゴルファーがインドア施設をどのように活用し、既存の屋外練習場（打ちっぱなし）などとどう共存しているのか、ゴルフ市場における「インドアの本当の立ち位置」はこれまで明確にされてきませんでした。

そこで、1都3県を中心に約190店舗を展開するSMART GOLFでは、現代ゴルファーのリアルな行動様式をデータに基づき紐解くため、自社の全会員を対象とした大規模アンケートを実施し、得られた2,170名の有効回答をもとに分析を行いました。その結果、「インドアか、屋外か」という二者択一の考え方とは異なる、ゴルファーの新しい練習スタイルが浮き彫りになりました。

■ 調査結果のハイライト

■ データが示す、ゴルフ練習の新常識

- 利用者の約7割（71.5％）が、ベストスコア100以下の「本格層」- インドア会員の約6割（59.5%）が、現在も「屋外練習場（打ちっぱなし）」を併用している1. 「タイパ×データ」を求める本格層の流入

利用者のスコア分布を分析したところ、回答者の7割超（71.5%）がベストスコア100以下の「中上級者・本格層」であることが判明しました（内訳：スコア80以下が16.6％、81～100が54.9％）。彼らがインドア施設を選ぶ最大の理由は「妥協」や「単なる快適さ」ではありません。24時間いつでも利用できるタイムパフォーマンスの高さに加え、弾道計測器やAIによる「スイングの数値化・客観視」を求めています。本気で上達を目指すゴルファーにとって、インドア施設は自らのスイングを客観的に分析し、効率よくスイング構築を行うための「実践的なデータ分析の場」として定着しつつあります。

2. 代替品ではなく「共存」。6割が実践するハイブリッド練習

さらに注目すべきは、当社会員の約6割が現在も「屋外練習場」を利用しているという事実です。これは、インドア施設が既存の屋外練習場のパイを奪っているという認識を覆すものです。 現在のデータ重視世代のゴルファーは、「インドアで数値データをもとにスイングを作り、屋外で実際の球筋や距離感を確認する」という明確な役割分担のもと、両施設を合理的に使い分けています。

■ 今後の展望とSMART GOLFの企業姿勢

本調査の結果が示す通り、インドアと屋外のゴルフ施設は決して対立するものではなく、相互に補完し合うことでゴルファーの練習環境をより充実させています。

SMART GOLFは、この合理的な練習スタイルの基盤として、今後も本気で上達を目指すゴルファーの日常を支える「インフラ」としての価値を追求し続けます。一方で、ゴルフインフラを担う企業として、これからのゴルフ市場の裾野を広げていくことにも注力いたします。

そのため、これからゴルフを始める方々がスムーズに第一歩を踏み出せるよう、既に実施している単純なスコア勝負にこだわらない「3Hオンラインコンペ」の開催や、一から基礎を学べる「レッスン動画の配信」に加え、今後も時代に合わせた新規施策を継続的に展開していく予定です。

本格派を支えるデータに基づく合理的な上達と、これから始める方へのスムーズな第一歩の創出の両輪を通じて、SMART GOLFはゴルフ市場のさらなる発展に貢献いたします。

「3Hオンラインコンペ」の詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000132489.html

■ 調査概要

調査対象 ：SMART GOLF 会員

調査期間 ：2026年2月

調査方法 ：インターネット調査

有効回答数：2,170名

■SMART GOLFについて

SMART GOLFは、定額制・完全会員制・通い放題のインドアゴルフ練習場です。1都3県を中心に約190店舗(2026年4月時点)を展開し、24時間365日利用可能（一部店舗除く）で、貸クラブやセキュリティも完備。初心者からプロまで安心してご利用いただけ、マンツーマンレッスンも提供しています。

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名 ：株式会社SMART GOLF

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容 ：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業

URL ：https://sma-gol.com/(https://sma-gol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

お問い合わせ：pr@gjb.co.jp