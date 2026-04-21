【ローカル5G×AMR】Industry Alpha、古賀電機にAMRを導入

概要

Industry Alpha株式会社

工場・倉庫のスマート化事業を展開するIndustry Alpha株式会社（本社所在地：東京都板橋区、以下「Industry Alpha」）は、古賀電機株式会社（本社所在地：東京都品川区）において、当社が開発するAMR（自律走行搬送ロボット）「Kagreo」の導入を開始したことをお知らせします。

本取り組みでは、次世代通信技術であるローカル5Gを活用した通信環境のもと、工場内での製品および材料の搬送を自動化します。これにより、現場作業の効率化と作業負担の軽減を図るとともに、製造現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）およびGX（グリーントランスフォーメーション）の推進を目指します。

導入の背景

半導体製造装置等に用いられる樹脂部品の製造を行う古賀電機では、製造現場において以下のような課題を抱えていました。

- 新入社員の育成- 拠点間の移動を伴う業務- 工場内での製品・材料搬送の人手依存

特に工場内の搬送作業については、人手による運搬が多く、作業負担や業務効率の観点から改善の必要性がありました。

そこで今回、Industry AlphaのAMR「Kagero」を導入することで、搬送業務の自動化と現場作業の効率化を図ります。

導入したソリューションの特徴

1. エレベーターと連携したAMR

エレベーターとAMRを連携させることで、フロア間をまたぐ搬送の自動化を実現します。工場内の複数階にまたがる物流の効率化を図ります。

2. ローカル5Gを活用した通信

高速・低遅延・安定した通信環境により、工場内でのAMR運用の信頼性を向上させます。

工場内では、壁や棚などの障害物による電波干渉や、複数機器の同時接続による通信の不安定化が課題となるケースが少なくありません。ローカル5Gはこうした環境においても安定した通信品質を確保できるため、AMRの自律走行に必要なリアルタイムな位置情報の送受信や、周辺機器との連携をよりスムーズに実現します。

今後の展望

Industry Alphaは今後も、AMRを中心としたロボティクス技術と通信技術を組み合わせ、製造・物流現場の自動化とスマート化を推進していきます。

私たちは単に機器を提供するのではなく、お客様の課題や現場環境に寄り添いながら自動化を共に実現していく「自動化のパートナー」として、お客様企業の生産性向上や企業価値の向上、持続的な成長に貢献してまいります。

また、導入の進め方や活用方法についても、お客様の状況や目的に応じて柔軟に選択いただける形で自動化の実現を支援いたします。

Industry Alphaは、お客様とともに、より豊かな産業の未来を創ってまいります。

会社概要

古賀電機株式会社

会社名：古賀電機株式会社

代表者：代表取締役社長 古賀 光晴

本社所在地：〒140-0011 東京都品川区東大井1-5-3

事業内容：樹脂部品の精密加工（自由曲面加工・高精度加工・微細精密加工・微細穴加工・溶接溶着曲げ加工・バリ除去加工）

Webサイト：https://kogadenki.co.jp/

Industry Alpha株式会社

会社名：Industry Alpha株式会社

代表者：代表取締役 渡辺 琢実

本社所在地：東京都板橋区小豆沢2丁目30番2号

開発拠点所在地：愛知県名古屋市守山区桜坂四丁目201番地 クリエイション・コア名古屋110号室

主要製品：自律走行ロボット（AMR）、FMS、WCS、周辺ソフトウェア、その他自動化ソリューション

Webサイト：https://www.industryalpha.net/