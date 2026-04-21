「自然災害発生時、あなたはその判断ができるか？」災害時のジレンマから企業のBCPを見直す研修を南三陸で開始

一般社団法人南三陸町観光協会

東日本大震災の伝承施設「南三陸311メモリアル（宮城県南三陸町）」では、企業のBCP（事業継続計画）を実戦レベルへと引き上げるための新たな「企業向け防災研修プログラム」の提供を開始いたします。

マニュアルだけでは守れない「命」と「事業」

現在、多くの企業がBCPを策定していますが、実際の災害現場ではマニュアルにない事態が次々と起こります。 「避難を優先すべきか、業務を続けるべきか」「上司が不在の中、誰が決断を下すのか」 2011年の震災時、現場ではこうした「判断のジレンマ」が無数に発生しました。

本プログラムは、都市部の会議室で行う座学とは一線を画し、被災地の現場だからこそ感じられる「判断の重み」を体感し、組織の意思決定力を高めることを目的としています。

プログラムの特徴：南三陸でしかできない「自分ごと化」の体験

本研修では、震災当事者の証言映像や実例をもとに、災害時の心理と行動を深く掘り下げます。

１.ラーニングプログラム(60分)

災害時に陥りやすい「自分は大丈夫」という思い込み（正常性バイアス）や、周りに合わせてしまう心理（同調バイアス）を学びます。心理学的な視点から、災害時の迅速な避難と意思決定の妨げになる要因を解き明かします。

２.南三陸式ジレンマワーク(60分)

震災の実例をベースにしたケーススタディを実施。 「正解のない問い」に対して、個人ワークとグループ討論を繰り返すことで、貴社独自の行動ルール（基準）を明確にします。

事前に担当者よりお客様へヒアリングを実施いたします。ヒアリング内容をもとに、主な課題を整理し、進行用資料としてご提供いたします。以降の進行につきましては、お客様ご自身にてご対応いただく形となります。（進行をお任せいただく場合は、別途料金が発生いたします。）

研修で得られる成果（BCPの見直し・実効性の向上）

■災害時の意思決定力の向上

現場のリーダーが迷わず動ける基準を作るための気づきを提供します。

■BCPの実効性向上

「机上の計画」を改善し、現場で動ける仕組みに磨きをあげる。

■サステナビリティ・CSRの強化

社員の命を守る姿勢を明確にし、企業の信頼性を高めます。

こんな方に活用いただけます

〇 BCPや防災対策を“実効性あるもの”に見直したい方

〇 管理職・リーダー層の判断力を高めたい

〇 防災研修が形式的になっていると感じている担当者

料 金

■ジレンマワーク

一般 3,300円 / 人

ラーニングプログラム+ワークショップ料金

※ワークショップは基本企業側で実施いただきます（進行資料は提供）。

南三陸311メモリアル側で実施する場合は11,000円いただきます。

※ワークショップ会場費は別途発生

施 設 概 要

施設名

南三陸311メモリアル

所在地

宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町200番地1

運営

一般社団法人 南三陸町観光協会

お 申 込 み・問 い 合 わ せ

南三陸式ジレンマワークお申込み

南三陸式ジレンマワーク(https://m311m.jp/dilemma-work/)

南三陸311メモリアル公式ホームページ

https://m311m.jp/



南三陸町観光協会法人サービスサイト

https://www.m-kankou.jp/educational-travel/

本件に関するお問い合わせ

■【本件に関するお問い合わせ先】

南三陸311メモリアル（一般社団法人南三陸町観光協会 担当：高橋 菅原）

post@m-kankou.jp TEL:0226-28-9215

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https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/32102

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■一般社団法人南三陸町観光協会について＜https://www.m-kankou.jp/＞

一般社団法人南三陸町観光協会は、2009年設立。南三陸町およびその周辺地域の有する文化的・社会的・経済的特性を活かし、観光客の誘致促進を図ると共に、観光地および観光物産の紹介宣伝、 観光施設の整備促進、観光関係者の資質の向上を図り、もって地域の生活文化の向上および産業経済の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために事業を行っています。

【南三陸町観光協会ビジョン（6つの未来風景）】