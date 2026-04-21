【調査事例】調査データを施策の武器に変え、市場を動かす。アキサポが実践するインサイトを打ち手に変えるリサーチ術

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）は、株式会社ジェクトワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役： 大河 幹男、以下ジェクトワン）において、マーケティングリサーチコンサルティングを提供し、その事例を公開したことをお知らせします。

- ジェクトワン 調査事例インタビュー全文：https://skyfall.co.jp/research/case/case-05/

■調査実施の背景

ジェクトワンは、空き家所有者と空き家利用者のマッチングを行い、リノベーションによって空き家の新たな価値を創出する「活用」と、空き家の立地・状態に関わらず全国どこでも対応を行う「買取」を両輪とする空き家解決サービス「アキサポ」を運営しています。

これまで統計データを通じて空き家の増加傾向を把握していた一方で、所有者一人ひとりの具体的な心情や、家族間の複雑な背景といった実態を解像度高く把握できていない状況でした。そこで、市場における自社のポジションを客観的に捉え直し、現場の意思決定に直結する精緻なセグメント分析を実施することで、より所有者に寄り添った解決策の提示を目的に、調査実施に至りました。

また、空き家問題のように所有者の感情が複雑に絡む領域において、ネガティブな側面も含めたユーザーの本音を把握することが重要であり、リサーチの必要性が高い領域であるという認識をお持ちでした。こうした背景を踏まえ、Skyfallでは過去の調査軸を踏襲しながらも、現在の事業フェーズに即した精緻な設計を提案することで、実態に即したユーザーインサイトの可視化を支援しました。

＜調査目的＞- 市場における仮説の検証とセグメントの精緻化- マーケティング戦略・施策のベースとなるデータの獲得＜調査前に感じていた課題＞- 市場における自社の現在地を十分に把握できていない- 現場の感覚と乖離した調査データの見直し

■調査による成果

調査から得られたセグメント分析をもとに、Web広告のクリエイティブ刷新やPRメッセージの最適化にご活用いただいています。さらに、これまで曖昧だったユーザー像を数値として可視化したことで、施策の精度向上に寄与する重要な指針となっています。

また、調査結果を社内の共通言語として活用することで、組織全体のアクションに一貫性を生み出すことができる点をご評価いただきました。今後は調査結果を活用し、空き家市場のリーディングカンパニーとして数値データを対外的に発信することで、信頼を得るとともに市場全体の活性化に貢献していきたいとお話しいただいています。

＜調査で得られた成果＞- ユーザーインサイトに基づき、マーケティング施策の精度が向上- 競合他社のマーケティング戦略に関する仮説立証

空き家所有者の実態を多角的に捉える調査設計の工夫や、現場の感覚を数値で裏付けたセグメント分析について取材しました。詳細はインタビュー全文をご覧ください。

・ジェクトワン調査事例インタビュー全文：https://skyfall.co.jp/research/case/case-05/

・Skyfallのマーケティングリサーチ事業 資料請求：https://skyfall.co.jp/research/document-contact/

■Skyfallのマーケティングリサーチ事業におけるコンサルティング/サポートについて

ヒアリングの様子課題整理の様子

Skyfallのマーケティングリサーチ事業では、専任のコンサルタントが事業課題に対する最適なリサーチ手法のご提案を行っております。複数の調査パネル・調査手法の中からお客様のニーズや目的に適した調査プランを作成し、マーケティング戦略をサポートします。

■Skyfallのマーケティングリサーチ事業における分析/報告会について

数値分析の様子報告会の様子

Skyfallのマーケティングリサーチ事業では、専任のリサーチャーが調査設計からレポーティングまで一貫して対応しています。お客様の課題に寄り添い伴走するパートナーとして、調査の設計段階からご不安点を解消しながら、迅速かつ丁寧な対応を徹底し、報告会を通じて結果のご共有とデータの利活用まで包括的にサポートします。

■株式会社ジェクトワンについて

本社所在地 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ21F

代表者 ：代表取締役 大河 幹男

設立 ：2009年1月28日

事業内容 ：総合不動産開発事業/ リノベーション事業 / 空き家事業（アキサポ） / 賃貸管理事業

コーポレートサイト：https://jectone.jp/

■Skyfallのマーケティングリサーチ事業について

Skyfallのマーケティングリサーチ事業は、自社パネルの『SKYFLAGリサーチ』、オフィシャルパートナーに認定されている「LINEリサーチ」、TEA（質的心理学によって体系化された定性調査アプローチ）など複数の調査手法を活用し、課題に適したリサーチサービスを提供します。

専任のリサーチャーが調査設計から、分析・データの利活用まで一気通貫でサポートしており、お客様のマーケティング課題解決をサポートします。

■Skyfallについて

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京本社）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・その他事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：200名（2025年12月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/