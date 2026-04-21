腕時計の買取額、満足できた？提示価格に「納得」は58%　価格交渉で“上がった”は52%

株式会社JUNIOR

高級ブランド時計の買取サービス「OURO」を運営する株式会社JUNIOR（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金井 雄弌郎）は、20代～60代のブランド腕時計の売却経験がある男性200名を対象に「腕時計買取の際の満足度について」の実態調査を実施しました。

年商1,600億円、世界20か国以上に及ぶ自社の膨大な販売ルート・市場データを背景に、ブランド腕時計の売却時に提示された買取価格に対して、ユーザーがどの程度納得し、どのような理由で満足・不満を感じ、価格交渉が満足度にどう影響しているのか、その実態を明らかにします。

調査サマリー

調査結果詳細

- ブランド腕時計を売却する前に買取相場を調べた人は86%。そのうち「調べた」と答えた方は65%、「少し調べた」と答えた方は21%でした。- 買取相場の調査する方法は、「買取店サイト」75%が最多。次いで「一括査定」は50%、「フリマ相場」は48.84%、「オークション結果」は44.77%となりました。- 特に参考になった相場情報として、「実績価格」58.72%が最多。次い「買取強化表」は23.84%、「口コミ」は11.05%でした。

1）腕時計買取、満足できた？提示価格に「納得」は58%

ブランド腕時計を買取依頼した際、提示された買取価格への納得度を尋ねたところ、「とても納得」は14%、「納得」は44%となり、合計58%が明確に納得していることが分かりました。

さらに、「やや納得」と答えた32%を含めると、全体の90%が一定以上の納得感を持っていた結果となります。

一方で、「あまり納得できない」は8%、「納得できない」は2%と、不満層は合計10%にとどまりました。

この結果から、腕時計買取においては、査定額そのものに加えて「その価格をどう受け止めたか」という納得感が、全体の満足度を大きく左右していることがうかがえます。

ブランド腕時計の買取では、金額の高さだけでなく、価格に対する納得のプロセスが重要であることが改めて示された形です。

2）満足・不満の分かれ目は？納得の理由は「相場との一致」が最多

提示された価格に納得できた理由として、「買取価格が相場と一致したから」と答えた方が58.33%と最多でした。

次いで、「根拠説明に納得できたから」は49.44%、「期待以上の値段だったから」は33.89%、「比較して高かったから」は20%と続きました。

この結果から、ユーザーは単に“高い査定額”を求めているだけではなく、相場と比べて妥当であることや、なぜその価格になるのかを理解できることを重視していることが分かります。

一方、納得できなかった理由では、「期待していた値段より安かったから」55%が最多となり、次いで「買取価格の相場より安かったから」25%、「他社と比較して安かったから」25%、「根拠説明に納得できなかった」5%という結果でした。

期待値との差や他社比較による不満が中心である一方、説明不足もマイナス評価につながっており、満足・不満の分かれ目には、価格そのものだけでなく、相場感と説明の質が大きく関わっていると考えられます。

3）価格交渉で満足度は変わる？「上がった」は52%

価格交渉をしたかどうか尋ねたところ、「した｜買取価格が上がった」が52%と最多でした。

次いで、「しなかった」は25.5%、「した｜買取価格が変わらなかった」は22.5%となっています。

この結果から、腕時計買取においては、価格交渉が一定程度機能しており、実際に査定額が上がるケースも少なくないことが分かります。

すべてのケースで交渉による価格変動が起こるわけではないものの、ユーザーにとっては「交渉してみる価値がある」と感じられる結果であり、その体験自体が満足度に影響している可能性があります。

また、買取事業者にとっては、初回提示額の妥当性に加え、交渉時の説明や対応の丁寧さも、最終的な納得感や信頼形成につながる重要な要素といえます。

本調査では、提示された買取価格に対して58%が明確に納得し、“やや納得”まで含めると9割に達することが分かりました。

また、納得の背景には「相場との一致」や「根拠説明への納得」があり、単なる高値提示だけではなく、妥当性と説明可能性が満足度を左右していることがうかがえます。

さらに、価格交渉では“上がった”が52%と過半数を占めており、高額商材であるからこそ、価格提示の透明性に加え、交渉時も含めた丁寧なコミュニケーション設計が、ユーザーの納得感につながると捉えています。

調査概要

- 調査名：ブランド腕時計を売却した際の満足度について- 調査期間：2026年3月10日～2026年3月11日- 調査方法：インターネット調査- 調査対象：20～60代のブランド腕時計の売却経験「ある」男性- 有効回答数：200名- 実施主体：株式会社JUNIOR

お問い合わせ先

本件に関するメディア様からのお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://junior-brand.jp/company/

会社概要

会社名：株式会社JUNIOR

本社：東京都渋谷区恵比寿西2丁目7-3いちご恵比寿西ビル 8階

代表者：代表取締役金井 雄弌郎

設立：2020年11月1日

事業内容：ブランド時計/ブランドバック/ブランドジュエリーの企業間取引及び海外卸し

URL：https://junior-brand.jp/

ブランド時計の買取専門店 OURO（オウロ）

URL：https://brandouro.com/

公式メディア「オウロコラム」 ：https://brandouro.com/column/

株式会社JUNIORが運営する「OURO（オウロ）」は、高級ブランド腕時計に特化した買取専門サービスです。単に「高く買い取る」ことを目的とせず、売却すべきかどうかを含めて“ともに判断する”姿勢を大切にしています。10年以上の経験を持つ鑑定士と、20カ国以上の直接販路を活かした相場理解により、価格の理由や将来性まで丁寧に説明。煽らず、急がせず、後悔のない取引を支えることを使命としています。