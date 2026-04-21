冷やす・温める・冷たい飲み物。これ一本。冷温スティックボトル 新発売のお知らせ

小林薬品株式会社

猛暑の熱中症対策から冬場の寒さ対策まで幅広く活躍する新発想の携帯用ボトルです。氷のう・湯

たんぽとして使えるシリコーン製内ボトルと、冷たい飲み物専用ボトルとして使える真空断熱構造の

外ボトルを組み合わせ、日常使いから非常時までさまざまなシーンで便利にご使用いただけます。

５色のカラーバリエーションでお好みに合わせてお選びください。

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https://item.rakuten.co.jp/kobayashiyakuhin/ko426_cold-hot_stick_bottle/

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RABLISS KO426 冷温スティックボトル

【商品特長】

【商品仕様】

【安全上の注意】

様々な用途で活用できる商品です。氷のう・湯たんぽ・冷たい飲み物専用水筒として使えます。外ボトルとシリコーン内ボトルは用途に合わせて使い分けてください。(同時使用はできません。)シリコーン内ボトルは丸洗いでき、繰り返し使用できます。軽量設計で持ち運びに適したサイズです。外ボトルの樹脂製の飲み口は、簡単に取り外しができ、お手入れも簡単です。暑い季節でも、しっかり保冷します。様々な使い方でお役に立ちます。ストラップを付属しています。５色のカラー展開。お好みに合わせてお選びください。