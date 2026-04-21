【茨城・奥久慈大子】深呼吸したくなる大人の休日。さとやまリトリートを叶えるオールインクルーシブホテルにて、自然と調和するモダン客室がリニューアルオープン！

より深く、”さとやま”の自然に癒される空間へ

株式会社IHS渓流スーペリアツイン１.

当館はこれまでも、地元・奥久慈の食や自然、そしてお財布を気にせず滞在を楽しめるオールインクルーシブスタイルでお客様をお迎えしてまいりました。この度、お客様にさらなる「大人のさとやまリトリート」をご提供するため、一部客室を全面改装。大子町の豊かな自然と繋がる、心地よい洋室スタイルの和モダン空間へと生まれ変わります。

渓流スーペリアツイン２.

■ 新客室の3つの特徴

1. 雄大なマウンテンビューと渓流のせせらぎを独り占め

新客室の最大の魅力は、大きく切り取られた窓から望む圧倒的なロケーションです。眼下に流れる清らかな渓流と、四季折々の表情を見せる里山のマウンテンビューが広がります。バルコニーに出れば、川のせせらぎと野鳥のさえずりがBGMとなり、日常の喧騒から離れた真のリトリートを体感していただけます。

2. 「サンドグレージュ×無垢材」が織りなす上質なインテリア

室内は、目に優しく落ち着きのあるサンドグレージュを基調とし、温もりを感じる無垢材の家具を贅沢に配置いたします。大画面テレビをスッキリと収めた木目調の壁面収納や、機能的なデスクを備え、長期滞在やワーケーションにも最適です。

3. オールインクルーシブで叶える、自由で贅沢なおこもり滞在

当館こだわりのオールインクルーシブ・サービスは新客室でも存分にお楽しみいただけます。ラウンジでご提供するアルコールを含むフリーフローのドリンク、おつまみを持ち込み、絶景を眺めながら愉しむ--。誰にも邪魔されない、極上のプライベートタイムをお約束します。

※既存のスーペリアツインルームとはお部屋タイプが異なりますのでご注意ください。

袋田温泉 思い出浪漫館について

茨城県が誇る日本三名瀑・袋田の滝まで車で3分。渓流露天風呂、露天風呂付客室で温泉を満喫できる旅館です。調理長が厳選する地場野菜や奥久慈だいごの味覚が堪能出来る色彩豊かなお料理をご用意いたします。

■人気のバイキングプラン

お客様が自由にお召し上がりいただけるバイキングコーナーでは、茨城の恵みを取り入れた料理や素朴なさとやま料理も楽しめる和洋バイキングとなっております。調理人によるライブキッチンコーナーでは出来立ての「本格ビーフステーキ」をご提供。『選んでたのしい・食べておいしい・体にやさしい』思い出浪漫館のバイキングです。

※お食事時間は90分間のご案内となります。

■インクルーシブサービスも充実

All Inclusive

■夕食＆ドリンク

旬のもの、郷土のもの、できたて料理を楽しむ「奥久慈さとやまバイキング」。フリーフローでは、地元茨城の日本酒、梅酒、焼酎に加え、各種アルコールやノンアルコールドリンクもご用意しております。

■朝食＆ドリンク

目覚めの朝に「身体よろこぶ料理」をコンセプトに、茨城の素材や奥久慈だいごの特産品を取り入れた和洋バイキング料理。心地よい朝の目覚めにふさわしいドリンクとあわせてお楽しみください。

■プレミアムバー

チェックイン時間前からご利用可能なプレミアムバーでは、アルコール・ソフトドリンクを始めご当地スナック等も合わせてご提供しております。渓流に面した木々に囲まれた「テラスラウンジ」や「さとやまビューのお部屋」など非日常に浸る空間で上質な時間をお楽しみ下さい。

■さとやまクラフト体験

さとやまならではのクラフト体験はいかがですか。旅の思い出の品にも、大切な方へのお土産にもおすすめです。

■アミューズメント

卓球、テーブルゲームなど、ご家族、ご友人と一緒にお楽しみいたけるアミューズメントをご用意しています。（ご予約はフロントにて）

■湯上りアイスキャンディー

温泉で火照ったカラダをクールダウン。

■里山リラクゼーションスペース

渓流を眺めながら心身共にリラックス。ドリンクも用意しておりますので旅の疲れを癒したい方、お風呂上がりにゆったりしたい方におすすめです。

■レンタサイクル

自転車で向かう袋田の滝までの道のりは、四季折々の自然を堪能できる特別な体験。袋田の自然と一体になるような、心地よいサイクリングをお楽しみください。

※一部ご利用人数の制限を設けさせて頂いているサービスも御座います。予めご了承下さい

■ご予約・お問い合わせ ：TEL 0570-200-418（10:00～12:30 / 13:30～19:00）

【姉妹館】

・大洗ホテル

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881

https://www.oarai-hotel.co.jp/

・Doggy’s Coast Oarai

茨城県東茨城郡大洗町東光台8234-1

https://doggyscoast-oarai.jp

・大洗海岸 魚来庵

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6885

https://www.hotel-gyoraian.jp

【会社概要】

社名：株式会社IHS

本社所在地：〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881

代表取締役：竹内 順一

事業内容：ホテル業