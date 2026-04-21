【M&Aベストパートナーズ×100万人のクラシックライブ】4月25日(土)に本門佛立宗 妙深寺にて、クラシックライブを開催！

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄 以下M&Aベストパートナーズ)と、一般財団法人100万人のクラシックライブ(東京都千代田区、代表理事：蓑田秀策 以下100万人のクラシックライブ)は、4月25日(土)16:00より、本門佛立宗 妙深寺にて、クラシックライブを開催することをお知らせいたします。

今回のクラシックライブは、M&Aベストパートナーズと100万人のクラシックライブの活動*の第122弾として開催するイベントとなります。幅広い世代、様々な職種の人々が集まる"心の拠り所"であるお寺にてコンサートを行うことにより、“心がおどる”生の音色にときめく「場」の創出、感動の分かち合い、笑顔の人の輪を広げていくことを目指します。当日は、演奏家による解説つきでお届けいたします。



【M&AベストパートナーズのCSR活動】

M&Aベストパートナーズは、「M&Aで、企業成長を加速させる」というストラテジーのもと、「常に「誠実」であれ」、「常に「全力」であれ」、「常に「主役」であれ」の3つのバリューを大切にしております。ステークホルダーとの長く深く良好な関係を築き、地域、社会への貢献を図ってまいります。

CSR活動の開催を希望される、参加団体・企業さまを募集しております。

受付フォーム :https://mabp.co.jp/csr/#entry



*：2023年4月7日：【M&Aベストパートナーズ×100万人のクラシックライブ】全国各地にクラシックライブをお届けする活動をスタート。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000088537.html

開催概要

内容：100万人のクラシックライブ

日時：2026年4月25日(土)

開場 15:30～／開演 16:00～

場所：本門佛立宗 妙深寺 第二本堂

住所：〒221-0856 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町22-1

参加費：1000円（中学生以下は無料。乳幼児でもご参加できます。）

主催：本門佛立宗 妙深寺

共催：株式会社M&Aベストパートナーズ

協力：一般財団法人100万人のクラシックライブ

詳細URL：https://1m-cl.com/concert/data/?c=0000008134

演奏家プロフィール

渡邉 真浩（ヴァイオリン）

福島県郡山市出身。

3歳よりヴァイオリンを始める。

東京音楽大学ヴァイオリン専攻を首席で卒業。2021年度東京音楽大学卒業演奏会に出演。同大学大学院研究科修了。

第31回日本クラシック音楽コンクール全国大会出場。

東日本大震災被災地三県出身の学生オーケストラ、坂本龍一氏を代表監督とする「東北ユースオーケストラ」に所属し、8年間に渡りコンサートマスターを務める。

第21回別府アルゲリッチ音楽祭 ベスト・オブ・ベストシリーズ Vol.7 オーケストラ・ コンサートにオーケストラとして参加。

秋山和慶氏の指揮で郡山市民オーケストラと、渡部勝彦氏の指揮でエマイユ・フィルハーモニックとソリストとして共演。

これまでに星まみ、廣岡 克隆、嶋田慶子、海野義雄、大谷康子、松田理奈の各氏に師事。

ヴィオラを井野邉大輔、安達真理の各氏に師事。

現在はフリーのヴァイオリン・ヴィオラ奏者としてオーケストラの客演やライブサポート・レコーディング等、幅広く精力的に活動している。

楠 絵里奈（ピアノ）

桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部卒業。

大学ピアノ専攻卒業演奏会、室内楽演奏会に出演。

第11回かやぶき音楽堂国際デュオコンクールA部門第1位グランプリ。

第2回JPPAピアノコンクール連弾プロフェッショナル部門第1位。

第5回K連弾・ピアノコンクール第1位。

ザルツブルク=モーツァルト国際室内楽コンクール in Tokyo 2018 第3位。

一般財団法人100万人のクラシックライブ登録演奏家。

クラシック音楽に縁のない人へ演奏を届けることにも積極的で、ホテルのロビー、商業施設、お寺など様々な場所で出張演奏を行う。とりわけ、こども食堂や保育園など、子ども向けのコンサートにも力を入れている。

2020年から毎月第1土曜日14:30～町田市小野路にあるピアノカフェ・ショパンにてレギュラーピアニストとしてソロ演奏を行う。

100万人のクラシックライブ概要

法人名：一般財団法人100万人のクラシックライブ

活動内容：クラシック音楽を通じた感動の共有、演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出、地域コミュニティの活性化のためのライブ企画・運営など

所在地：〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-3 ラ・トゥール千代田2612

代表理事：蓑田 秀策

URL：https://1m-cl.com/

子どもたちに音楽を届けるプロジェクト：https://1mcl.jp/kids

会社概要

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

会社名：株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

URL：https://mabp.co.jp

採用ページ：https://mabp.co.jp/recruit

インターンページ：https://mabp.co.jp/recruit/int

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