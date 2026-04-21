サイズが豊富な6枚セット！いろいろな容器や食材にぴったり使えるシリコンラップ

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「くり返し使える ぴったりシリコンラップ」1,408円（税込）を4月20日(月)より発売開始しました。

・グイっと伸びてピッタリフィット！保存が快適に

やわらかく伸びるシリコン素材で、器や食材にフィットしやすい。

伸ばしてフィットさせるので、汁物もこぼれにくく、丸型・角型などさまざまな形状に使えます。

・6サイズセット、幅広く使えて便利♪

大小6サイズ入りで、ラップがつきにくい器まで幅広く対応。用途に合わせて使い分けできる便利なセットです。

食材の保存や、果物・野菜の切り口のカバーはもちろん、開けづらい瓶のオープナーとしても使えます。

・電子レンジや冷蔵庫・冷凍庫、食洗機にも対応

耐熱温度190℃・耐冷温度-40℃。食品をカバーしたまま電子レンジで加熱したり、冷蔵庫・冷凍庫で保存したりと、幅広いシーンで使えます。

・サイズ違いで収納時も便利♪

・繰り返し使えてECO♪

厚みのあるシリコン素材で使い捨てラップや保存袋のゴミが減るのでエコで経済的です。

「くり返し使える ぴったりシリコンラップ」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：シリコーンゴム

適応サイズ：(約)6.2～23.0cm(丸形以外にも四い食器も対応)

耐熱温度：190℃ 耐冷温度：-40℃

価格：1,408円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など