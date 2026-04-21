NEC、トップレベルの高専生向けにセキュリティ技術を学ぶ演習を実施

日本電気株式会社

NECは、KOSENサイバーセキュリティ教育推進センター(K-SEC)が主催する「K-SEC トップオブトップス講習会2025」において、全国の高等専門学校から選抜されたトップレベルの学生を対象に、セキュリティ技術を学ぶ演習プログラムを提供しました。

本講習会は、K-SECが実施する複数の教育プログラムの一環として開催されました。NECは、講習会後半のプログラムを担当しました。

NECが提供したプログラムでは、学生同士がCTF(Capture The Flag)形式の問題を作成・解答する演習を通じて、想定される攻撃ルートや脆弱性をはじめとしたセキュリティ技術への理解を深めました。攻撃側・防御側、両視点でのコミュニケーションを通じて、実践的なセキュリティ技術の習得を目指しました。

プログラムでは、問題作成にとどまらず、学生同士が相互に問題を解き合い、解答方法(Write-up)や作問時の工夫点について問題を題材に攻撃視点、防御視点で意見交換を行いました。演習環境は「NECサイバーセキュリティ競技場演習(CTF)(注1)」を用いて問題を実装し、CTF形式で出題しました。プログラムには、CSIRT・お客様向けの脆弱性診断・セキュリティガバナンス・セキュリティ人材育成などの専門業務に従事するNECグループのエンジニアが参加し、学生が作問した問題に対してフィードバックをおこなうなど、NECグループの社員と学生との交流の機会を設けました。高専生が本プログラムを通じて他高専の学生との意見交換や協働に取り組むことで将来の進路やキャリアについて考えるきっかけとなる機会の創出に貢献しました。



NECは、独立行政法人国立高等専門学校機構との包括連携協定(注2)にもとづき、今後も産学連携での人材の育成・輩出に貢献していきます。



開催概要

【タイトル】CTF作問にトライ！

【開催日】2026年3月25日(水) ～ 26日(木)

【主催】 KOSENサイバーセキュリティ教育推進センター(K-SEC)、NEC

【会場】木更津工業高等専門学校

【参加者】高専生向けのCTF大会上位入賞者の学生19名

2025年10月25日開催、木更津工業高等専門学校主催「KOSENセキュリティコンテスト2025」(16高専から30チーム99名が参加)の上位入賞チーム

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000575.000075419.html

2025年9月開催、NEC主催 学生向けCTF「NEC Security Skills Challenge for Students2025」(13高専の学生が参加)の上位入賞者

https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/251217/index.html

プログラム

■CTF問題作成・演習

学生6チーム、NECグループのエンジニア3チームに分かれ、CTF問題の作成に取り組みました。

作成した問題は、NECの教育支援サービスが提供する演習環境上に実装し、各チームが相互に挑戦し合う形で実施しました。

■Write-up

Write-upでは、問題を解いた学生が解答手順を説明し、問題を作成した学生は想定していた解答方法とのギャップや気づきについて感想を共有しました。さらに、NECグループのエンジニアによる解説も行い、さまざまな解答アプローチについて説明しました。

＜学生の様子＞

＜NECグループのエンジニアによる講義＞

＜学生の声＞

・とてもレベルの高い学生や企業の方と交流できて貴重な経験となった。

・他校の学生は自分よりもハイレベルな人ばかりで、ついていくので精一杯だったが、とても良い刺激をもらうことができ、モチベーションが上がった。

・セキュリティという共通言語があるおかげで、他高専や企業の方ともすぐに盛り上がり、自校ではできない深い話ができる非常に刺激的で意義のある交流だと感じた。

・初めて作成した問題を解説してくれたときはうれしかった。

現地サポートしたNECグループ社員

＜講師＞

NEC 通信システム

・井村 征智、國方 稜太

＜エンジニア＞

NEC

・長谷川 奨、伊藤 大輔、青木 大智

NEC ソリューションイノベータ

・村田 翼、大野 耕平、木村 健斗、若林 勇希

NEC ネッツエスアイ

・田代 将基、青木 博樹、三上 利武

以上

(注1)NECグループ社員向けCTF「NECセキュリティスキルチャレンジ」でも使用している演習環境を、お客様向けにも提供する教育サービス

https://jpn.nec.com/cybersecurity/service/professional/education/contest/index.html

(注2)国立高専機構とNEC、サイバーセキュリティ分野における包括連携協定を締結

https://jpn.nec.com/press/202207/20220722_01.html

＜関連情報＞

・【K-SEC】「TOP OF TOPS講習会／IT・OT集合研修」を木更津高専で開催しました(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000075419.html)

・NECサイバーセキュリティ競技場演習（CTF）(https://jpn.nec.com/cybersecurity/service/professional/education/contest/index.html)

・NEC、セキュリティコンテストで上位入賞したトップレベルの高専生向けにセキュリティ技術を学ぶ演習を実施(https://jpn.nec.com/cybersecurity/topics/2025/250414.html)

・高専連携によるセキュリティ人材育成(https://jpn.nec.com/cybersecurity/advantage/detail2/index.html)