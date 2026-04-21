京都のホテルで初夏の味覚を贅沢に。京都東急ホテル「オマール海老フェア2026」開催。中国料理の技が光る、ぷりぷりの身と濃厚な旨みを堪能する2か月間。

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社オマール海老と野菜の凍頂ウーロン茶の香り蒸し公式サイトはこちら :https://www.tokyuhotels.co.jp/kyoto-h/restaurant/hoshigaoka/plan/141159/index.html

京都東急ホテル（京都市下京区堀川五条 総支配人：小川原 照枝）では、中国料理 星ヶ岡にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間、「オマール海老フェア 2026」を開催いたします。オマール海老の旬は一般的に4月から6月とされ、身の締まりと濃厚な甘みが際立つこの時期に合わせ、多彩な料理でその味わいをご提供。季節ならではの美味しさを存分にご堪能いただける特別なフェアとして、初夏の訪れを感じる贅沢な味覚体験をお届けいたします。

本フェアでは、ぷりっとした身質と濃厚な甘みが魅力のオマール海老を、中国料理ならではの技法で幅広くアレンジ。前菜としてさっぱりと楽しめる冷菜から、コク深い炒め物、香り豊かな蒸し料理、さらにはパイ包み焼きや和えそばまで、バリエーション豊かなラインアップでご提供いたします。

中でも、人気のチリソースとマヨネーズソースを一度に楽しめる“ハーフ＆ハーフ”や、ココナッツカレーの風味を閉じ込めたパイ包み焼きなど、味わいと見た目の両面で印象に残る一皿をご用意。

また、ランチコース「炎 Yan（イェン）」およびディナー「六季菜ディナーコース」においても、本フェア限定の特別メニューとしてオマール海老料理を組み込み、コース全体でその魅力をご堪能いただけます。

季節の移ろいを感じる初夏のひとときに、贅沢なオマール海老の饗宴をぜひお楽しみください。

「オマール海老フェア 2026」 概要

期 間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

時 間：ランチ 11:30～14:30（L.O.14:00）

ディナー 17:00～21:00（L.O.20:30）

店 舗：中国料理 星ヶ岡

メニュー：

＜アラカルト＞

・オマール海老とジュン菜の冷菜！トマトジュレと共に 2,500円

・オマール海老のマヨネーズソース 2,500円

・オマール海老のチリソース炒め 2,500円

・オマール海老のチリソース＆マヨネーズ ハーフ＆ハーフ 4,500円

・オマール海老 ココナッツカレーのパイ包み焼き 4,500円

・オマール海老と野菜の凍頂ウーロン茶の香り蒸し 4,500円

・オマール海老のヒーヒーアーヒー朝天唐辛子炒め 5,000円

・オマール海老の旨味の和えそば 1,500円

＜コース＞

・ランチコース「炎 Yan（イェン）」 お一人様 9,000円

・六季菜ディナーコース お一人様 10,000円

オマール海老のチリソース＆マヨネーズ ハーフ＆ハーフオマール海老 ココナッツカレーのパイ包み焼きオマール海老のチリソース炒めオマール海老とジュン菜の冷菜！トマトジュレと共に

※表示料金にはサービス料13％・消費税10％が含まれております。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

【お客様 ご予約・お問い合わせ先】

京都東急ホテル 中国料理 星ヶ岡

TEL：075-341-2633（直通）（10:00～18:00）

E-mail：kyoto-h.re@tokyuhotels.co.jp

中国料理 星ヶ岡の店舗概要

所在地：京都東急ホテル B1F

総席数：64席（個室あり）

営業時間：

昼食：11:30～14:30（L.O. 14:00）

夕食：17:00～21:00（L.O. 20:30）

極上の素材を最大限に活かした中国の伝統料理はもちろん、和食や洋食とのコラボレーションメニューもご堪能いただけます。異なる食文化が融合した、至高の一品一品をお楽しみください。店内は、京の歴史を感じさせる漆喰の白壁を基調に、黒褐色の木部、いぶし銀の瓦、障子の白など、モノトーンの色調で統一されています。これにより、料理や空間そのものの美しさが一層引き立ちます。プライベートな空間として利用できる個室も完備しています。

京都東急ホテルの施設概要

○所在地 京都府京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580

○開業日 1982年10月15日

○構 造 地上7階、地下2階

○部屋数 客室 408部屋

○施 設 レストラン、宴会場、会議室、結婚式場（神前式、仏前式、キリスト教式）、ブライズルーム、美容室、着付室、写真室、お土産ショップ、フラワーショップ、ゲストサロン、トレーニングルーム、ファンクションルーム、ナーシングルーム（授乳室）、ルーフトップバー

○アクセス JR京都駅より車で約5分

JR京都駅八条口（新幹線口）より無料シャトルバスで約10分

地下鉄五条駅から徒歩約8分