「エイトザタラソ」×「クロミ」×「スーギー＆スーニャ」が初トリプルコラボレーション ！ここでしか手に入らない限定デザインアイテムがスギ薬局で数量限定発売！

ステラシード株式会社

ステラシード株式会社は、スキンケア発想の保水美容液ヘアケアブランド「8 THE THALASSO（以下、エイトザタラソ）」より、スギ薬局グループ公式キャラクター「スーギー＆スーニャ」と株式会社サンリオのキャラクター「クロミ」とのコラボレーションデザインアイテムを全国のスギ薬局にて数量限定で発売いたします。

エイトザタラソ 公式サイト：https://eightthethalasso.jp/(https://eightthethalasso.jp/)

ボトルワークス株式会社が展開する「MOROCCAN BEAUTY（モロッカンビューティ）」からも、クロミとコラボレーションしたアイテムを同時発売いたします。詳細は、下記リリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000052353.html (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000052353.html)

■商品詳細

おそろいのリボンを身にまとったクロミとスーギー＆スーニャをあしらった、ポップでキュートなスペシャルデザイン！かわいさが詰まった数量限定アイテムで、楽しいバスタイムをお過ごしください。

●“ぷるん髪(R)”を叶える しっとりタイプの数量限定キット

保水しながら頭皮の汚れを落とす美容液シャンプーと、髪の内部から毛先までダメージを集中補修する美容液トリートメントがセットになった限定キット。

枝毛・うねり・パサつきなど、髪の8大悩みにしっかりアプローチし、髪の内側からしっとり潤って、指通りなめらかな“ぷるん髪(R)”へと導きます。

【商品名】

エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント クロミ×スーギースーニャ デザイン スペシャルキット

【キット内容】

・エイトザタラソ クレンジングリペア＆モイスト 美容液シャンプー クロミ×スーギースーニャ

475mL

・エイトザタラソ ディープリペア＆アクアモイスト 美容液トリートメント クロミ×スーギースーニャ 475mL

【希望小売価格】\3,080（税込）

＜ご掲載時のクレジット及びお問い合わせ先＞

社名：ステラシード株式会社

TEL：03-6804-5584

エイトザタラソ URL：https://eightthethalasso.jp/

SNS：https://www.instagram.com/eightthethalasso_official/（Instagram）

住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階