【母の日プラン限定】花束のような特別なケーキ「フレジエ アン フルール」を提供｜ホテル&レジデンス六本木

シマダグループ株式会社

シマダハウス株式会社（東京都渋谷区、代表：島田一成）が運営するホテル＆レジデンス六本木(東京都港区西麻布)では、同施設1階のBar & Restaurant COCONOMA（バー・アンド・レストラン・ココノマ）にて、母の日の特別なケーキ「フレジエ アン フルール」を、週末のランチタイム限定で提供いたします。

■土日祝限定ランチコース

母の日に向けた特別プランとして、三大珍味と旬の食材を堪能できる土日祝限定ランチコースをご用意いたしました。

フォアグラのクランキーアイスから始まり、鮪のタルタル、季節のスープ、そしてメインには国産牛フィレのステーキをご提供。旬の食材を取り入れたシェフこだわりの全5品をお楽しみいただけます。

また、本プランでは母の日の贈り物としてカーネーションを一輪ご用意。洗練された空間で、大切な方とともに特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、＋3,800円にてデザートを母の日限定ケーキ「フレジエ アン フルール」へ変更いただけます。苺をふんだんに使用した華やかなホールケーキが、記念日をより一層彩ります。

■母の日限定ホールケーキ

花束をイメージした華やかなホールケーキ「フレジエ アン フルール」。

フレッシュ苺をふんだんに使用し、色とりどりの花々を思わせる美しいビジュアルに仕上げました。

生地には、しっとりとしたアーモンド風味の生地と軽やかなスポンジ生地を土台に、グリオットチェリーのバタークリームとカスタードベースのクリームを贅沢に重ねています。異なる素材が織りなす層が、奥行きのある味わいを生み出します。

さらに、苺のナパージュが全体をやさしく包み込み、見た目の華やかさと味わいの一体感を引き立てます。

トップには、花に見立てたルビーショコラをあしらい、印象的なアクセントに。

苺の甘酸っぱさとコクのあるクリーム、多彩な食感が口の中で溶け合う、至福の味わいをご堪能ください。

大切な方へ感謝を伝える母の日に、心華やぐひとときをお届けします。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/341_1_ac73f495ecba9cb3eb90512b44747930.jpg?v=202604211251 ]コースイメージ。季節や仕入れ状況により、食材が変更となる場合がございます。ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/coconoma/reserve

■ホテル＆レジデンス六本木について

ホテル＆レジデンス六本木 外観

ホテルと住まいの融合施設

六本木駅から徒歩7分、六本木ヒルズや国立新美術館から10分以内。好立地のホテル＆レジデンス六本木。デザイナーズホテルと長期滞在型のレジデンスを融合した施設です。客室はモダンで洗練されたデザイン、一方、ホテル上階には「生活全部、ホテルにお任せ」というお客様のために、生活に必要なもの・サービスをすべてセットしたサービスアパートメントのご用意がございます。さらには長期契約でオフィスとしてご使用いただく事にも対応しております。

https://hr-roppongi.jp/

六本木ホテルS 客室

六本木ホテルS

和テイストのジャパニーズスタイルルーム（禅、漣、凛）など、テーマごとに異なるデザインの客室をご用意しております。ラグジュアリールームやデラックスツインなど、贅沢な設備を兼ね備えた快適な空間で、大人の日常を刺激する「大人のための都会のアジト」をお楽しみください。

Bar and Restaurant COCONOMA

Bar and Restaurant COCONOMA

旬の食材を活かし、和のテイストも取り入れながら常に新しいアプローチで美味しさを追求するダイニング。季節ごとに変わる料理と、世界各国から取り揃えた上質なワイン、さらに丹沢大山の麓で醸された日本酒『雨降（あふり）』とのマリアージュが特徴です。また、個性的で日本の要素が散りばめられた空間で、様々なシーンに合わせた利用が可能です。

■ホテル＆レジデンス六本木 イメージムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dSXzDYAcgbU ]

■施設概要

所 在 地：〒106-0031 東京都港区西麻布1-11-6

交 通：日比谷線「六本木」駅 2番出口より徒歩6分

大江戸線「六本木」駅 4b出口より徒歩7分

千代田線「乃木坂」駅 5番出口より徒歩8分

運 営 会 社：シマダハウス株式会社

客 室 構 成：客室 47室

料 金：客室 1室2名 31,200円～

ウェブサイトURL：https://hr-roppongi.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hr_roppongi/

■シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

葉山うみのホテルbar hotel箱根香山オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ（軽井沢）SAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven石垣島（運営受託）

シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

■本社概要

社名：シマダハウス株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 一成

本社所在地：〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

公式サイト：https://shimadahouse.co.jp/

シマダグループのウラを楽しくのぞき見できるミニメディア：

シマ報｜もっと知りたいシマダの情報(https://shimadahouse.co.jp/shimaho)

ブランドブック：こめびと（電子版）(https://shimada-komebito.actibookone.com/)