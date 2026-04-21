【国際教育フェア2026春】 5月に東京・大阪・名古屋で開催　　　　～英語・グローバル教育の「いま」と「これから」がわかる1日

朝日放送グループホールディングス株式会社

朝日放送グループのABCホライゾンは、英語・グローバル教育・海外進学の最新情報に触れることができる「国際教育フェア2026春」を5月に東京・大阪・名古屋の3都市で開催します。国内外のインターナショナルスクールやバイリンガル校、グローバル教育に力を入れる国公立・私立の小学校、中学校、高等学校、英語カリキュラムも豊富な大学など、のべ150校以上が参加する国内最大級の国際教育イベントです。各学校の出展ブースだけでなく、各学校の教育方針や学校生活のリアルを知ることができる学校説明会、教育業界の有識者や著名人らによるトークセッションを通じて、国際教育の「いま」と「これから」、そして世界の教育事情について学べる機会をご提供します。また、東京会場では「世界とつながるSTEAM教育」をテーマに、科学技術やものづくり体験を通じてお子さまの学びの可能性を広げる「STEAM ZONE」を設置します。前回（2025年10月）の開催では、来場者の95％が「また参加したい」と回答するなど高い満足度を誇る「国際教育フェア」にぜひご来場ください。

主催：ABCホライゾン（朝日放送グループ）

特別協力：Global KA Holdings株式会社

協賛：English Adventure、AERA with Kids、Linksenpai

メディア協力：Kids Well-being編集部、Asahi Weekly、朝日学生新聞社

後援：文部科学省、東京都港区教育委員会、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、名古屋市教育委員会

開催概要・参加方法

詳細を見る :https://ieexpo.net/

参加には事前の来場登録が必要です。

以下のURLからお申し込みください。

※申込多数の場合は早期に来場受付を終了する場合がございます。

開催日時・会場

イベントのみどころ

参加校・団体（一部抜粋）

東京会場

- 東京会場受付(https://peatix.com/event/4859063/view)- 大阪会場受付(https://peatix.com/event/4859086/view)- 名古屋会場受付(https://peatix.com/event/4849528/view)[表: https://prtimes.jp/data/corp/115665/table/97_1_2319751fc6bff0681ea7676f5e49b602.jpg?v=202604211251 ]- 過去最多、のべ150校以上が出展国内外のインター校、ボーディング校、国公立・私立の小中高大が、３都市でのべ150校以上参加します。それぞれ教育方針やカリキュラム、卒業後の進路に特長があり、1日で複数の学校の入試担当者らと直接対話しながら、お子様の進路を検討することができます。また、海外進学を支援する有力財団による奨学金の無料相談コーナー、最新の入試情報に基づいて教育専門家が無料の進路相談（事前予約制）に応じます。- 注目のトークセッション国際教育ロボットプログラム「VEX」の普及や、中高生チーム「BigDippers」のヘッドコーチとしてロボット競技で世界の頂点をめざす市川晋也氏、英名門ハロウインターナショナルスクール安比ジャパンでボーディングの寮監を務めるシャーロット・リサガン氏、MMBH留学代表で教育インフルエンサーとしても人気の岸谷蘭丸氏、海外大学進学や若者のまちづくり参画などを支援し、世界の課題解決に資するリーダーの育成に努める高島峻輔・芦屋市長、英語資格×課外活動×志望理由書を軸とした「履歴書型教育」を提唱し、学校・企業・大学との横断連携を推進するリザプロ株式会社CEOの孫辰洋氏ら、各界のスペシャリストが登壇します。東京会場のMCは、日本人の父とトルコ人の母を持ち、J-WAVEのラジオナビゲーターを務める堀口ミイナ氏が担当します。- 次世代のグローバル教育を牽引する大学が初参加立命館アジア太平洋大学（APU）や京都先端科学大学など、グローバル教育へと舵を切る大学の参加が決定！次世代のグローバルリーダーを育成する最高学府の国際カリキュラムなどを直接聞くことができます。中学、高校とその先までを見据えた情報収集をこの機会にぜひ。- 新設！STEAM ZONEで未来の学びを体験STEAM ZONEは、国際ロボットコンテストなど世界レベルの科学技術コンテストへの挑戦についての情報提供や、さまざまなSTEAM教材の体験コーナーなど年齢を問わず、"新しい学び"に出会える空間です。英語学習だけにとどまらない、未来の学びを体験してください。※一部は事前予約制国内校（国公立私立・一条校）

芝国際中学校・高等学校、八雲学園中学校、高等学校、茗渓学園中学校高等学校、ドルトン東京学園

中等部・高等部、佼成学園中学校・高等学校、三田国際科学学園中学校・高等学校、サレジアン国際学園、渋谷教育学園渋谷中学校高等学校、開智所沢小学校・中等教育学校、頌栄女子学院中学校・高等学校、湘南白百合学園中学・高等学校、東京女学館中学校・高等学校、広尾学園小石川中学校・高等学校、文化学園大学杉並中学・高等学校、昭和女子大学附属昭和小学校、玉川学園、Tokyo Ikubunkan Global High&Junior、LCA国際小学校、桐光学園中学校・高等学校、東京学芸大学附属国際中等教育学校、ぐんま国際アカデミー（順不同）

インター校・海外校・オンライン教育

North London Collegiate School（NLCS）Kobe、Tokyo YMCA International School、

Harrow International School Appi Japan、Laurus International School of Science、

Capital Tokyo International School、Crimson Global Academy、Malvern College Tokyo、

Rugby School Japan、KA International School（KAIS）、早稲田渋谷シンガポール校、

立教英国学院、エプソムカレッジ（順不同）

高等教育・企業・支援団体

京都先端科学大学、立命館アジア太平洋大学（APU）、大阪芸術大学短期大学部、神戸松陰大学、

柳井正財団、笹川平和財団、トビタテ！留学JAPAN、Kikokushijo Academy、MMBH留学（順不同）

大阪会場

国内校（国公立私立・一条校）

大阪府立水都国際中学校・高等学校、大阪星光学院中学校・高等学校、広島県立広島叡智学園中学校・高等学校、学校法人河合塾学園ドルトンX学園高等学校、N高等学校・S高等学校・R高等学校、うつほの杜学園小学校、アサンプション国際小学校、立命館宇治中学校・高等学校、履正社中学校・高等学校、同志社香里中学校・高等学校、同志社中学校、大阪国際中学校高等学校、京都先端科学大学附属中学校・高等学校、松陰中学校・高等学校、関西学院千里国際中等部・高等部、関西学院初等部、関西学院中学部・高等部、ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン（順不同）

インター校・海外校・オンライン教育

インフィニティ国際学院初等部、Crimson Global Academy、Gordonstoun School Japan、

Deutsche Schule Kobe International School、Marist Brothers International School、

St.Michael's International School、One World International School Osaka、

学校法人Kyoto International School、North London Collegiate School（NLCS）Kobe、

Harrow International School Appi Japan、Rugby School Japan、Prem International School、

早稲田渋谷シンガポール校、RD American School、King Henry VIII College、

エプソムカレッジマレーシア、関西学院大阪インターナショナルスクール（順不同）

高等教育・企業・支援団体

京都先端科学大学、立命館アジア太平洋大学（APU）、大阪芸術大学短期大学部、神戸松陰大学、

柳井正財団、笹川平和財団、トビタテ！留学JAPAN、Kikokushijo Academy、MMBH留学（順不同）

名古屋会場

参加校（全11校）

【国内校】

Harrow International School Appi Japan、Rugby School Japan、学校法人河合塾学園ドルトン

X学園高等学校、国際高等学校、North London Collegiate School（NLCS）Kobe（順不同）

【海外校】

Stamford American International School（シンガポール）、Overseas Family School（同）、RD American School（同）、エプソムカレッジマレーシア（マレーシア）、 Concord College

International School（同）（順不同）

【オンライン】

Crimson Global Academy

詳細を見る :https://ieexpo.net/booth-exhibition/

国際教育フェア(R)は、毎年春と秋の2回、日本と東南アジアで開催される国際教育イベントです。日本人ご家族の皆様が世界のどこに住んでいても等しく、英語教育やグローバル教育の最新情報に触れられる機会を提供することを目的として2023年秋に始まりました。開催地は日本のみならず、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアへと広がり続け、国内外で開催される本フェアへの参加校は延べ200校を超えています。