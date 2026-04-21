【新店】横浜みなとみらいに海辺の地中海グリル&バーレストラン誕生、「ブラウアターフェル横浜」4月22日（水）グランドオープン

ワールドリカーインポーターズ株式会社

ワールドリカーインポーターズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今里尚史）は、横浜みなとみらいエリアに海辺のロケーションを活かした地中海グリル&バーレストラン「ブラウアターフェル横浜」を、2026年4月22日（水）にグランドオープンいたします。

和牛のランプグリルをお客様の前でカットするダイナミックな演出をはじめ、瞬間燻製による香りの広がりなど、ライブ感あふれる料理体験をお楽しみいただけます。さらに、チーズの器で仕上げる濃厚チーズパスタもご用意し、デートや気の合う仲間との食事など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

【ブラウアターフェル横浜について】

■海辺のロケーションを活かした開放的なレストラン

横浜みなとみらいの海沿い施設「MARINE & WALK YOKOHAMA」に位置し、ベイエリアの景観を楽しめる開放的な空間を提供します。テラス席も備え、昼夜で異なる雰囲気を楽しめるロケーションです。

■ライブキッチンによる臨場感ある調理演出

店内（昼）店内（夜）

店内では、仕上げの工程を目の前で行うライブキッチンを採用しています。

和牛のランプグリルをお客様の前でカットするダイナミックな演出やガラスドームを使った瞬間燻製。チーズの器で仕上げる濃厚チーズパスタなど、視覚と香りで楽しめる演出を取り入れています。

・和牛ランプのグリル（お客様の目の前でのカットサービス）

脂身が少なく、赤身の旨味とやわらかな食感が特徴の和牛ランプ肉200gを豪快にグリルします。遠赤外線調理器「チャーグロー」で焼き上げることで、ガス式ながら炭火のような香ばしい仕上がりになります。

熱々の皿でテーブルへお持ちし、お客様の目の前でハーブバターを溶かしながらスタッフが丁寧にカットします。立ち上る香りとともに仕上がる様子をご覧いただける、ライブ感のある一皿です。

スタッフが目の前でカットします

・瞬間燻製 魚介の前菜3種盛り合わせ（お客様の目の前でドームを開けるライブ演出）

旬の魚介3種類を瞬間燻製します。ガラスドームに閉じ込めた燻製の香りが、開けた瞬間にふわりと広がる演出でお楽しみいただけます。

ガラスドームを開けた瞬間のイメージ

・チーズの器で仕上げる濃厚チーズパスタ(お客様の目の前でチーズに絡めて仕上げるライブ演出)

お客様の目の前でチーズを削りながらパスタを絡め、出来立てならではの香りとコクを楽しめるライブ演出です。

■シーフードとグリルを中心とした地中海料理

チーズを絡めた後、お皿へ盛り付けて提供

シーフードやグリル料理を中心に、素材の旨みを活かした地中海スタイルのメニューを展開します。観光やデート、会食など幅広いシーンでご利用いただけます。



■メニュー一例

・シーフードプラッター

生牡蠣、ズワイガニ、肉厚な海老など、海の恵みを贅沢に盛り合わせたシーフードの盛り合わせです。

・シーフードフリットミスト

軽やかな衣で揚げた魚介のフリットを、数種類のシーフードの盛り合わせ（ミスト）でご用意しました。サクッとした食感とともにお楽しみいただけます。

・牡蠣の香草パン粉焼き

芳醇なハーブとカリカリのパン粉とともに、絶妙な火加減で香ばしく焼き上げた牡蠣です。

・ミートプラッター（牛リブロース・山形豚・モーロ風スパイシーグリルチキン）

牛リブロース、上質な山形豚、スパイスに漬け込んだ力強い味わいのモーロ風グリルチキンを一皿に盛り合わせた、肉の醍醐味を味わえる豪華な一品です。絶妙な焼き加減で仕上げ、肉の旨味を存分にお楽しみいただけます。

・鮮魚のブイヤベース

魚介の旨味を余すことなく引き出した、濃厚で奥行きのある一皿です。旨味が詰まったスープは、バケットとともにお楽しみいただくほか、〆のリゾットとしてもおすすめです。

■デザート一例

・バスクチーズケーキ

表面のほろ苦い焦げ目と、なめらかなクリームチーズの絶妙なバランスをお楽しみください。

▼ドリンクメニュー一例

●グラスワイン

・スタッファー プリバード ファルブトロッケン

・ミュラートゥルガウ トロッケン・ビオ グラス（白）

・ロバート・モンダヴィ・ウッドブリッジ・シャルドネ

・ポルトギーザー ビオ グラス（赤）

・ロバート・モンダヴィ ウッドブリッジ カベルネソーヴィニヨン（赤）

●ワインカクテル

・ワインクーラー（レモン・カシス・ピーチ）

・アメリカンレモネード

・キティ

・カリモーチョ

・オペレーター

・キールロワイヤル

・ミモザ

●リキュール 約25種類

・ジントニック

・ジンソーダ

・ジンバック

・ウォッカトニック

・モスコミュール

・スクリュードライバー

・ラムトニック

・ラムコーク など

※写真はイメージです

●海外プレミアムクラフトビール

・ホフブロイ・ヴァイスビア｜HOFBRAU Weisse

・ホフブロイ・シュバルツヴァイス｜SCHWARZWEISS

・ホフブロイ・ラガー｜HOFBRAU original

・ホフブロイ・ドゥンケル｜HOFBRAU DUNKEL

■横浜みなとみらいの新たな飲食スポットとして展開

※写真はイメージです

国内外から多くの来街者が訪れる横浜みなとみらいエリアにおいて、ロケーションと食体験を融合した新たな飲食スポットとして展開します。

■店舗情報

店名：ブラウアターフェル横浜

所在地：神奈川県横浜市中区新港1-3-1 MARINE & WALK YOKOHAMA 2F

アクセス：みなとみらい線 馬車道駅 徒歩10分 / みなとみらい駅 徒歩13分

JR 桜木町駅 徒歩15分

営業時間：11:00～22:00

定休日：施設に準ずる

総席数：店内130席、テラス20席（雨天使用可）

詳細は公式ホームページをご参照ください

公式HP:https://www.zato.co.jp/restaurant/brauertafel/yokohama/





■会社概要

ワイン、食料品、プレミアムビール、装飾品、建築材料の輸入卸販売

飲食店の経営、飲食店の経営指導

飲食物販店の企画設計デザイン/各種ビールイベントの企画/実施

私たちザートグループがお届けしているもの。それは、プレミアムな逸品の数々と、それに深みを与えてくれる物語です。産地の慣習や文化の薫り、職人の情熱や想いなどを余すことなく味わい愉しんでいただくために、趣向を凝らした数々の場面と空間を提供しています。唯一であり無二。本物だけが宿す豊かさを、そのまま日本で味わえる。正統にこだわりぬくことでしか伝えられない、本物との出会いがあります。



商号：ワールドリカーインポーターズ株式会社/ザート商会

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目29番3号 渋谷ブリッジB棟3階

代表取締役：今里 尚史

事業内容：ワイン・ビール・食料品の輸入卸販売、飲食店経営、各種ビールイベント企画運営

公式サイト：https://www.zato.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

ワールドリカーインポーターズ株式会社

広報 神谷